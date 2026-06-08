謝師宴｜前TVB藝人李綺雯親授「避席」絕招　成功改辦校園大食會

踏入5月至7月的畢業季，不少學校都會為師生籌辦謝師宴。臨別秋波，學生們悉心打扮盛裝出席，讓老師成為一晚的主角，為中學生涯畫上句號。近年出現不少質疑聲音，認為謝師宴往往選址高級酒店，不僅收費昂貴，更被批評是「嘥錢又嘥時間」的表面儀式，實在沒有必要。



「𡃁妹」李綺雯呢招真係一流。（資料圖片）

豪華謝師宴惹爭議：嘥錢又嘥時間？

前亞視及TVB藝人「𡃁妹」李綺雯近年成功轉型，涉獵司儀、公關宣傳及活動製作等領域，並經常在社交平台 Threads 上與網民討論各類熱門話題。日前（6月7日），她就談及謝師宴的現象，更罕有地分享了當年讀書時，如何機智地成功「避開」豪華謝師宴的親身經歷。

雖然歌詞極具畫面，但「謝師宴毒男」只是《浮誇》中其中一位主角。（截圖）

鍾柔美出席謝師宴。（IG@yumichung1221）

「𡃁妹」李綺雯分享當年「避席」謝師宴妙計

李綺雯在帖文中表示，當年不舉辦謝師宴的阻力相當大，最後更因而令學生們被學校「約談」。她在留言中分享做法，首先要有大半數學生和家長簽名表達不參加謝師宴。她指出，因為不去謝師宴變相是替家長們「慳錢」，所以父母多數會支持，之後就是說服學校，提供第二個方案，在學校舉行。她表示，當年的解釋是：「希望同老師最後嘅回憶唔係高級酒店，而係喺學校。我哋重申從來都唔係同學校搞對抗，亦唔係唔尊重老師，只係喺我哋心目中謝師宴有更好嘅地方選擇。」更指，其實也有老師不想去酒店出席謝師宴。最後，她們成功「過關」：「我讀書試過超過一半人簽名唔去謝師宴，結果搞唔成。最後學校大食會。」

「𡃁妹」李綺雯分享「避席」謝師宴妙計。（Threads截圖）

網民共鳴：根本應該取消！

帖文引起不少網民共鳴，有人留言：「我中學冇去謝師宴，啲人太假」，也有人說：「謝師宴只係校長、副校同主任們想攪而已」、「感覺而家謝師宴着到好似去做show咁」、「根本應該cancel呢樣野，成單野應該無乜人enjoy」。