張達倫澳洲孤身返港妻兒機場爆喊　《COURT》續集：我哋有要求

圈中出名的「愛妻號」兼好爸爸張達倫，自2016年與圈外女友陳鳳玲（Kimmy）婚後，一直對太太及繼女照顧有加，後來更迎來愛子「勁秋雞」張凱碩（Zachary）。為了給予子女更優質、更快樂的成長環境，張達倫去年毅然安排妻兒移居澳洲，自己則獨留香港努力賺錢養家。早前他飛赴澳洲探望家人，快樂的時光總是短暫，他再次面臨離別一刻，在機場上演了催淚的一幕。

張達倫愛錫家人，同繼女感情亦好。（ig@maxc）

早前張達倫飛澳洲陪妻兒。（ig@maxc）

愛子送機哭成淚人 承諾努力工作養家

張達倫在社交平台分享了離境時的揪心片段。從他上載的動態可見，9歲的兒子「勁秋雞」在機場送機時，難捨父親離開，站在遠處不停揮手，更哭成淚人，畫面令人心碎。而太太Kimmy則從後攬實兒子，並向老公送上飛吻道別，面對妻兒的不捨，張達倫感性地寫下：「這就是 愛💖💖💖」。

隨後，獨自坐在機艙內的張達倫眼眶微紅，拍下自拍照並向家人大派定心丸：「爸爸努力工作，你努力讀書，老婆辛苦你了💖💖💖」。事實上，為了陪伴兒子到澳洲讀書，本身擔任Clubhouse管理層的太太放棄了香港的高薪厚職，令家庭收入大減，張達倫自然要扛起家庭經濟的重擔，獨自在港拼搏。

遠處已見到囝囝爆喊。（ig@maxc）

遠處已見到囝囝爆喊。（ig@maxc）

邊喊邊揮手同爸爸道別，張達倫：「這就是愛」。（ig@maxc）

老婆送飛吻。（ig@maxc）

心痛兒子讀書受壓 決心逃離高壓教育

談到為何下定決心讓愛子遠赴澳洲求學，張達倫早前接受《香港01》專訪時大談育兒理念。他坦言大女兒早已在澳洲升讀大學，加上兒子的性格活潑好動，根本無法適應香港的高壓教育制度。他回憶起兒子在香港讀幼稚園的痛苦經歷，直言那兩年對父子倆都是折磨：「香港教育制度係，最好你一出世就要寫字，三歲要學五百個中文字，四歲就要識背乘數表，但我唔係一個咁樣嘅家長。」他認為小朋友每個年齡階段都有應學的事物，例如四歲才開始執筆、五歲才接觸數學概念。眼見兒子並非「坐定定」的類型，或許在別人眼中是「頑皮」，但在他眼中是「活潑」；為了他的快樂童年，張達倫決定把握機會讓兒子到澳洲接受更適合他的教育。

早前接受《香港01》訪，直言囝囝唔適合香港填鴨式教育。（資料圖片）

《COURT！》大獲好評 盼原班人馬開拍續集

除了家庭生活備受關注，張達倫有份演出的ViuTV劇集《COURT！》口碑甚佳，他在第三個單元中飾演戰績彪炳的「余擇良（Victor）大律師」，與湯駿業在法庭上的唇槍舌劍獲觀眾一致讚賞。

在澳洲期間，張達倫特意拍片感謝觀眾支持，並透露自己在澳洲期間也有與太太及大女一起追看這部劇集，滿足感極大。對於網民熱烈敲碗要求開拍第二季，他坦言自己同樣十分不捨及渴望開拍，但他強調這需要視乎製作公司的意願：「要寫一部咁精密嘅劇集需要時間，唔係話開就開，我哋有要求嘛，要交畀Elaine（朱淑儀）同監製游乃海先生。」最後他更不忘呼籲大家繼續支持另一部劇集《地獄大狀》。

張達倫都想開《COURT！》Season 2，但一切都要睇公司安排。（ig@maxc）

張達倫在《COURT！》演霸氣大律師。（ig@maxc）