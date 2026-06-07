袁文傑憶述讀訓練班時期被「好演技演員」勸退：你有冇諗過轉行？

憑著無綫（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角深入民心的袁文傑，青靚白淨兼且擁有1米9的傲人身高，每次出場都自帶霸道總裁的氣場。原來風光背後，他初入行時亦曾遭遇過殘酷的職場「欺凌」，昨日（6日）袁文傑出席劇集《香港探秘地圖》後接受《香港01》的訪問，罕有剖白30年前在舊公司被前輩「狠批」的辛酸史。

袁文傑每次出場都自帶霸道總裁的氣場。(胡凱欣 攝)

憶述30年前辛酸史 因「太高」被勸轉行

娛樂圈向來都是「跟紅頂白」的地方，新人捱鬧似乎亦是家常便飯。但對於當年滿腔熱誠入行的袁文傑來說，有些說話真的痛入心扉。袁文傑重提一段30幾年的往事，當年他還在讀訓練班，但因為身高問題而被前輩潑冷水：「我好記得因為嗰陣時我都已經係咁高，咁嗰陣時有位都演技頗為出色嘅師兄，咁有一日我哋出去外景拍攝，嗰陣時我仲係訓練班。佢話：『喂！你咁高，你有冇諗過轉行啊？你咁高其實都冇嘢啱你做同搵你做㗎啦，你諗下其他行業啦。』講完就走咗去啦！嗰陣時我都係訓練班，戰戰兢兢咁樣，畀佢咁樣講一講，自己嘅信心係有啲打擊嘅。」

袁文傑憶述讀訓練班時期被前輩勸退。(胡凱欣 攝)

將屈辱化作動力 證明自己價值

面對前輩的冷言冷語，袁文傑並沒有選擇卻步。他明白在娛樂圈生存，是需要一夥強心臟：「好多謝佢嘅，可能我就因為佢呢句說話，我好多嘅經歷令我能夠呢三十幾年嚟，我四個台都做曬！」結果時間是最好的證明，身高並沒有成為他阻礙，反而成就了今日氣場十足「潮偉」，在娛樂圈屹立三十年依然有價有市。至於當年那個前輩，袁文傑指他現在也是一個很出色「大家公認嘅好演技嘅演員」。

面對前輩的冷言冷語，袁文傑並沒有選擇卻步。(胡凱欣 攝)