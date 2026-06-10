黃長興指環境改變　藝員要尋出路：而家真係少咗劇拍

黃長興早前現身灣仔會展出席潮州節活動，作為潮州人的他，在現場大開金口表現唱歌，將現場氣氛炒熱。黃長興接受《香港01》訪問時透露自己是潮州人，雖然自己平日少講潮州話，但由於父親是由十位兄弟姊妹組成的大家庭，每次親戚探訪時都會以潮州話溝通，因此自己是「識聽但少講，少講，算是識聽唔識得答」。

黃長興出席潮州節。（吳子生攝）

撞正傳統學校「一年三考」 為仔女考試時間大感頭痛

被問到近期是否有回鄉探親，黃長興表示父親每年都會回去，自己只要有空也會跟隨。不過，談到會否帶子女一同回鄉時，他就大爆因為遷就子女的考試時間而感到相當頭痛：「我都想帶小朋友去，但係真係好難就時間。因為佢哋返去嘅時候就係清明節，我啲小朋友讀嗰啲係傳統學校，又撞啱考試嘅時候，一年三考嗰啲，所以佢哋未有機會跟埋一齊返去。等佢哋考完試先啦，我都覺得好難搞啊，哈哈！」

黃長興是潮州人。（吳子生攝）

談TVB藝員動向

對於近年有不少藝人選擇離開電視台（TVB）外出闖蕩，黃長興則抱持開放和理解的態度，他認為每個人的選擇不同，最重要是做好眼前的每一項工作：「大家都知而家真係少咗劇拍，明白我哋仲係TVB嘅時候都係靠拍劇多，而家咁嘅環境啲人可能望唔到前景所以選擇離巢，同埋可能佢哋搵到後路。」黃長興透露目前他除了繼續專注於幕前的歌唱演出外，也透露正在籌備一些個人製作，更笑言未來希望有機會能將作品自薦到各大電視台。