黃又南成功做「叮叮」車長　地獄級駕駛難度：難過揸巴士好多！

黃又南早前考「叮叮」電車車長被「野生捕獲」。昨日（6月8日）他出席尖沙咀活動時接受《香港01》訪問，他透露自己已成功pass考試，如要正式成為車長的話，還需要各種實習，所以並未打算正式做車長。他表示，考牌只是因拍攝YouTube頻道影片。



黃又南學緊揸電車（叮叮）。（Threads圖片）

態度認真絕非「玩玩吓」 揸香港標誌交通工具圓夢

雖說是為了拍片才考牌，但他強調過程十分認真，而不是「玩玩吓」。黃又南更坦言，揸電車並不是控制幾個掣就可以，而是十分複雜和高難度，而且要非常留意路面情況。「自己鍾意車，而電車係香港其中一個標誌嘅公共交通工具，揸到其實都係一件開心事。」

黃又南成功考到「叮叮」牌！（陳順禎 攝）

黃又南表示，網民可以留言建議佢仲要考咩牌。（陳順禎 攝）

全防守型駕駛極度驚險 直呼地獄級難度「難過揸巴士」

「難㗎，一開始我只係可以喺廠入面兜圈，之後可以出街，有師傅出街，其實都係訓練車。簡單講，電車就係一個全防守型，真係可以突然間有個人走出嚟。我唔可以話佢哋唔留意交通規則，而係可能畀人感覺，電車慢，我可以快過電車，但係電車一掂到，可以捲落車底會好危險，所以教我嘅大師傅係真係好嚴謹。（難過巴士？）難揸好多添，佢唔係運輸署出牌，而係佢入面高級考牌官喺度。你真係唔得，佢會照肥你。我真係比個合格分數高兩三分。」記者提及外國或有機會考取坦克車車牌，他即興奮表示：「係？我返去睇吓先！」