給阿嬤的情書｜獲殿堂級狂讚　陳欣健讚感動、許冠文：一定有真情

電影《給阿嬤的情書》在內地已突破15億票房，電影以僑批為敘事線索，講述了一位潮汕阿嬤的孫子遠赴泰國尋找阿公的故事，深得大眾歡迎！今日（6月7日）許冠文和陳欣健兩位殿堂級電影人出席《香港潮州節》，席間和楊玳詩談起《給阿嬤的情書》時，他們亦讚不絕口



殿堂級電影人許冠文和陳欣健出席《香港潮州節》。（林迅景 攝）

陳欣健幽默笑言：好難搵套戲冇古天樂！

陳欣健：「我喺廣州睇，我認為呢套戲非常之傑出。因為全部都係潮州對白，全部演員都好新，係冇古天樂，你好難搵到一套戲冇古天樂，你知，但係套戲講以前我哋啲先輩，點樣去東南亞地方，點樣失咗聯絡，點樣再建立返友誼。我好感動。（楊玳詩：你覺得劇本好，定係演員好？）乜都好，10幾億冇可能唔好。」

許冠文、陳欣健、查小欣、楊玳詩。（林迅景 攝）

席間許冠文、陳欣健大談對《給阿嬤的情書》睇法。（林迅景 攝）

許冠文爆笑自封輩份「大晒」：唔使再尊重長者！

席間，許冠文也講起一個笑話：「以前因為有謝賢同埋胡楓行出嚟，我仲可以些少攝吓攝吓，而家佢喺唔係幾出嚟，尤其是謝賢，所以我而家大晒！大晒有咩好處？雖然年紀大，但係，由細到大訓練我要尊重長者，但係而家已經係人都細過我，所以我唔需要尊重長者，知唔知？我鍾意講咩就講咩，大晒！我錯嘢，你一定要原諒我，因為我大晒！呢個係最好，亂氹嘢都唔怕㗎。」

席間許冠文、陳欣健大談對《給阿嬤的情書》睇法。（林迅景 攝）

許冠文一語道破賣座秘訣：好電影得一個因素，就係「真情」

楊玳詩：「電影入面，有乜元素係最緊要？」許冠文：「我未曾睇呢套《給阿嬤的情書》，下個禮拜做。我未睇過，但係我一定知有以下呢幾個條件。一，好真情，所以描寫關係都係好真。第二，個阿嬤一定係非常感人，唔係作出嚟，真到係完全唔配音，由頭到尾都係講潮州話，你諗吓收咁多錢（指票房），冇人志在有冇明星，冇人志在講咩話，所以能夠咁賣座，一定有呢啲因素。你問我電影有咩好唔好，得一個因素，係要有真情，有意思得嚟有情，感染到。」