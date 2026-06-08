中年好聲音4｜尹景順勇奪93分三連霸　卓猷燕失準甩拍肥媽急助陣

《中年好聲音4》昨（7日）播映「安歌之夜」上半場，許志安擔任嘉賓評審，資深傳媒人查小欣、形象顧問兼歌手馬天佑則以「知音人」身份點評參賽者。上半場賽果如下：周志康《一步一生》85分、陳旭培《我的天 我的歌》86分、許雲妮《愛你》91分、許美琪《星河感覺》85分、卓猷燕《世紀末煙花》83分、尹景順《半天假》93分、蔡宓婕《爛泥》91分。

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尹景順勇奪93分三連擊

「東方不敗」尹景順獻唱《半天假》，獲讚搣甩「整色整水」唱出真我，連續三次勇奪93分的佳績。景順的絲滑假音與低音結他相輔相成，其高音則紮實穿透力強，令人聽出耳油！景順唱畢表示其實迷失於《半天假》之中，不知應該以開心還是不開心的心情演唱：「唔知自己做緊啲咩。」不過景順拋開雜念、以最純粹的心情唱歌，反而唱出歌中意思，達致「人歌合一」引起大家共鳴。

尹景順以最純粹的感情演繹《半天假》，贏得評審們一致好評。（公關提供）

尹景順坦言迷失於《半天假》的歌詞意思。（公關提供）

尹景順灰白Look撞樣許志安唱片

張佳添激讚聽得好爽：「景順平時唱歌好多鬼鬼怪怪嘢整色整水，佢今日係正正經經咁唱一首歌，正經嘅意思唔係話你唱得悶、唱得保守，而係你真係將一首好好聽嘅流行曲旋律帶到去一個好靚嘅境地，你嘅聲音辨識度喺呢首歌入面係完全發揮咗。」許志安指景順唱出「畫面」，查小欣更誇讚：「現場聽冇得頂，等於首歌一樣，我真係放咗半天假！」馬天佑更細心發現景順的灰白Look，與許志安《相信愛》的專輯封面很相似。

許雲妮屈機沙聲驚艷奪91分

至於選唱《愛你》的許雲妮，在沒有伴奏的情況下唱第一句已先聲奪人，其「屈機沙聲」加上「神級開場」，瞬間俘虜評審和聽眾的心！隨着不斷升Key，雲妮的情緒亦層層遞進，最後將整首歌推向高潮，行雲流水的演繹贏得91分。

許雲妮在沒有伴奏的情況下唱第一句，先聲奪人。（公關提供）

張佳添大讚雲妮唱出自己的味道，異軍突起成新威脅：「許雲妮呢三個字已經慢慢成為一股好有威脅性嘅勢力，對於所有參賽者都係一個威脅！」許志安則表示被許雲妮的「先聲奪人」唱入心，讚她營造出浪漫感覺，令人屏息靜氣欣賞。

張佳添讚雲妮實力足以威脅所有參賽者，雲妮聽完勁驚喜。（公關提供）

張佳添讚雲妮實力足以威脅所有參賽者，雲妮聽完勁驚喜。（公關提供）

周志康被指後半段才上力

今集最低分的三位參賽者是周志康、「喊包琪」許美琪及卓猷燕，齊齊跌入待定區。志康選唱《一步一生》，雖被張佳添讚「中音好靚」，但整首歌的層次遞進感略嫌不足，許志安與肥媽更覺得志康信心不足，至後半段才唱出水準。

許美琪、周志康與卓猷燕暫時在待定區。（公關提供）

志康被指信心不足。（公關提供）

許美琪被指高音過於用力

小時候以為許志安是「失散哥哥」的美琪選唱《星河感覺》，其真音轉假音非常出色，但許志安坦言美琪未能唱出此歌既開心又帶點淒慘的感覺。海兒指美琪的高音過於用力，張佳添則嫌美琪演唱初段有少許木獨，未能投入歌曲氣氛，至後半段才發揮應有水準。

許美琪唱《星河感覺》。（公關提供）

許美琪自爆小時候以為許志安是「失散哥哥」。（公關提供）

卓猷燕甩Beat 肥媽肉緊打拍子

猷燕甫開始唱《世紀末煙花》已甩Beat，肥媽即肉緊為她打拍子。海兒直指猷燕唱歌時過分肉緊及太多大動作，跟《世紀末煙花》的氛圍格格不入。周國豐則指猷燕咬字有問題：「尤其頭兩句如果我唔睇歌詞，我唔知你唱乜。」

猷燕被指太大動作，與《世紀末煙花》的氛圍格格不入。（公關提供）