陳煒爆曾被「小鮮肉」力追　親揭三大關鍵線索範圍大幅縮窄！

陳煒日前在TVB節目《夫妻肺片》大爆拍劇被「小鮮肉」追求，引起網民瘋狂猜測誰是「小鮮肉」，王梓軒更被指是嫌疑人，後來引陳煒真人回覆否認。今日（6月7日）陳煒出席《香港潮州節》活動，活動後更透露一些秘密，進一步將範圍收窄。



陳煒出席《香港潮州節》活動。（林迅景 攝）

TVB花旦回家變100分家庭主婦

她接受《香港01》時，自言有潮州女性的特質，喜歡自己做家務，服侍老公。「（自己做晒家務？）係呀，不嬲都係啦。（先生坐喺度？）佢係大爺嚟㗎，哈哈。應該要咁樣，最緊要係『應該』呀嘛。男主外女主內，雖然而家女人都要返工，但係男人都係好辛苦㗎，要侍候得佢開心同舒服。（洗衫、煮飯、拖地都要做晒？）當然而家拖地唔會好辛苦踎喺地下拖，但係都係要做嘅。自己都好樂於令屋企住得舒適。我覺得都係自己一手一腳會安心啲，假手於其他人幫手都係唔安樂。」她也表示，老公都會幫手，例如負責掉垃圾等簡單工作。

被小鮮肉力追：相差10年

問起早年拍劇時被小鮮肉力追一事，她回答：「有啲難估嘅，喺《多功能老婆》之前發生嘅事。（喺乜嘢之後發生？）唔好縮到咁窄啦。（年紀？）大概係10年左右，因為佢都少喺呢個台出現，冇喺TVB。」陳煒現在52歲，如果是相差10年，即「當事人」現年為42歲左右，發生時間為2019年之前，而且是現時已離巢藝人。

陳煒有不少粉絲支持。（林迅景 攝）

陳煒出席《香港潮州節》活動。（林迅景 攝）

陳煒再爆「小鮮肉」三大關鍵線索。（林迅景 攝）