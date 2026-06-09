吳卓羲開騷撞樣Tyson Yoshi　唱《別怪她》走音獲護航：靚仔大晒

現年46歲的男神吳卓羲近年主攻內地市場，憑綜藝節目《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》在內地圈粉無數，加上他效力無綫期間，曾演出多部經典劇集，令他在大灣區擁有極高人氣。吳卓羲近日於珠海舉行音樂會《與你繼續同行音樂會》，雖然被指唱首本名曲《別怪她》時走音，但大批網民依然力撐：「靚仔大晒！」

吳卓羲近年主攻內地市場，憑綜藝節目《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》在內地圈粉無數。（小紅書）

吳卓羲在大灣區擁有極高人氣。（小紅書）

吳卓羲近日於珠海舉行音樂會《與你繼續同行音樂會》。（小紅書）

吳卓羲《別怪她》走音獲網民護航

吳卓羲近日於珠海舉行音樂會《與你繼續同行音樂會》，大唱多首經典歌曲，更邀請到任賢齊擔任嘉賓，兩人齊齊唱《對面的女孩看過來》。其後唱到首本名曲《別怪她》時，吳卓羲似乎上不到高音又稍微有些少走音，但有大批網民都力撐吳卓羲靚仔大過天，更表示：「理得佢走唔走音 最緊要靚仔」、「靚仔大晒！」、「突然想談戀愛」、「好想同佢談戀愛。」

吳卓羲大唱多首經典歌曲。（小紅書）

吳卓羲邀請到任賢齊擔任音樂會嘉賓。（小紅書）

兩人齊齊唱《對面的女孩看過來》。（小紅書）

網民指吳卓羲撞樣Tyson Yoshi

網民除了大讚吳卓羲修身後重返顏值巔峰之外，亦有人覺得吳卓羲撞樣Tyson Yoshi，網民搞笑留言表示：「真心以為係Tyson Yoshi」、「靚仔過 tyson yoshi」、「吳唱K靚仔好多喎」、「Tyson yo羲」、「之前係林峯吳卓羲黃宗澤三個 嗰時我覺得黃宗澤最正 但竟然而家老咗係吳卓羲最正😱仲越嚟越正😍好靚仔😍😍」、「肥都完全唔會影響個樣」。

網民大讚吳卓羲修身後重返顏值巔峰。（小紅書）

亦有人覺得吳卓羲撞樣Tyson Yoshi。（小紅書）

髮型輪廓都有幾分相似。（小紅書）

有大批網民認為吳卓羲靚仔過Tyson Yoshi。（小紅書）