飛常日誌II｜倪樂琳空姐Look被誤當真空姐　馬國明獲封西裝好男人

《飛常日誌》第一季空姐造型掀起熱話，為了增加觀眾新鮮感，《飛常II》找來兩大靚女港姐加盟空姐系列，分別是2024年港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及2021年港姐亞軍梁凱晴（Carina），二人分別飾演「地勤雙Ca」Jessica及Erica，並因在劇中有不少對手戲而成為好友。「地勤雙Ca」連同其他「空姐」：李芷晴（Stephanie）、邢慧敏、曾文心、莊易羚及史穎喬等的亮麗造型今日一次過率先曝光，當中Ellyn的「可愛托腮」及Carina的「甜美酒粒」各有各搶。

左起：郭柏妍、戴祖儀、史穎喬、鄔嘉駿、莊易羚、曾文心、朱敏瀚。（公關提供）

倪樂琳空姐Look為《飛常II》被誤當真空姐

值得留意的是，二人之前將新劇空姐造型上載個人社交網後，均引發不少熱討。Ellyn留言指拍攝時一度被誤當作是真空姐，繼上季劉穎鏇後再度引發「空姐誤會」，Ellyn留言：「可以有機會入到機場禁區 特別激動！可能我同呢套制服嘅適配度太高，導致拍攝嘅時候有好多人真係以為我係員工hahaha，太有意思了！」網民亦大讚Ellyn「靚到人見人愛」：「靚靚空姐」、「你咁靚得唔得架」。

倪樂琳唔單止靚，可塑性仲好高，難怪真係有人當咗佢係真空姐。（公關提供）

倪樂琳唔單止靚，可塑性仲好高，難怪真係有人當咗佢係真空姐。（公關提供）

梁凱晴獲網民激讚Elegant

至於以「甜美笑容」見稱的Carina，空姐制服加上殷勤空姐甫，以及夠晒賞心悅目的「甜美空姐4格」亦吸獲洗版式好評：「美麗的女神」、「黐線，點解可以咁靚」、「甜美女神」、「如果有這麼靚的空姐，日日都搭飛機」、「Beautiful post！So Elegant」。

梁凱晴獲網民激讚Elegant。（公關提供）

梁凱晴倪樂琳履歷勁亮眼

之前憑《奪命提示》「林志美」一角引發關注的Carina，是知名的「學霸港姐」，學業成績極佳，先後畢業於英國薩里大學（University of Surrey）酒店管理學系，及香港城市大學修讀市場行銷學碩士學位，並獲當時的教授建議繼續修讀博士學位，不過Carina為了圓選美夢選擇放棄，足見到演藝圈熱愛程度。碩士畢業後，Carina更在一家外國數碼媒體公司，負責市場管理範疇相關的數據分析研究。

梁凱晴（公關提供）

同樣出名靚女的Ellyn，於城大修讀公共政策與政治學系期間，已因外貌出眾獲封「城大校花」，而她參選港姐前，曾以跳唱女子組合 MORII GIRLS成員身份出道，與區明妙是隊友。

「絕美地勤雙Ca」真係好省鏡。（公關提供）

馬國明專業西裝Look搞笑獲封「西裝好男人」

除了女演員們鬥靚女，《飛常II》男主演們亦同樣未開劇先「暗戰」。男子組方面，在第二季加入型男制服行列的，是近年在劇集演出愈見活躍的張馳豪（Aska），在劇中飾演由頂流轉行機場保安的車成軒的Aska，先天長腿配以機場保安制服相當帥氣，不少網民看到其造型後，均對其角色表示期待。

張馳豪「長腿機場保安」。（公關提供）

而近日因「終極寵妻」人設掀起連番熱討的馬國明（馬明），在《飛常II》中亦貫徹其「好好先生」人設，飾演情理兼備的楊尚偉；在新一季中晉升至客運大樓及旅客體驗總經理的楊尚偉，經常以筆挺西裝Look示人，形象專業；上周tvb.com率先發布馬明多元專業靚仔西裝Image，隨即引發熱討，並搞笑獲封「西裝好男人」。更上一層樓後的楊尚偉除「專業指數」Level Up，還要兼顧Sharp醒但年少輕狂下屬程日飛（周嘉洛飾）的種種亂子，軟硬兼施提拔日飛成為出色的接班人。

馬國明「西裝好男人」，（公關提供）

周嘉洛「薯嘜」頭好Cute

另自《正義女神》後人氣急升的周嘉洛，這次將由「冷面法官」轉型成「囂張熱血新人王」，配上一頭與人設「對比感極強」的齊蔭頭，極為可愛，相信劇集播出後角色定能成功入屋。而作為第一季「型男擔當」的機長朱敏瀚（朱仔），今集除繼續又Cool又型之餘，還會上演型到爆的「劈炮大行動」，又會與下屬副機長方可兒（郭柏妍飾）拼發出「互撐互助」的火花。在今日曝光的最新宣傳照，出名大隻仔的朱仔，其中一個「爆肌熟男」打扮盡展穩重型男魅力，值得期待。

周嘉洛「薯嘜」頭好Cute。（公關提供）

《飛常日誌II》故事大網

香港國際機場轉型為商業、文化、旅遊於一身的機場城市。楊尚偉（馬國明飾）、呂芷珊（高海寧飾）、陳杰（洪永城飾）、李勝祥（徐榮飾）四位機場骨幹迎來職涯新階段，肩負傳承專業的使命。三位背景迥異的年輕人加入機場團隊，天才少年程日飛（周嘉洛飾）到珠海主理首個「經珠港飛」跨境旅行團、千金葉舒恩（鍾柔美飾）投身客服與停機坪運作、前偶像車成軒（張馳豪飾）轉戰機場保安尋回自我價值…機長郭啟光（朱敏瀚飾）一次著陸決策引發爭議，暫別飛行，轉往航空學院擔任導師；新晉副機師方可兒（郭柏妍飾）在停機坪運作員關宇安（吳偉豪飾）守護下展開飛行。