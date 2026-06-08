張柏芝現身機場請粉絲飲咖啡送禮物勁寵粉　臨走前鞠躬獲網民激讚

現年46歲的影后張柏芝於2023年8月突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈。復出後的張栢芝人氣有增無減，除了積極出席時尚活動與內地綜藝節目外，近日更重返樂壇，相隔20年的全新單曲。日前有粉絲在社交平台分享柏芝現身機場的片段，期間與粉絲閒話家常，更買了食物和禮物給粉絲，愛心舉動引起網民熱議。

張栢芝人氣有增無減，除了積極出席時尚活動與內地綜藝節目外，近日更重返樂壇，相隔20年的全新單曲。（微博）

張柏芝保養得宜。（微博）

張柏芝請粉絲飲咖啡又送禮物勁寵粉

日前張柏芝現身內地機場準備外遊，有粉絲一早在機場守候，柏芝看到粉絲後與他們閒話家常。當粉絲送上自製禮物時，柏芝認真欣賞，對答似朋友多過似明星與粉絲。其後柏芝表示要請粉絲們喝咖啡，更表示：「請你們喝，隨便點。」買完咖啡後，柏芝再向粉絲送上食物及禮物，面對粉絲們熱情地拍片及拍照，柏芝都顯得無所謂，更反覆叮囑粉絲好好照顧媽媽，離開前不停對粉絲揮手及鞠躬。

當粉絲送上自製禮物時，柏芝認真欣賞，對答似朋友多過似明星與粉絲。（小紅書）

張柏芝請粉絲因咖啡。（小紅書）

之後更送粉絲禮物。（小紅書）

再送食物。（小紅書）

網民大讚柏芝非常愛錫粉絲

柏芝的寵粉片段曝光後，隨即引起網民熱議，有不少人都欣賞柏芝跟粉絲的互動，從這個舉動都大讚她非常愛錫粉絲：「感覺她人好好又沒架子又大方，經常刷到她的視頻都是在給別人送禮物」、「抵佢紅咁耐」、「她也太好了吧 又送禮物，這一鞠躬，太體現素質了」、「人美心善」、「對粉絲很有耐性」、「最後那深深的鞠躬最真誠的柏芝！有些感謝，不必聲張，卻藏在每一個被溫柔以待的瞬間裡」。另外，有網民在留言區中表示十幾年前偶遇柏芝，求簽名時柏芝直接簽滿了一本：「十幾年前，柏芝在機場給我們簽名，有人遞過去一個厚本子，一邊走一邊把整個本子每一頁都簽了，她說，這樣回去分一分大家就都有了，感動」。

柏芝與粉絲閒話家常。（小紅書）

更叮囑粉絲要好好照顧媽媽。（小紅書）

柏芝離開前與粉絲揮手道別。（小紅書）