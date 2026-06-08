許冠文大談《破地獄》爆紅之謎　楊玳詩：爸爸話你唔做佢唔投資

許冠文昨日（6月7日）出席《香港潮州節》活動，在台上與楊玳詩聊起電影《破地獄》。這部掀起全城熱話的票房鉅作，不僅令這位殿堂級大師展露罕見的感性一面，席間他更大方分享接拍該片的真正原因。他坦言這部電影為他解開了一直存在心底的迷惘，一番發人深省的「人生哲理」瞬間引爆全場共鳴！



許冠文現身大談《破地獄》爆紅之謎。（林迅景 攝）

楊玳詩踢爆投資內幕：老闆指定「冇許冠文拍唔成」！

許冠文：「好似《破地獄》咁，點解咁賣座，當然唔係有明星喺度，有黃子華，而係最主要⋯⋯」這時候楊玳詩說：「最主要有你喺度，我爸爸話你唔做佢唔投資，我聽佢講。佢話冇你就拍唔成。」許冠文：「你啲口才，查小欣都冇得撈呀，哈哈。」

自爆演「南嘸佬」全靠爆肚！神級劇本解答一生迷惘

查小欣談及當年拍戲，許冠文為了演活一個社長的角色，而去查小欣工作的公司參觀運作。查小欣表示，許冠文一定是對《破地獄》的「喃嘸佬」角色有深厚了解。不過許冠文回答：「我冇睇過，只係爆肚咁做，但係《破地獄》睇完個劇本之後，都鍾意到暈。即係未曾拍過一個戲係咁感動。一句說話講晒，佢解答咗我人生一個問題，就係人生嘅意義係咩，做人為咗咩。」

終極頓悟人生哲理：生死不重要，最緊要欣賞沿途風景

他續說：「我問咗一世，我哋唔知喺邊度嚟，又唔知喺度做咩嘢，將來死咗又唔知去邊。做人好茫然，睇完個劇本之後講晒，原來人生最緊要，喺邊度嚟冇緊要，咩意思都唔緊要。最緊要嘅係，喺咁短嘅日子，幾十年，最緊要係欣賞沿途風景。」許冠文的一番話，得到現場觀眾熱烈掌聲。

許冠文今日（6月7日）出席《香港潮州節》活動。（林迅景 攝）

許冠文大談人生哲理。（林迅景 攝）

許冠文大談人生哲理。（林迅景 攝）