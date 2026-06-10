高鈞賢勸TVB年輕藝員要利用大台優勢：唔好一冇嘢做就心急要離開

前港男冠軍高鈞賢早前出席於灣仔會展舉行的潮州節活動，並在接受《香港01》訪問中大方分享自己近年在內地發展的創業心得，亦分享對電視藝員新路向看法。

高鈞賢今日出席潮州節。（吳子生攝）

受惠港人創業扶持 籌備大半年開咖啡清吧

高鈞賢表示，自己近年較多時間留在深圳與內地發展，身邊也有不少潮州朋友。他更透露自己早前在深圳前海，受惠於扶持港人創業的政策，成功投標並籌備了七至八個月，投資了接近六位數字，開辦了一家結合咖啡與清吧的概念店。

談到創業的苦與樂，高鈞賢直言：「開呢間舖真係好辛苦、好攰，因為要準備好多 ，但開咗兩個月左右，我發覺原來唔係真係單靠賣一杯半杯嘢飲去賺錢，反而係因為呢個地方，聚集咗好多唔同嘅人，大家一齊傾下項目、傾下生意，呢個模式反而仲好。我以前喺香港都開過居酒屋，細個又做過咖啡師，所以將『朝啡夕酒』呢個概念放落去，依家喺點評榜上仲攞到第一名添！」

高鈞賢

看透TVB合約價值 早期轉型玩直播自媒體收益遠超想像

而被問到近年無綫有不少藝人各自有打算，作為過來人的高鈞賢則看得相當通透。他坦言人員流動在任何環境都很正常，關鍵在於心態與如何利用平台優勢達到雙贏：「我覺得好正常啫，好似我依家同 TVB 都簽咗個部頭合約，其實個環境同心態都一路變緊。最重要係點樣去互相利用對方嘅優勢，例如利用 TVB 本身擁有嘅龐大流量，去幫助自己宣傳同發展其他事業。我算係比較早期去轉型做呢樣嘢，好似做直播、拍自媒體分享生活咁。我反而覺得自己喺呢方面得到嘅收益仲大。所以唔好一冇嘢做就心急話要離開，我都會勸後生仔畀多點時間自己，試下唔同嘅發展方向。」