蔡一鳳挽十萬Hermès手袋出庭成焦點 明日蔡母接力上庭作供

名媛蔡一鳳（Michelle）入稟高等法院，向內地女星趙薇的丈夫黃有龍等人追討6億巨額欠款連利息一案，今日（8/6）於高等法院續審。蔡一鳳今日親自出庭作供，成為全場焦點。

蔡一鳳在律師陪同下出席今日聆訊。（吳子生攝影）

貴氣現身法院 挽十萬名牌袋表現從容

今日早上，蔡一鳳以一身精心搭配的行政休閒造型現身法院。她身穿黑白相間的經典小香風毛外套，內搭純白恤衫，下身則穿上深藍色直條紋寬褲與休閒鞋，整體風格大方得體。而最吸睛的莫過於她手上挽著的淺藍色 Hermès Birkin 手袋，價值估計逾十萬港元，盡顯名媛貴氣。面對傳媒鏡頭，她面帶微笑，顯得神態從容。

下午五時作供完畢 禮貌點頭登車離開

經過大半天的審訊，蔡一鳳於下午5時許完成今日的作供程序步出法院大樓。蔡一鳳面對傳媒表現相當親民，面對鏡頭一直保持禮貌微笑，並向在場記者點頭致意。隨後，她在隨行人員協助下，登上一輛早已在場等候的白色 Tesla 私家車離開。

案件明天續審 蔡母將出庭作供

這宗涉及高達6億港元巨款的官司自曝光以來一直備受外界關注。今日蔡一鳳的部分作供已經完結，案件明天續審，蔡一鳳母親將出庭作供，為案件提供更多關鍵證供。

案件編號：HCA 474 / 2019