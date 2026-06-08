車婉婉許志安相隔25年唱《會過去的》　全網哄動：原唱始終最好聽

日前《中年好聲音4》上，主持車婉婉與許志安合唱經典歌曲《會過去的》，雖然之前車婉婉開演唱會，安仔都有驚喜現身做嘉賓唱這首歌，但婉婉就表示今次是二人繼2001年在《十大勁歌金曲頒獎典禮》獲得「最受歡迎合唱歌曲獎金獎」後，相隔25年再於TVB舞台上合唱這首歌，難怪成功掀起網民回憶殺，全網哄動！

日前《中年好聲音4》上，主持車婉婉與許志安合唱經典歌曲《會過去的》，今次是二人繼2001年在《十大勁歌金曲頒獎典禮》獲得「最受歡迎合唱歌曲獎金獎」後，相隔25年再於TVB舞台上合唱這首歌！（TVB）

《會過去的》當年唱到街知巷聞，二人2001年在《十大勁歌金曲頒獎典禮》獲得「最受歡迎合唱歌曲獎金獎」！（TVB）

驚喜合體全場拍爛手掌 默契依然狀態大勇

《中4》節目上，原本是車婉婉獨唱了一小段，之後安仔緩緩步出，唱「沒有這犧牲 怎可讓你我得救……」讓現場觀眾非常驚喜，海兒更是拍爛手掌！二人雖然闊別多年，但不僅仍有良好默契，歌藝和狀態也完全在線，唱完還來有一個擁抱。安仔說：「音樂一起，佢唱嘅時候，就好多回憶返嚟。冇諗過原來再同佢合唱，就係喺《中年好聲音》嘅時間，真係冇諗過。」車婉婉也歡迎大家來到「安歌之夜」，表示：「呢隻歌我都成廿年冇喺TVB嘅舞台上唱過。」再問安仔：「頭先有冇少少返咗唱歌比賽個stage嘅感覺？」安仔笑說有評判睇住，所以都有少少驚，之後又宣傳10月舉行的紅館演唱會《ON STAGE》：「有好多歌，儲咗好耐，係要喺演唱會唱俾大家聽先有嗰個回憶。希望今次由音樂出發，喺初心裡面唱歌俾大家聽，藉住呢個演唱會唱歌畀大家聽。」而婉婉則指自己更期待見到安仔跳舞。

原本是車婉婉獨唱了一小段。（TVB）

之後安仔緩緩步出，唱「沒有這犧牲 怎可讓你我得救……」（TVB）

現場觀眾非常驚喜，海兒更是拍爛手掌！（TVB）

二人雖然闊別多年，但不僅仍有良好默契，歌藝和狀態也完全在線！（TVB）

安仔說：「音樂一起，佢唱嘅時候，就好多回憶返嚟。冇諗過原來再同佢合唱，就係喺《中年好聲音》嘅時間，真係冇諗過。」（TVB）

車婉婉也歡迎大家來到「安歌之夜」，表示：「呢隻歌我都成廿年冇喺TVB嘅舞台上唱過。」（TVB）

安仔笑說有評判睇住，所以都有少少驚，之後又宣傳10月舉行的紅館演唱會《ON STAGE》：「有好多歌，儲咗好耐，係要喺演唱會唱俾大家聽先有嗰個回憶。希望今次由音樂出發，喺初心裡面唱歌俾大家聽，藉住呢個演唱會唱歌畀大家聽。」（TVB）

網民大讚「年紀令歌曲昇華」 網民笑言聽出Neway味

官方片段不足一日已有20多萬點擊，觀眾不但激讚，更有人聽到眼濕濕，網民留言：「兩把聲都經歷咗年月嘅洗禮，呢個版本《會過去的》，才是真正的中年好聲音」、「介紹返，呢首歌係2001年……而家聽返，除咗懷念首歌、歌手，其實亦都係懷念緊一個年代。」、「婉婉姐想當年係拍戲為主……咁既年紀仲可keep到靚聲……真的驚喜。我俾101分」、「佢個年紀同埋技巧令首歌更加昇華」、「原唱始終都係最好聽 ❤❤ 聽過好多人翻唱。。。都唔可能超越到佢哋嘅版本 😂😂」此外，由於這首歌是當年熱爆K場的歌曲，有網民笑言聽到前奏已有Neway味：「聽到前奏已經聞到陣煙溝香薰neway味」。有網民提到，安仔其實有很多經典的合唱歌，如跟葉德嫻的《美中不足》、《教我如何不愛他》，未知有否機會再見到二人合唱呢？

網民激讚車婉婉和許志安，表示：「兩把聲都經歷咗年月嘅洗禮，呢個版本《會過去的》，才是真正的中年好聲音」也有觀眾認為任何人翻唱都及不上兩位。

由於這首歌是當年熱爆K場的歌曲，有網民笑言聽到前奏已有Neway味：「聽到前奏已經聞到陣煙溝香薰neway味」更指想叫杯雜果賓治飲。