車婉婉歌唱事業陷低潮　許志安主動邀合唱拯救成就《會過去的》

車婉婉日前在《中年好聲音4》舞台上與許志安合唱二人的經典合唱歌《會過去的》，觀眾過往回憶立即湧現，紛紛在網上大讚兩人唱功一流，聽出耳油。早前車婉婉接受《香港01》訪問，亦有講到《會過去的》這首歌的誕生過程，更多謝她的好朋友許志安為她所做的一切。

車婉婉在《中年好聲音4》的舞台上與許志安合唱兩人的經典合唱歌《會過去的》。（節目截圖）

車婉婉在《中年好聲音4》的舞台上與許志安合唱兩人的經典合唱歌《會過去的》。（節目截圖）

車婉婉歌唱事業陷低潮

車婉婉與許志安的緣分始於華星唱片，當年車婉婉贏得新秀冠軍入行，雖然順利推出了唱片，但後來的歌唱事業發展卻漸趨暗淡，甚至有大約兩年的時間，因為合約問題與唱片公司解約，不得不回到美國讀書。即使重返香港，歌唱事業依然停滯不前，反而在電影，甚至電視劇更多發展。

「那時候，安仔和Sammy（鄭秀文）他們的歌唱事業都很好，我很替他們高興。」車婉婉回憶道，雖然大家後來分別離開了華星，各自在不同的唱片公司（許志安在正東，自己在環球）打拼，但私下經常見面，關係非常友好。許志安也一直默默關注著這個師妹，知道她的音樂路程走得比較暗淡。

車婉婉歌唱事業曾陷低潮。（資料圖片）

許志安主動邀合唱

轉折點出現在兩人終於隸屬同一間唱片公司，車婉婉表示當時已經貴為「最佳男歌手」、「最受歡迎男歌手」的許志安，極有情有義地幫她一把，主動向車婉婉提議：「婉婉，不如和你合唱？我們現在終於是一家唱片公司了。」這一個舉動，對當時歌唱事業處於低潮的車婉婉而言，無疑是雪中送炭。車婉婉坦言，自己已經感動得滿腔眼淚：「這個世界，別人為什麼無端端幫你？我覺得這個哥哥真是一流，非常有情義。」

許志安不僅主動提攜，在合作上更給予了車婉婉百分之百的信任與自由度。他當時對車婉婉說：「我不搞中間的東西，找誰寫、隨便你，你作主。錄了以後，放在你的碟子上。」這份全然的信任，讓車婉婉坦言當時感到「非常大壓力」，不斷思索究竟要找什麼歌才對。最終由陳輝陽作曲，黃偉文填詞，車婉婉與許志安合唱，創造了當時的經典合唱金曲——《會過去的》。

最終由陳輝陽作曲，黃偉文填詞。（MV截圖）

許志安仲一齊拍MV。（MV截圖）