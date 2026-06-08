與王智德回應MIRROR去留　楊樂文：點解淨係睇物理上幾多時間一齊

MIRROR、ERROR共16位成員經2018年節目《全民造星》誕生，至今出道8年，近年他們會否續約成為外界關注重點，假若不是全員續約的話，粉絲們都擔心兩個團隊或面臨拆夥。而MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）以及ERROR的何啟華（Dee）接受谷德昭節目《爆谷一周》訪問，被問到兩個團體的去留問題，都各自發表自己看法，阿Dee視ERROR為強大後盾，亦珍惜隊友，但認為去留難以靠一個人控制；Alton認為其實MIRROR成員近年已經常「自己做自己嘢」，適當時會合體，無需刻意擔心將來；至於Lokman則認為不需將著眼點放於「大家物理上有幾多時間一齊」，除了12子、公司，還有太多他不能回答到的不確定因素，更反問：「咩叫一家人好？係咪早午晚三餐、下午茶宵夜全部坐埋圍喺枱先叫感情好？咁唔係嘛。」最後他們更以Marvel為喻，指各位主角都是十年先會聚頭一次打Thanos。

「無悔三兄弟」Lokman、Alton、阿Dee及導演導演羅耀輝現身宣傳主演劇集《喜劇開場》，講到劇中三位追夢十年，最終決定解散，由此引伸到MIRROR及ERROR會否分道揚鑣的問題。（IG@koktakchiu）

「無悔三兄弟」Lokman、Alton、阿Dee及導演導演羅耀輝現身宣傳主演劇集《喜劇開場》，講到劇中三位追夢十年，最終決定解散，由此引伸到MIRROR及ERROR會否分道揚鑣的問題，阿Dee先說：「我哋都係四個人，每人都係獨立咁出現，然後組埋一隊，所以離開嘅時候都係四個人獨立嘅意見，究竟離開定一齊。我認為團隊留定去都唔係我一個人控制到，係四個人究竟最終想點，仲有啲時間啦，每個人成長到唔同階段，有唔同需要同追求。當然喺呢一刻我相信我哋都仍然好珍惜呢個團隊，因為我哋經歷過嘅嘢係事實亦都係歷史，當中嘅苦、樂、酸，大家係一齊經歷，所以我會成日都話……我會咁諗，ERROR係我一個強大嘅後盾，但係後盾，係你唔到最緊要時刻都唔會會用，因為永遠擺喺後面，呢個係我對團隊嘅睇法。」

阿Dee：「我認為團隊留定去都唔係我一個人控制到，係四個人究竟最終想點，仲有啲時間啦，每個人成長到唔同階段，有唔同需要同追求。」（ViuTV）

Dee坦言：「ERROR係我一個強大嘅後盾，但係後盾，係你唔到最緊要時刻都唔會會用，因為永遠擺喺後面，呢個係我對團隊嘅睇法。」（公關提供）

之後谷德昭再問Alton，12子有否討論相關話題，Alton說：「我哋一開始係12個人一齊出現，但係其實後尾大家都有自己嘅方向或者特長，再深化咁做俾大家睇。其實有時都有一半係要睇吓出面有咩機會，你見我哋其實我哋都貪㗎嘛，唱又有、跳又有、演又有，主持又有綜藝又有，我會覺得大家都好立體，但係到咗某啲moment，我哋可能返返去做返團隊嘅工作，但係團隊唔存在嘅時候我哋又做自己嘅工作，我會覺得而家都係大家好關心嘅一個話題，你哋12個到最後會點呀？我會覺得其實到時候……有時我會悲觀啲咁諗，其實而家都已經好多時都自己做自己嘢，點解要好刻意去擔心之後呢？其實處理咗而家先。」

Alton不諱言MIRROR近年已有很多獨立工作：「有時我會悲觀啲咁諗，其實而家都已經好多時都自己做自己嘢，點解要好刻意去擔心之後呢？其實處理咗而家先。」（ViuTV）

至於Lokman則表示很認同Alton的說法，的確現時大部份時間都是各有各做，但他亦表示：「點解要Focus喺大家有幾多時間物理性喺一齊？點解要淨係Focus喺呢個點？點解成日要drill去呢個點，成日問啲咁尖銳嘅問題，『你哋物理上有幾多時間係一齊？』但係其實呢樣唔係我哋12個可以話事，或者唔係我哋公司話事，你可以再講，可以係香港或者世界，其實係幾容許到我哋12個物理性喺一齊呢？咁多不確定因素下，點解你唔問返下我哋心入面點諗呢？點解要咁尖銳去問一啲其實根本好難答到你嘅問題呢？所以要講時間嘅，就係，一家人一家人，咩叫一家人好？係咪早午晚三餐、下午茶宵夜全部坐埋圍喺枱一齊食先叫感情好？咁唔係嘛，睇吓你咩時間，做咩嘢，做緊幾好嘅嘢，大家有幾鍾意，我覺得呢個先最重要。」

Lokman說：「點解要Focus喺大家有幾多時間物理性喺一齊？點解要淨係Focus喺呢個點？點解成日要drill去呢個點，成日問啲咁尖銳嘅問題，『你哋物理上有幾多時間係一齊？』但係其實呢樣唔係我哋12個可以話事，或者唔係我哋公司話事，可以係香港或者世界，其實係幾容許到我哋12個物理性喺一齊呢？」（IG@mirror.weare）

Lokman表示：「係咪早午晚三餐、下午茶宵夜全部坐埋圍喺枱一齊食先叫感情好？咁唔係嘛，睇吓你咩時間，做咩嘢，做緊幾好嘅嘢，大家有幾鍾意，我覺得呢個先最重要。」（ViuTV）

Lokman之後又以Marvel作比喻，直言：「復仇者都要打Thanos先至咁多個人儲埋一齊，平時都係四五個、三四個，做咗十年先大家一齊圍抽一個。」Alton笑說：「所以要有Thanos。」而谷導就認為他們講得很好，更表示：「Marvel都唔係日日一齊食飯。」