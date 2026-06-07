前主播關可為登298米高昂船洲大橋頂　淡定零畏高：贏咗99.99%人

前主播關可為（Avery）2024年離開無綫新聞部，之後她成為路政署傳媒通訊組宣傳主任，據指月薪達$62,000！近日她就為路政署拍攝40周年宣傳片，以一身「限定工友」造型示人，分別登上206米高的青馬大橋頂，以及298米高的昂船洲大橋頂，即相當於100層樓的高度！關可為搭完𨋢後，還需徒手攀爬3條5米高的垂直梯，最終登上橋頂俯瞰青衣及維港的景像，她興奮對鏡頭Say hi，更全程表現淡定，完全沒有畏高或腳軟。

關可為在無綫新聞部工作了5年，2022年從記者升至主播，2024年離巢。（IG@averykhww）

關可為現為路政署傳媒通訊組宣傳主任，日前她更以一身「限定工友」造型示人，分別登上206米高的青馬大橋頂，以及298米高的昂船洲大橋頂！（IG@averykhww）

昂船洲大橋頂相當於100層樓的高度。（fb@路政署）

關可為搭完𨋢後，還要徒手攀爬3條5米高的垂直梯。（IG@averykhww）

關可為成功登上298米高的昂船洲大橋塔頂。（IG@averykhww）

關可為的視角，不少人睇見都腳軟。（IG@averykhww）

登上橋頂被問會否腳軟 霸氣回答：我完全唔畏高

她發文形容自己「贏咗99.99%嘅人💕」，問大家有沒有試過登上這兩條橋的塔頂，對於淡定表現，她更說：「好多人問我會唔會腳仔軟？um…我完全唔畏高🙊」網民睇完這條片都大讚她犀利：「你真係厲害,一般香港女仔99.99999%都唔夠膽上去！」、「關可為真靚女。」更建議不如關可為帶隊搞導賞團。

她發文形容自己「贏咗99.99%嘅人💕」。

關可為非常淡定在塔頂say hi，她更說：「好多人問我會唔會腳仔軟？um…我完全唔畏高」（IG@averykhww）

2024年因身體問題離任主播 加入路政署人工被指逾6萬

有「翻版劉佩玥」之稱的關可為2024年離開主播崗位，她形容離職是匆忙決定，主要是身體問題，如上傳媒業不斷萎縮，她覺得應該試試不同崗位，表示日後會擔任不同活動的司儀，趁空閒學習不同事物，重拾畫畫興趣，亦有意往藝術治療方面發展。至2025年1月，她正式宣布加入路政署，根據路政署在2024年發布的宣傳主任招聘廣告，職位月薪達62,000元，不過就按非公務員合約條款受聘，合約為期一年，完成後會有相等於合約期所得底薪總額約15%的約滿酬金。而關可為至今仍留在路政署，相信絕對是她工作表現專業又理想！

關可為被指撞樣無綫小花劉佩玥，但她就覺得不是太似。（IG@averykhww）

關可為因身體問題離任主播。（IG@averykhww）

關可為的畫功超凡，她曾透露自己有意從事藝術治療工作。（IG@averykhww）

關可為口齒伶俐，經常擔任活動司儀。（IG@averykhww）