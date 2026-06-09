富貴亞姐入稟控告星級髮型屋損毀名牌新衫　拖足7年：欺人太甚

前亞姐季軍曹央雲近年鮮有在幕前露面，專注投資及照顧女兒的她，早已躋身億萬富婆行列。不過，近日她卻罕有地現身小額錢債審裁處，據悉她入稟控告中環一間深受名人追捧的星級髮型屋。事件源於2019年，曹央雲在該位於六星級酒店內的髮型屋弄頭髮時，身上一件價值數萬元的名牌新西裝外套慘遭損毀。由於事件擾攘足足7年仍未獲合理解決，她最終決定將事件交由法庭處理，討回公道。

曹央雲近年鮮有在幕前露面。（facebook@曹央雲）

身家豐厚。（facebook@曹央雲）

拖延七年拒還名牌衫 曹央雲怒斥：欺人太甚！

案件早前於小額錢債審裁處申請索償，並排期至今日（9日）在西九龍法院進行審訊。訴訟的申索人為曹央雲，而被告人則是「Sincere Leader Limited華浚有限公司」的負責人張韻嫦。對於入稟索償一事，曹央雲昨日（8日）接受《香港01》訪問時大感無奈，她直言：「人善被人欺！其實原本係小事，完全沒諗過喺中環一間星級名牌髮型屋，做事手法會咁差，如果對方肯按正常程序，7年前都已經解決。」

她愈說愈氣憤，強調現時爭取的已經不是金錢問題，而是一口氣：「由2019年等到2026年，拖足7年，點都唔肯歸還當時新買，價值幾萬蚊嘅品牌西裝外套畀我，所以已經絕對再唔係錢嘅問題，而係對方處事態度實在欺人太甚，故意消耗我好多精神同時間，係想像唔到嘅離譜。我本來係大事化小嘅人，但我退一步，對方更得寸進尺，逼到要將事件交畀法庭，我只係希望得到公義，由於法律程序處理中，抱歉，我亦不便再說太多。多謝關心！」

案件編號：SCTC19688/2025

曹央雲早前入稟向中環一間星級名牌髮型屋索償。（資料圖片）

曹央雲不滿名牌衣服遭損毀，拖足7年仍未解決。（資料圖片）

FB發文大吐苦水 網民撐交由律師處理

在法庭審訊前，曹央雲亦難掩心中鬱結，在個人Facebook專頁上大吐苦水，寫道：「假如有間公司在2019年5月14日，拿了你的東西一直躲避不肯歸還……至2026年的5月14日，趁對方終現真身，要求即歸還，卻被對方態度惡劣仍堅持拒絕……足足困擾7年之久，唉……假如是你會如何處理呢？」

帖文一出，隨即有網民留言力撐逐建議：「我會交畀律師處理！」曹央雲亦親自回覆認同：「對的，我經常都迫到有這想法……」可見這7年來她承受了極大的精神困擾。

曹央雲上月在FB吐苦水。（facebook@曹央雲）

曹央雲上月在FB吐苦水。（facebook@曹央雲）

公屋出身變7億富婆 投資磚頭帳面勁賺1.7億

現年52歲的曹央雲人生經歷不少高低起跌，於公屋邨長大的她，在90年代積極參與選美，曾參加過亞視奧運小姐、世界華裔小姐，並勇奪1994年亞洲小姐季軍。其後她與富商何永安相戀並誕下兩名女兒，可惜兩人最終分手收場，由她獨力撫養女兒成人。

雖然情路崎嶇，但曹央雲在投資市場上卻眼光獨到。多年前已有傳她身家高達7億元，絕對是圈中隱形富婆。有報道指，她曾成功放售位於山頂種植道紅莓閣、面積達3,195方呎的雙號洋房，該物業以約2.3億元易手。資料顯示，她於2006年以約5,708萬元購入該單位，持貨多年，帳面大幅獲利近1.73億元，投資實力不容小覷。如今這位富婆為了幾萬元的外套與髮型屋周旋到底，足見她對於討回公義的決心。

曹央雲係1994年亞姐，高貴大方。（資料圖片）

曹央雲係1994年亞洲小姐季軍。（ATV截圖）

曹央雲曾接受陳啟泰訪問。（ATV截圖）

曹央雲育有兩女。（facebook@曹央雲）