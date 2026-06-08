丁子朗被讚是拍親熱戲好對手會先定安全界線　熒幕初吻竟然給了他

藝人丁子朗日前（6日）以一身破格的「小丁女」校服連假髮造型現身商場，為宣傳劇集《香港探秘地圖》可謂搏到盡！一向勇於嘗試的丁子朗，年前曾追夢而參加《亞洲超星團》，認識到一班好兄弟，但最近好兄弟組成的全新男團「SURFIVE」，然而他最終未有加入，令不少粉絲感到惋惜。丁子朗接受《香港01》訪問親自解畫為何不加入男團，更分享了被一眾女星封為「最佳拍親熱戲對手」的背後秘訣。

丁子朗為宣傳劇集《香港探秘地圖》可謂搏到盡。(胡凱欣 攝)

「小丁女」一出場就大跳可愛舞，但其實他之前就已經扮過女生，就是「Man姐」，他更忍不住要大讚自己：「呢個係好可愛！」被問到穿上這套裙子後他感覺如何時，他表示「有少少嚇親」：「就覺得可以真係可一不可再，試一次就夠啦！咁但係我試完嘅時候，我的確係覺得嘩原來平時女仔嘅辛酸。」他穿起這套衣服後終於理解到女生的辛苦：「原來佢哋蹲低係會露裙底㗎喎，唔舒服㗎喎，點樣擺嘅時候件衫又窄啲㗎喎，個Tailoring又唔一樣，咁所以原來平時女團係真係咁唔容易，多咗份理解。」

丁子朗可唔可以企返好少少？(胡凱欣 攝)

丁子朗你條裙底畀人睇晒啦。(胡凱欣 攝)

「靈魂同在」撐兄弟 揭拒入SURFIVE兩大原因

對於幾位好兄弟組成的「SURFIVE」早前強勢出道，作為昔日戰友的丁子朗竟然缺席。被問到為何不加入時，他笑言自己其實非常有愛，更自爆至今依然身處他們的WhatsApp群組中。他解釋了未能成團的兩大原因：「我都唱埋試埋啦，大家一齊傾緊呢首歌應該點做嘅時候，我發覺，咦！好似我把聲唔係好襯呢首歌，同佢哋五個把聲有啲唔係好襯喎。」除了聲線不夾，當時丁子朗正忙於拍攝劇集，檔期上難以配合，最終唯有忍痛放棄。雖然他們未能同台跳唱，但丁子朗強調自己絕對是他們的「精神支柱」，會以另一種方式全力撐好兄弟！

呢團女團幾時出道？(胡凱欣 攝)

獲盛讚夠紳士 拍親熱戲先定「安全界線」

除了滿腔「男團魂」，丁子朗在演戲方面的專業態度亦備受讚賞。近年參演過不少劇集的他，被關嘉敏及廖慧儀大讚是拍親熱戲（錫戲）的「絕佳好對手」，大讚他非常尊重女性。對此丁子朗坦言拍親熱戲對他來說其實是「最難」的挑戰。為了令女藝人感到百分百安心，丁子朗有一套非常嚴格的「事前準備」。他表示深知女演員有時未必敢主動提出不舒服的地方，因此他會主動出擊：「真係要同對方溝通得好好，知道就同佢講呢個shot係咁樣嘅啫，我淨係做到呢度我唔會做多嘅。你嗰度唔舒服即刻話畀我聽，跟住呢個位做啲乜嘢做啲乜嘢講清楚，咁大家都一個好舒服一個好明白嗰個界限入面做呢就變好舒服囉。因為我哋真係坦白講通常拍親親吻戲呢都係夜晚，即係moody啲，但我哋夜晚可能凌晨四五點咁樣，我哋都冇乜呢一個閒情逸致嘴多兩啖，拍完即刻收工咁樣。」他強調，如果在拍攝過程中對方感到一絲不適，他會立刻停下來再作溝通，確保雙方在最舒適的狀態下拍攝，難怪能贏得一眾女星的信任與讚賞。

丁子朗試圖令自己man啲。(胡凱欣 攝)

熒幕初吻非女星 最難忘激吻張振朗

不過講到入行以來最難忘的接吻對象，丁子朗竟然爆出一個令人意想不到的名字！他笑言自己的「熒幕初吻」其實一早已經獻給了張振朗：「螢幕初吻係張振朗㗎，嚇死我嗰時！」丁子朗笑着回憶起那場惹笑的男男吻戲：「嗰時講佢發夢，夢見阿Moon（劉佩玥）然後錫落去，但現實中其實佢係錫緊我！」這場錯摸的吻戲雖然只是搞笑橋段，但丁子朗至今仍然歷歷在目。丁子朗笑指當時只顧着應付場面，其實已經不太記得感覺，但這「震撼」的一幕絕對令他畢生難忘：「我會呢一世都記得張振朗囉。」

丁子朗難忘熒幕初吻畀咗張振朗。(胡凱欣 攝)

張振朗同親熱對手有商有量。(葉志明 攝)

丁子朗個熒幕初吻。(影片截圖)

張振朗有伸脷，係伸條脷出嚟。(影片截圖)

丁子朗仲要唔知畀張振朗錫緊。(影片截圖)

當日活動精彩畫面：

丁子朗。(胡凱欣 攝)

。(胡凱欣 攝)

孔德賢完全冇偶包。(胡凱欣 攝)

丁子朗話佢叫「小丁女」。(胡凱欣 攝)

孔德賢你條裙飛起晒啦。(胡凱欣 攝)

丁子朗。(胡凱欣 攝)

丁子朗。(胡凱欣 攝)

丁子朗同孔德賢。(胡凱欣 攝)

丁子朗同孔德賢呢對孖妹。(胡凱欣 攝)

丁子朗冇面見人。(胡凱欣 攝)

呢對「孖妹」組合會唔會太大隻？(胡凱欣 攝)