薛影儀阿儀爆報名環球小姐　睇好「港姐翻版阿儀」：希望佢入圍

前「ATV一姐」薛影儀（阿儀）昨日（6月8日）出席尖沙咀活動。近期娛樂圈掀起工作寒冬潮，亞視控股更傳出因被指欠740萬遭申請清盤一事。她接受《香港01》訪問時，坦言未受「寒冬」影響，工作收入「逆市」上漲！



薛影儀（阿儀）工作量不受市道影響。（陳順禎 攝）

阿儀工作量「逆市」無影響

薛影儀（阿儀）：「即係，近排，我聽日喺大陸拍探店囉，前嗰排有個港姐叫張婷婷嘅，啲人話我似佢喎。」原來阿儀也有留意應屆《香港小姐競選》，她續說：「係啦，我都希望佢入到圍呀。（網民話佢似你，定你似佢？）姐⋯⋯姐⋯⋯話佢似我囉。（覺得佢靚唔靚？）OK啦。（你靚定佢靚啲？）冇話邊個靚。本來今日有個粉絲邀請我做婚禮嘉賓，但係改期，叫我今日唔使去，改期又唔知改幾時。（佢婚禮改期？）係呀，話book錯咗。8月9號又有活動⋯⋯唱歌同講笑話。（你識講笑話？）前嗰排呢，我又學過打翻。（打翻係乜？）打翻即係側手翻，黃榕好勁㗎。」她又表示，早前曾接拍牙醫廣告拍攝。

呢位就係應屆港姐參加者 張婷婷，有傳媒封她為「翻版阿儀」。（資料圖片）

薛影儀（阿儀）一口氣講晒近半年工作狀況，又真係幾多嘢做。（陳順禎 攝）

薛影儀（阿儀）透露自己報名參加環球小姐。（陳順禎 攝）

留意「翻版阿儀」參選港姐

有說娛樂行業寒冬，大家工作都不足，對阿儀有沒有影響？她回答：「都OK呀。（會唔會收入唔夠？）OK啦。之前嗰排，叱咤903搵我下個月21號做頒獎嘉賓，唔知邊個打畀我。（叱咤，下個月，做頒獎嘉賓，咁你會唔會去？）er，都會去幫手。前嗰排傾，邀請我同黃榕拍MV。（你啲工作都好多喎）係呀。（每個月有幾多工作？）唔定㗎，當係KOL咁。（探店有冇錢？）有㗎，之前拍過水療，棕泉呀咁。（探店拍一日有幾錢？）唔定㗎，秘密嘢啦。（有冇一萬？）秘密嘢啦。咦，我之前報咗名環球小姐，我試吓。（覺得自己適合？）係，我試吓。（點解唔報名港姐？）吓，我超咗齡啦。（未超齡就參加？）係囉，我都想嗰個人入圍。」