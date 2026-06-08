周漢寧專訪｜與黃渤倪妮遇世紀黑雨　石澳會堂留宿：最艱苦探班

30歲，對周漢寧而言是一個開始意識到責任的年紀，拍完《一個男人和一個女人》後，他忽然感受到自己也慢慢走到「上有高堂」的人生階段，由父母的兒子，變成要照顧父母、擔起頭家的兒子。這份成長感，剛好與香港影視寒冬交疊，雖然在市道極差的寒冬下，他近年仍有《絕命法官》、《IT狗2.0》甚至拍攝中的《九龍城寨之終章》等作品，但他坦言疫情期間曾長時間冇工開，一度質疑演員是否能在這種環境下生存。不過，面對不可控的時代，他並沒有怨天尤人，而是努力保持平靜：「無論個環境係點都好，而家對我嚟講，我做演員最緊要嘅就係，點樣可以去用一份平靜嘅心，去面對所有你改變唔到嘅嘢，並且有耐性咁樣去等待機會。」他更鼓勵大家要抱持希望，倔強地生活下去。

化妝：Kyo Lee @kyo_mua

髮型：@anthonywong___ @privateisalon



周漢寧近日接受《01娛樂》專訪。

親眼見證管虎黃渤掟橋傾劇本 直呼非常夢幻

談及與管虎導演及黃渤的合作，周漢寧用了數次「非常夢幻」來形容，這對從《鬥牛》就開始合作的黃金拍檔，在片場展現了極高默契與火花，周漢寧從沒幻想過，作為管虎作品《老炮兒》影迷的自己，可以親眼看見二人在自己面前傾劇本與掟橋：「可能本身有個劇本，渤哥會拋一個idea出嚟，跟住管虎導演會『好喎，咁不如再加啲任何嘢』，嗰個chemistry對我嚟講，就咁親眼喺現場度見證到，已經非常之咁夢幻！」周漢寧對導演說故事的能力嘆為觀止，同時十分欣賞對方的美學，他回憶起排戲時的震撼一幕：「編劇一路喺度講緊啲對白嘅時候，導演就會瞇埋眼聽，跟住就話『我想呢一句改一改。』、跟住『OK，由呢一句去到呢一句、呢一段係唔要嘅，刪走佢。』即係佢就咁聽，佢已經會感覺到故事嘅脈絡，有啲咩係多餘、有啲咩要加返等等，所以我覺得佢真係一個故事嘅大師！」能跟管虎合作，對周漢寧來說簡直與有榮焉。

能拍攝管虎與黃渤參與的電影，現場見證二人改劇本，對周漢寧而言已是很夢幻以及與有榮焉。（劇照）

黃渤片場寡言觀察 教懂他感受生活

至於黃渤，周漢寧本身覺得對方除演技了得、幽默、有深度外，也是一位情商極高的演員，他形容：「佢係非常識得用有趣嘅方式回答好難回答嘅問題。」而親身接觸過後，他發現對方在片場是一位極度安靜的觀察者，多數時間都把自己設定為靜靜觀察現場、吸收養分的狀態，等到需要開口時，就會突然向導演提出絕佳的提議，使他獲益良多：「我諗我最學到係，佢點樣去觀察同埋感受生活。」

雖然黃渤工作時較為寡言，但收工後他也會跟周漢寧閒聊，例如分享以前的生活，這些對周漢寧而言都是很動聽的故事。（劇照）

普通話太流利反成難題 逐字標歪音練港普笑位

片中周漢寧與黃渤有大量對手戲，主要場口都講述二人「屈」在隔離酒店的房間內，而最印象深刻的，是一場與黃渤沒有經過正式排練的「嗌交戲」。劇情講到他們因為文化與生活作息的差異累積怨氣而大爆發，但導演刻意不要那種「你一句我一句」乾淨利落的對白，「佢想係嗰一種好多重疊，模擬返生活嗰種真實嘅嗌交。」當「Action!」一喊，雙方不斷各執一詞，捉住對方的痛腳互罵，整個過程極度激烈，雖然都拍了好幾take，但對周漢寧來說，也是寶貴的學習過程。

周漢寧的戲份主要集中於酒店房，他最深刻的一場戲，是他與黃渤積怨已久後大爆發的一場鬧交戲。（劇照）

導演起初試鏡時，希望找擅於講普通話的演員，以方便現場溝通；然而拍攝時角色卻必須刻意講出帶有笑位的「港普」，這對普通話流利的周漢寧，反而是個高難度挑戰，他唯有將劇本逐字譯成歪音字，例如把「我」字標註成「鵝」或「禾」，然後反覆排練，與導演精準計算哪個發音歪掉時最能戳中觀眾的笑點，再加以調整。此外，為了演活戲中在魚檔工作的背景，他還特地提早跑到街市去觀察檔主的用語、習慣以及撈魚手法。

角色必須刻意講出帶有笑位的「港普」，這對普通話流利的周漢寧，反而是個高難度挑戰，他唯有將劇本逐字譯成歪音字，例如把「我」字標註成「鵝」或「禾」，然後反覆排練。（劇照）

煞科後探班遇世紀暴雨 石澳會堂滯留一夜

講到今次合作最難忘的，原來不是任何場口，而是其戲份煞科後的一次荒謬片場奇遇。由於黃渤、倪妮會於香港不同景點拍攝，其中一場劇組移師到石澳取景，已完成所有戲份的周漢寧，本來抱著輕鬆的心情去探班兼 BBQ，殊不知人算不如天算，他竟然遇上了香港「五百年一遇」的世紀大暴雨，非常狼狽，他憶起都不禁笑了起來：「係好似係十號風球嗰一種，跟住黑雨！跟住滯留咗喺嗰度！然後我哋成個劇組都喺嗰度啲會堂過咗一晚夜，第二日因為啲路已經畀水浸曬，所以要搭船出返去，跟住啲同事全部都話『嘩！你呢個簡直係世紀最艱苦嘅探班！』真係好好笑！」

完成自己戲份後，周漢寧去石澳探黃渤與倪妮班，豈料卻遇上「五百年一遇」的世紀大暴雨，結果整隊攝製隊滯留石澳會堂一整夜。

自薦帶黃渤倪妮遊赤柱 以地頭蟲口吻瘋狂hard sell

電影去了中環、濟公廟、華富邨、山頂等地點拍攝，問周漢寧若能自選任何一個地點的話，他會想帶黃渤和倪妮去哪兒呢？他二話不說便回答：「我會帶佢哋去赤柱！」原來因為他本身住赤柱，因此有著深深的情意結，之後他更以稱職東道主的口吻大力推廣：「佢係有最靚嘅全港島嘅日落，呢個係我個人嘅意見，同埋嗰度嘅氣氛都好好，因為其實以前赤柱係旅遊旺區，雖然有好多遊客會嚟，咁但係而家相對地已經少咗好多，所以我都會經常同大家去推銷赤柱！因為我覺得真係一個好美麗嘅地方，尤其係而家少咗人之後都係更加舒服，去嗰邊嘅海邊行，跟住喺赤柱大街行下，仲有美利樓……」一字一句，都讓人切切實實感受到他對赤柱的愛，簡直講到雙眼放光。

在赤柱長大的周漢寧，很喜歡這個地方，可以如數家珍列出石澳優點。（Instagram：henickchou）

安心出行喚醒疫情記憶 曾數月冇工質疑前路

《一個男人和一個女人》以疫情為大背景，拍攝時瞬間喚醒了周漢寧的肌肉記憶，當他在片場再次聽到「黃碼綠碼」，看見熟悉的「安心出行」時，強烈的衝擊感油然而生，更說：「會突然之間『係喎，有呢樣嘢喎！』因為可能嗰陣時嚟講安心出行係一個非常之咁……喺生活度不斷咁樣出現、不斷咁要撳出嚟嘅一件事。但係而家已經完全冇喇，冇咗喇呢個app，都真係冇需要。但係睇返嗰陣……係喎，曾經我哋有兩三年係要咁經常咁使用，呢個程式係對我哋嘅生活咁重要，咁影響到我哋嘅生活，所以……我真係估唔到安心出行會有一個咁嘅attack對我嚟講。」

拍攝《一個男人和一個女人》喚醒了周漢寧對疫情的記憶，最深刻莫過於重遇「安心出行」。

雖然周漢寧在影視寒冬下都持續有作品推出，例如：劇集《絕命法官》、《IT狗2.0》、電影《久別重逢》以至正在拍攝的《九龍城寨之終章》，但回首疫情的數年，則是周漢寧入行以來最低谷與艱難的日子，「當然疫情嘅時候我已經好幸運，仍然有拍攝《燈火闌珊》呀等等，但係真係長期有可能……好多個月嘅時間冇嘢做嘅時候，你就會開始質疑，咦？點算呢？呢個職業喺呢一種期間係咪唔可能生存到呢？而且你又唔知道幾時先至會過呢段時間……」而他也只能提醒自己要抱緊信念：「會過嘅！大家都會好起來！」他好不容易撐過一關，未來不知道會否有更難的難關，但他希望大家抱持勇氣：「希望大家都會有呢個勇氣，繼續面對唔同我哋唔可以改變到嘅情況，倔強咁樣生活落去，並且去追隨住自己嘅熱情。」

周漢寧在影視寒冬下都持續有作品推出，例如：劇集《絕命法官》的馬山寶。（劇照）

《IT狗2.0》的世疾。（劇照）

正在拍攝的《九龍城寨之終章》一樣有周漢寧份，他說暫時不能劇透太多，只能說他是「信一」劉俊謙的手下，由於自己本身也是原著的fans，所以能參與此片他也非常期待。（資料圖片）

面對寒冬學會保持平靜 耐心等待下一個機會

面對影視寒冬，他也一樣提醒自己「保持平靜」，他坦言演員在任何時期都一樣會有難關，忙又會覺得冇時間休息、得閒又會覺得冇工開很徬徨，彷彿只得兩個極端，而他要做的正是尋找真正的平衡：「無論個外面世界點樣都好，我覺得嗰樣嘢係你點樣去搵你內在嘅平衡同埋平靜。所以無論個環境係點都好，而家對我嚟講，我做演員最緊要嘅就係，點樣可以去用一份平靜嘅心，去面對所有你改變唔到嘅嘢，並且有耐性咁樣去等待機會。而去到有機會嘅時候，你點樣可以做到個心係……都係有一份平靜去面對嗰份工作，點樣去做好一個作品，平靜嘅心對我嚟講係最重要！」

面對影視寒冬，周漢寧採取的方式是保持平靜：「我做演員最緊要嘅就係，點樣可以去用一份平靜嘅心，去面對所有你改變唔到嘅嘢，並且有耐性咁樣去等待機會。」（Instagram：henickchou）

踏入30歲覺醒 由被照顧變成開始擔起頭家

踏入三十歲關口，周漢寧心態上也迎來了全新的感悟，尤其拍完這套戲後，他覺得自己也慢慢步入兩位主角「上有高堂、下有子女」的年紀，直言：「雖然我未有小朋友，但爸爸媽媽都已經有一定嘅年紀，你開始發覺『要擔起頭家喇！』嘅呢種壓力。」他多了一份覺醒，察覺自己隨年漸長時，與父母的身份慢慢在轉換：「由父母嘅兒子，變咗做要照顧父母嘅兒子，有一個咁樣嘅覺醒喺入面，『差唔多係時候要好好咁樣照顧屋企人喇』嘅感覺好強，呢個係30歲對我最大嘅影響。」

剛踏入30歲，周漢寧最大的覺悟是與父母的身份慢慢在轉換：「由父母嘅兒子，變咗做要照顧父母嘅兒子，有一個咁樣嘅覺醒喺入面，『差唔多係時候要好好咁樣照顧屋企人喇』嘅感覺好強，呢個係30歲對我最大嘅影響。」（Instagram：henickchou）

幸好，在這個肩膀多了擔子的年歲，他遇上《一個男人和一個女人》這套戲，帶給他一股溫柔的力量：「我諗呢套戲所講嘅就係，無論生活幾辛苦都好，你只要慢慢咁樣去行，遇到問題慢慢咁樣去面對去解決，雖然都會經歷到痛苦，呢啲係過程，但係事情總會有轉機！同埋呢個世界係有希望！我哋都會有身邊嘅人去支撐住我哋，陪住我哋去行，無論幾難都好，係一個咁樣嘅……苦澀裡面有一種溫柔嘅提升、希望。」

吃飯修行 認真對待每一口食物感受煮飯者心情

這股力量也延伸到了他的日常生活中，30歲的他開始意識到健康的重要，除了做運動，他甚至將「吃東西」視為一種修行，表示由以前「乜嘢都會放入口」，變成認真咀嚼、認真進食：「原來你認真去食一個食物嗰陣，你真係會食到，嗰個煮嗰個人當下嘅心情！呢個唔知點解，我最近感受到嘅一件事，當你好認真食嘢嘅時候，好認真對待你每一啖放入口嘅食物，唔好話煮嘢係一個修行……我覺得食嘢都係一個修行，最近有好好修行呢件事！」

30歲另一個改變是「好好吃飯」，而圖中的是周漢寧在台灣吃到的魯肉飯，是他吃過最好食的魯肉飯！（Instagram：henickchou）

渴望與觀眾連結：睇完我嘅作品同我傾吓！

對於未來，周漢寧希望能呈現更多截然不同的面孔給觀眾，為每一個角色注入新的面孔和生命。他說自己是個極度喜歡聽故事和講故事的人，非常渴望能與觀眾產生真實的連結：「無論大家會唔會鍾意我呢個角色都好，都好渴望同觀眾有一個連結，希望係佢哋喺生活度見到嘅一啲人物。同埋非常之歡迎大家，睇完我任何嘅作品之後，可以同我傾下、學術討論下，或者表達下佢哋嘅感受，因為對我嚟講，都係一個又一個故事。」