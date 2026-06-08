89歲「順嫂」梁葆貞近況曝光容光煥發勁精靈　曾跌倒撞到後腦入院

現年89歲的梁葆貞早年憑TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角深入民心，又在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽，令觀眾留下深刻印象。已退休30年的梁葆貞早已移居加拿大享受晚年生活，閒時相約好友相聚，今日（8日）李婉華在社交平台曝光了梁葆貞的近況。

《香港81》的懋叔（黃新）、順嫂（梁葆貞）於第35集登場，分別飾演例湯的姨丈姨媽。（影片截圖）

梁葆貞在處境喜劇《香港81》至《香港86》中飾演「順嫂」一角，深入民心。（影片截圖）

梁葆貞爸爸是已故演藝界名宿梁醒波，17歲開始在內地發展的梁葆貞，20歲已升呢為花旦，在順德劇團做了10幾年粵劇。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

梁葆貞近況曝光勁精靈

今日（8日）李婉華在社交平台分享了與梁葆貞及周秀蘭飲茶聚舊的合照，並留言寫道：「在溫哥華與「雙兒」周秀蘭及「順嫂」葆貞姐飲茶聚舊。兩位前輩保養得好好，特別順嫂己年屆89歲，依然好精神奕奕, 腰板挺直，中氣十足！在飲茶上，順嫂分享他的往事，特別與他父親梁醒波(波叔）的父女關係，非常動聽！。順嫂提攜後輩，深得同行尊重及愛戴！」如相中可見，梁葆貞精神飽滿勁精靈，容光煥發風采依然，樣貌看起來完全不似已經89歲。

梁葆貞近況曝光容光煥發勁精靈。（IG/@anitayuenwahlee）

梁葆貞曾兩度跌倒撞到後腦入院

梁葆貞育有一子一女，當年她努力儲錢供女兒到加拿大讀書，而兒子就去台灣，如今梁葆貞有兩名內孫及兩名外孫，還有個一歲多的曾孫，四代同堂令人羡慕。而梁葆貞每年返港就與兒子一家同住，前年她接受資深傳媒人汪曼玲訪問時就大讚新抱孝順又能幹：「我新抱好到加零一嘅。」兩婆媳多年來從未有爭吵過，相處融洽。雖然梁葆貞去年曾跌倒兩次撞到後腦入院，但幸好身體壯健的她沒有大礙，而且仍頭腦清晰、口齒伶俐，更中氣十足。

梁葆貞每年返港就與兒子一家同住，去年在兒子的獨立屋接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曾孫好可愛。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）