初代女團成員同居男友問朋友借2萬？　代出Post急澄清：佢冇需要

前女子跳唱組合HotCha成員、現年40歲的張紋嘉（Crystal），與舞台劇演員男友林子傑（Ronald）相戀至今約10年。不過，這對圈中模範情侶今日卻遇上無妄之災！Ronald的手機通訊軟件WhatsApp突然遭到駭客入侵，更四處向親友借錢，兩口子火速在社交平台發出緊急呼籲，提醒大家切勿上當！

張紋嘉係Hotcha前成員。（資料圖片）

近年經常拍ViuTV劇集。（資料圖片）

Hotcha以三人組合姿態出道，雖未算大紅大紫，但亦是唔少90後嘅集體回憶。(網上圖片)

HotCha 2014年解散，但2020年三位都有短暫合體上節目，不過後來因Regen及Winkie關係惡劣，就連15周年演唱會大計都告吹。（資料圖片）

假Ronald四出借兩萬 張紋嘉護航：千祈唔好理

昨日（8日）張紋嘉突然在IG Story代男友發布緊急聲明：「Ronald WhatsApp is hacked🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻 佢冇需要人幫佢過錢！！！」其後，Ronald本人亦親自出Post，並附上一張駭客以他名義向友人借錢的對話截圖。

從截圖中可見，「假Ronald」以戶口被限額為由，直接開口向友人借兩萬元港幣轉帳給「老友」。Ronald在截圖上以黑底白字強烈呼籲：「請大家有我電話收到WhatsApp千祈唔好理」，希望親友提高警覺，不要墮入騙局。

張紋嘉代男友出Post：「Ronald WhatsApp is hacked」。（ig@quicheung）

張紋嘉代男友出Post：「冇需要人幫過錢」。（ig@quicheung）

Ronald亦有提醒大家。（ig@iron.ronald.lam）

同居磨合良好 堅守「不婚不育」享受自由

回顧兩人的感情路，Crystal與Ronald自2015年因合作舞台劇結緣，林子傑追求了一年多，才打動伊人芳心。二人相愛近10年感情依然甜蜜，早前更一同參與了ViuTV劇集《COURT！》，實行寓工作於拍拖。兩人在2021年已展開同居生活，Crystal坦言雙方性格都較固執，同居初期絕對是一大挑戰，但幸好男友生活有條理，彼此亦願意為對方妥協讓步。

而二人最合拍地方，就是堅守「不婚主義」。Crystal曾坦白表示，兩人完全沒有計劃生孩子，雖然拍拖期間也曾討論過結婚的話題，但目前認為只要互相扶持就已經足夠。她十分享受現時自由自在的狀態，對於一紙婚書並不執著，直言結婚的事「遲一步再算」。

張紋嘉同Ronald拍拖近十年依然好恩愛。（ig@quicheung）