胡楓演唱會｜陳奕迅驚喜登場　契仔張家輝張學友擺與羅蘭緋聞上枱

94歲的胡楓（修哥）今日（7日）於紅磡體育館舉辦了《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，演唱會現場星光熠熠，除了吸引了眾多圈中好友前來支持外，更有重量級嘉賓助陣，包括楊千嬅、Big Four、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、張家輝、陳松伶、莫文蔚和汪明荃等人，超強卡士陣容引起在場觀眾熱情迴響，亦被網民形容為「史無前例的夢幻拼盤演唱會」。

演唱會現場星光熠熠。(陳順禎 攝)

歌手莫文蔚（Karen）成為特邀的表演嘉賓，她為修哥獻唱了《月亮代表我的心》和《呼吸有害》。演出結束後，她滿懷敬意地恭賀修哥：「好開心可以同你一齊唱歌！你個演唱會破紀錄，為你驕傲。」修哥也對她的出席和精彩演出表示感動，稱讚她不僅歌藝精湛，更具備多方位的演技：「佢唔止唱歌好聽，演戲都好好！」而正值今個月生日的莫文蔚還收到了修哥特別贈送的鮮花和生日歌，瞬間令她感動及開心。

修哥演唱會。(陳順禎 攝)

陳奕迅突然現身

整場節目高潮迭起，其中最令人驚喜的環節一定是陳奕迅（Eason）突然現身，他與舞蹈員以一曲充滿情感的《舊歡如夢》讓觀眾看得如癡如醉，更在表演間隙幽默地親了修哥臉頰一下，Eason唱完後分享了一段與修哥初識的趣事，自己剛入行時第一次見到修哥，沒想到對方主動詢問是否可以合作，甚至願意放下身段自薦。這一幕深深打動了Eason，他表示當年還是新人的他於電視城化妝間見到修哥，於是他主動過去打招呼：「佢第一句問：『Eason，你有冇嘢做？』我話：『我做緊嘢喎。』佢話：『唔係，你有冇嘢畀我做？』我問佢：『你唔係做緊嘢咩？』佢話：『你哋記得有嘢做，啱我嘅，你就搵我。』呢句說話我記到依家！」他更表示：「呢個前輩真係好鍾意做嘢，先會放低身段同後輩自薦同佢合作做嘢。」他還演唱了當年參加修哥70歲演唱會時的經典曲目《Shall We Talk》，得到全場掌聲，原來他出現是一個大驚喜，修哥本身並不知道他會出現，所以Eason笑指「綵排我都冇綵，要好秘密」，才能給修哥一個驚喜。

最令人驚喜的環節一定是歌王陳奕迅（Eason）突然現身。(陳順禎 攝)

說到修哥，怎能少了得他的契仔張家輝及張學友？張家輝先帶來特別表演，他拖着修哥的手合唱了《分分鐘需要你》，他問修哥為何兩年都要他唱同一首，問：「你係咪配合阿Donald Trump解釋啲UFO呀？」期間還輕鬆調侃修哥與羅蘭的「感情秘事」:「一陣間你可唔可以喺咁多觀眾面前表白你同羅蘭姐收得好耐嗰段感情？」引得現場笑聲不斷。張家輝唱完後問修哥：「今日阿Lady又喺度，早陣子我見你哋流出咗啲秘密相，你哋兩個打車輪喎！」修哥氣定神閒說：「哈，你知唔知道而家有AI？呢啲算係好畀面你喇。」張家輝繼續笑說：「唔係喎，你條脷伸咗過去喎！」修哥繼續說：「係咩？AI都有脷架！」

張家輝拖着修哥的手合唱了《分分鐘需要你》。(陳順禎 攝)

契仔張學友亦有到場

及後輪到張學友上台獻唱《不老的傳說》，他認為這首歌形容修哥就最適合不過；「兩父子」不停互窒，之後學友爆出一句「701服務公司」，修哥一時不懂反應，其實這是源於羅蘭姐當年在《歡樂今宵》中扮演「701服務公司的小姐」解決疑難，修哥再表示：「701服務公司喺嗰度呀。」鏡頭影住羅蘭姐，學友向觀眾說：「有一輪咪傳得修哥同羅蘭姐好行吓嘅……（張家輝：係呀！伸咗條脷去人哋度呀！）我打親畀修哥嘅時候我都話：『701服務公司，有咩可以幫到你呀？』」此時修哥叫他有話快說，學友即說：「即係你熟過我囉，算喇，唔緊要喇，我都接受佢！我OK！」他問張家輝對羅蘭姐是否OK，家輝也和應：「我OK啦！」被修哥指他人云亦云，學友再笑言：「我話晒佢阿哥嚟㗎嘛，尊卑有別。」三人開完玩笑後，再合唱《還是覺得你最好》。