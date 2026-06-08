丁子朗被讚是拍親熱戲好對手會先定安全界線　熒幕初吻竟然給了他

撰文：胡凱欣
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藝人丁子朗日前（6日）以一身破格的「小丁女」校服連假髮造型現身商場，為宣傳劇集《香港探秘地圖》可謂搏到盡！一向勇於嘗試的丁子朗，年前曾追夢而參加《亞洲超星團》，認識到一班好兄弟，但最近好兄弟組成的全新男團「SURFIVE」，然而他最終未有加入，令不少粉絲感到惋惜。丁子朗接受《香港01》訪問親自解畫為何不加入男團，更分享了被一眾女星封為「最佳拍親熱戲對手」的背後秘訣。

丁子朗為宣傳劇集《香港探秘地圖》可謂搏到盡。(胡凱欣 攝)

「小丁女」一出場就大跳可愛舞，但其實他之前就已經扮過女生，就是「Man姐」，他更忍不住要大讚自己：「呢個係好可愛！」被問到穿上這套裙子後他感覺如何時，他表示「有少少嚇親」：「就覺得可以真係可一不可再，試一次就夠啦！咁但係我試完嘅時候，我的確係覺得嘩原來平時女仔嘅辛酸。」他穿起這套衣服後終於理解到女生的辛苦：「原來佢哋蹲低係會露裙底㗎喎，唔舒服㗎喎，點樣擺嘅時候件衫又窄啲㗎喎，個Tailoring又唔一樣，咁所以原來平時女團係真係咁唔容易，多咗份理解。」

丁子朗可唔可以企返好少少？(胡凱欣 攝)
丁子朗你條裙底畀人睇晒啦。(胡凱欣 攝)

「靈魂同在」撐兄弟 揭拒入SURFIVE兩大原因

對於幾位好兄弟組成的「SURFIVE」早前強勢出道，作為昔日戰友的丁子朗竟然缺席。被問到為何不加入時，他笑言自己其實非常有愛，更自爆至今依然身處他們的WhatsApp群組中。他解釋了未能成團的兩大原因：「我都唱埋試埋啦，大家一齊傾緊呢首歌應該點做嘅時候，我發覺，咦！好似我把聲唔係好襯呢首歌，同佢哋五個把聲有啲唔係好襯喎。」除了聲線不夾，當時丁子朗正忙於拍攝劇集，檔期上難以配合，最終唯有忍痛放棄。雖然他們未能同台跳唱，但丁子朗強調自己絕對是他們的「精神支柱」，會以另一種方式全力撐好兄弟！

呢團女團幾時出道？(胡凱欣 攝)

獲盛讚夠紳士 拍親熱戲先定「安全界線」

除了滿腔「男團魂」，丁子朗在演戲方面的專業態度亦備受讚賞。近年參演過不少劇集的他，被關嘉敏及廖慧儀大讚是拍親熱戲（錫戲）的「絕佳好對手」，大讚他非常尊重女性。對此丁子朗坦言拍親熱戲對他來說其實是「最難」的挑戰。為了令女藝人感到百分百安心，丁子朗有一套非常嚴格的「事前準備」。他表示深知女演員有時未必敢主動提出不舒服的地方，因此他會主動出擊：「真係要同對方溝通得好好，知道就同佢講呢個shot係咁樣嘅啫，我淨係做到呢度我唔會做多嘅。你嗰度唔舒服即刻話畀我聽，跟住呢個位做啲乜嘢做啲乜嘢講清楚，咁大家都一個好舒服一個好明白嗰個界限入面做呢就變好舒服囉。因為我哋真係坦白講通常拍親親吻戲呢都係夜晚，即係moody啲，但我哋夜晚可能凌晨四五點咁樣，我哋都冇乜呢一個閒情逸致嘴多兩啖，拍完即刻收工咁樣。」他強調，如果在拍攝過程中對方感到一絲不適，他會立刻停下來再作溝通，確保雙方在最舒適的狀態下拍攝，難怪能贏得一眾女星的信任與讚賞。

丁子朗試圖令自己man啲。(胡凱欣 攝)

熒幕初吻非女星 最難忘激吻張振朗

不過講到入行以來最難忘的接吻對象，丁子朗竟然爆出一個令人意想不到的名字！他笑言自己的「熒幕初吻」其實一早已經獻給了張振朗：「螢幕初吻係張振朗㗎，嚇死我嗰時！」丁子朗笑着回憶起那場惹笑的男男吻戲：「嗰時講佢發夢，夢見阿Moon（劉佩玥）然後錫落去，但現實中其實佢係錫緊我！」這場錯摸的吻戲雖然只是搞笑橋段，但丁子朗至今仍然歷歷在目。丁子朗笑指當時只顧着應付場面，其實已經不太記得感覺，但這「震撼」的一幕絕對令他畢生難忘：「我會呢一世都記得張振朗囉。」

丁子朗難忘熒幕初吻畀咗張振朗。(胡凱欣 攝)
張振朗同親熱對手有商有量。(葉志明 攝)
丁子朗個熒幕初吻。(影片截圖)
張振朗有伸脷，係伸條脷出嚟。(影片截圖)
丁子朗仲要唔知畀張振朗錫緊。(影片截圖)

當日活動精彩畫面：

丁子朗。(胡凱欣 攝)
。(胡凱欣 攝)
孔德賢完全冇偶包。(胡凱欣 攝)
丁子朗話佢叫「小丁女」。(胡凱欣 攝)
孔德賢你條裙飛起晒啦。(胡凱欣 攝)
丁子朗。(胡凱欣 攝)
丁子朗。(胡凱欣 攝)
丁子朗同孔德賢。(胡凱欣 攝)
丁子朗同孔德賢呢對孖妹。(胡凱欣 攝)
丁子朗冇面見人。(胡凱欣 攝)
呢對「孖妹」組合會唔會太大隻？(胡凱欣 攝)
丁子朗。(胡凱欣 攝)
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