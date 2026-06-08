金牌司儀做電台遭燉冬菇自覺被玩　含恨報復夏天播聖誕歌：點啃啫

金牌司儀鄭丹瑞（旦哥）在行內德高望重，近日他接受陳志雲的商台節目《又係時候同一天講再見》訪問，講到自己在風光背後也經歷過不少失敗，其中一次是應邀去香港電台做黃金時段主持，結果忽然間被燉冬菇，調去深宵時段。他覺得自己被玩，直言：「你玩我啦！你叫咗我過嚟叫我做朝頭早大鑼大鼓，然之後搵啲藉口跟住燉我落嚟，你分明係玩嘢！」他表示吞不下這啖氣，含著恨去主持，又因為覺得深宵時段冇人聽，在節目上求其播歌，甚至8月播聖誕歌都試過。直至收到一封聽眾來信，旦哥睇完頓時覺得無地自容，也有了很大改變。

鄭丹瑞（旦哥）在行內德高望重，近日他接受陳志雲的商台節目《又係時候同一天講再見》訪問，講到自己在風光背後也經歷過不少失敗。（YouTube@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

失戀寫稿竟獲賞識 加入商台寫廣播劇劇本讚自由度大

旦哥透露自己當初是因為失戀而入行，他追求的女生跟別人拍拖，使他覺得晴天霹靂：「我就喺當時浸會嗰份報紙，人哋個個寫緊時事、社會動態，我就寫『天呀！慘呀！愛情呀！』咁就俾商業電台嘅兩位監製睇到，就叫我上嚟試寫廣播劇，叫我寫後生仔，唔好寫《18樓C座》，話嗰啲唔關你事，我就寫返自己嗰啲『浩風散記』。」後來監製更叫他自己聲演。他又透露自己1981去了香港電台，約1983、84開始「起朵」，他與陳志雲都很感激高層吳錫輝、張文新、朱培慶，因為什麼都不理會，但同時給予極大創作空間。

旦哥透露自己當初是因為失戀而入行，他追求的女生跟別人拍拖，使他覺得晴天霹靂：「我就喺當時浸會嗰份報紙，人哋個個寫緊時事、社會動態，我就寫『天呀！慘呀！愛情呀！』咁就俾商業電台嘅兩位監製睇到，就叫我上嚟試寫廣播劇。」（IG@happyeggba）

突遭調去深宵時段 含恨開咪盛夏狂播廿分鐘聖誕歌

縱然如此，電台之路也非一帆風順，說到當年被「燉冬菇」詳情，旦哥說起初他是主持早上9至11點的《音樂旦》，後來被調職至深夜2至6點的《輕談淺唱不夜天》，他很不忿：「即燉喎！話覺得你都係唔適合做呢個節目，然之後過兩日就燉咗落去，你點啃啫？（陳志雲：咁你點啃？）冇呀，啃唔到㗎！」他覺得深宵節目冇人聽，便隨便播些夠長的歌務求將節目時間填滿，例如6分幾鐘的《Lyin’ eyes》、《梁祝》，之後甚至在夏天播20幾分鐘的聖誕串燒歌：「你話做乜嘢呢喺度？嗰陣時我就係覺得香港電台，你玩我啦！你叫咗我過嚟，叫我做朝頭早就大鑼大鼓，然之後搵啲藉口燉我落嚟，你分明係玩嘢！我嗰時未開竅乜都唔識，我只能夠含住呢個恨去做，做咗好長時間，三四個月都係咁。」

說到當年被「燉冬菇」詳情，旦哥說起初他是主持早上9至11點的《音樂旦》，後來被調職至深夜2至6點的《輕談淺唱不夜天》，他很不忿：「即燉喎！話覺得你都係唔適合做呢個節目，然之後過兩日就燉咗落去，你點啃啫？」（YouTube@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

他覺得深宵節目冇人聽，便隨便播些夠長的歌務求將節目時間填滿，甚至在夏天播20幾分鐘的聖誕串燒歌：「你話做乜嘢呢喺度？嗰陣時我就係覺得香港電台，你玩我啦！你叫咗我過嚟，叫我做朝頭早就大鑼大鼓，然之後搵啲藉口燉我落嚟，你分明係玩嘢！」（YouTube@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

聽眾來信當頭棒喝感羞愧 努力改進洗脫恥辱

旦哥說做電台常常都會收到信，聽眾會寫信來點唱，直至他見到其中一封信寫住「我係需要喺通宵時間聽音樂、做嘢，你唔鍾意做通宵節目，請你離開！」他頓時變得「醒神」，覺悟到原來深夜的確也會有聽眾，同時感到十分羞愧：「我收到封信，我收到無地自容！羞愧就係，呀旦，有兩條路俾你自己揀，一係就唔好做，但係你唔做呢，你就永遠孭住呢封信嘅羞恥，呢個羞辱係好大！雖然係我自己睇到，但係呢個羞辱後來呢，我將封信夾咗喺我張枱嘅玻璃，嗰陣時係玻璃枱，夾咗喺底，臥薪嘗膽，我要等你寫返封信俾我！」旦哥痛定思痛，從那天起勤練Mixing、推出劇場版等等，嘗試在歌曲加上自己風格等，結果竟然再收到同一名聽眾的信。

旦哥後來收到聽眾來信，對方說：「我係需要喺通宵時間聽音樂、做嘢，你唔鍾意做通宵節目，請你離開！」這使他感到非常羞愧及無地自容。（YouTube@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

終獲原聽眾再寫信點唱認可 張敏儀自爆當年下令炒人

旦哥以「毛管戙」形容，當時他愈收愈多信，他亦一直等待同一位聽眾的信，有日終於收到，他表示：「終於對到啲字跡！但係佢亦都冇讚我，佢只係希望鄭丹瑞『四點後第一首歌，請你同我播呢首歌。』咁佢即係同意咗我，佢唔需要話『你真係好喇，係咪呢？』一句都冇，呢個係我覺得係我開竅。」此後他更收到張敏儀用內線電話打上直播室，大讚他做得好，半年後旦哥終於「重出生天」，重回白天的時段主持，之後更與當時下令炒他的時任廣播處處長張敏儀成為了朋友，「佢話『當年係我要炒你㗎，聽到你朝頭早個節目不知所謂，吳錫輝保你咋！』」

旦哥積極改進，後來終於收到同一位聽眾來信點歌：「佢亦都冇讚我，佢只係希望鄭丹瑞『四點後第一首歌，請你同我播呢首歌。』咁佢即係同意咗我。」（YouTube@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

前廣播處長當年下令要炒鄭丹瑞，更批評他主持早上的節目「不知所謂」，但後來二人成為了好朋友。（網上圖片）

出半自傳澄清維基錯漏 大方分享失敗經歷冀勉勵後輩

旦哥之前推出了半自傳《我失敗，希望你成功》，他解釋出書原因首先是因為「維基百科」資料有不少錯漏，澄清：「我老婆唔係盧維思，佢又唔係姓盧又唔係叫維思，我老婆成日問我『邊個係盧維思』？維基成日寫我好多有啲成就嘅嘢，但係其實有好多嘢你唔知。」他認為比起成功，失敗更值得分享，其中一次使他大受打擊的「失敗」經驗，便是燉冬菇一事，旦哥說：「我以為自己做電台好叻，其實燉冬菇係一個好大嘅打擊，足以令我覺得我唔做，我做保險！我希望喺我呢五十年嘅生涯裡面，唔單止《三個小神仙》有啲成功，但係有更多真係失敗、做唔到，大家唔覺咋嘛，揞得好或者點樣樣，所以我覺得好多時呢啲嘢如果能夠分享到俾大家，等大家唔使好似我行咁多冤枉路，可能都係好。」

旦哥之前推出了半自傳《我失敗，希望你成功》，他解釋出書原因首先是因為「維基百科」資料有不少錯漏，其次是想分享失敗經驗勉勵大眾：「等大家唔使好似我行咁多冤枉路。」（IG@happyeggba）

旦哥當年與林姍姍、何嘉麗主持《三個小神仙》大成功，更成為經典。（IG@happyeggba）