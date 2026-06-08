蔡一鳳追債6億庭上被對方律師質疑「零紀錄」：好多時候都係口頭

香港名媛、亞視前執行董事盛品儒的太太蔡一鳳，早前入稟香港高等法院，向知名女星趙薇的前夫黃有龍（案中第二被告）及另一名相關人士 Chow Hai Yen（第一被告）追討一筆鉅額欠款，連本帶利累計總金額高達 6 億港元，事件引起全城關注。案件今日（8/8）續審，原告人蔡一鳳親自到庭答辯及接受盤問。

蔡一鳳離開法院。（吳子生攝）

被質疑身為會計師「無紀錄」 蔡一鳳：我只係讀過文憑

在庭審中，被告人代表大律師鄧建文針對大筆款項缺乏正式會計紀錄一事，對蔡一鳳展開盤問，大律師鄧建文指蔡一鳳作為一名專業會計師，對於涉及高達 1.43億港元等如此龐大金額的交易，竟然會「完全沒有任何紀錄」，在常理上是不可能的。

蔡一鳳在庭上解釋並不是沒有相關紀錄，只是當中有部分帳目已經在彼此之間進行了自行對銷，她坦言，正因如此，才導致部分款項在表面上看起來缺乏直接的紀錄。但她不同意主控指她是會計師身份說法，並解釋說：「我只係修讀過文憑。」大律師鄧建文指數目金額巨大竟然沒有紀錄令人質疑。蔡一鳳無奈苦笑表示：「我哋做呢行好多嘢都冇辦法，好多時候都係口頭，呢個係澳門嘅做事嘅心態。」

案件編號：HCA 474 / 2019