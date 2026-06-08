東張西望｜苦主裝修愛巢遇裝修公司爛尾並狂爆粗：仲惡過黑社會

昨日（7日）播出的《東張西望》講到屯門一名業主Alan去年購入500呎單位，打算裝修後與太太共築愛巢。為方便他在愛巢附近的街市找到一間裝修公司，報價約35萬元，豈料施工期間問題百出，他決定終止合約。最後反被裝修公司指「賴帳」，雙方面談判破裂後，裝修公司帶人到事主的愛巢上門理論。

苦主為方便在愛巢附近的街市找到一間裝修公司，報價約35萬元，豈料施工期間問題百出，他決定終止合約。(節目截圖)

廚房櫥櫃嚴重出錯

Alan發現廚房櫥櫃尺寸嚴重錯誤，本來應該安裝闊60cm、高82cm的洗碗機，結果裝出來的櫃卻只有闊56cm、高47cm，根本無法使用。除此之外，更有諸多問題如牆身、電掣及設計失誤等問題，他對工程質素極度不滿，決定終止合約。

Alan發現廚房櫥櫃尺寸嚴重錯誤。(節目截圖)

裝修公司卻反咬業主「賴帳」，並在合約到期前不斷追討下一期款項。雙方談判破裂後，裝修公司更叫齊全家人到單位上門理論。Alan提供了當時與裝修公司的對話，雙方你一言我一語，最後更爆出多句粗口：「依家根本就係一個詐騙嚟」、「根本就呃錢」、「我送咗啲貨去，佢報警趕我走」、「你唔好搞笑啦」、「你啲嘢仲喺度，同埋啲唔知明嘅嘢，你哋想唔想拎走啊」、「你成日講埋呢啲嘢，畀X晒錢我咪清走囉」、「你畀X晒錢咪清到場囉」、「乜你咁X蠢㗎，講出嚟畀人X你都講嘅」、「唔肯畀錢仲喺度阿吱阿咗」、「我依家畀你炒X咗咋嘛」、「其實你冇得單方面終止合約」。

Alan提供了當時與裝修公司的對話，雙方你一言我一語，最後更爆出多句粗口。(節目截圖)

Alan形容裝修公司惡過黑社會

Alan表示：「你搞到爛尾，個客唔滿意，要同你傾終止合約，你竟然帶你啊爸啊媽同疑似啊哥，簡單嚟講帶晒成家人嚟。衰啲講句，我會覺得根本就係一個惡人家族，好似黑社會、加錢哥咁，搵咗我做同唔做都要畀錢，你仲惡過黑社會。」Alan其後搵來四位裝修界KOL，合力指出對方裝修手工粗劣，合約條款亦有古惑之處。節目組亦有到訪裝修公司，可惜當時沒有人應門。