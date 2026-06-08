東張丨裝修界丁蟹驚爆為黑心寵物店前老闆　明預告有原味人妻按摩

無綫節目《東張西望》日前報道屯門一名業主Alan，花費約35萬元委託裝修公司為500呎愛巢進行工程，豈料施工期間甩漏百出，終止合約後反遭裝修公司上門及到太太公司滋擾。在今晚（8日）播出的一集中，被指是裝修界「丁蟹」的負責人細黃生親自現身解畫，反指自己才是真正的苦主，事件更意外牽扯出他曾是2022年一間「黑心寵物美容店」的老闆！

業主Alan稱遇上裝修界「丁蟹」。（《東張西望》截圖）

Alan太太受滋擾。（《東張西望》截圖）

裝修界「丁蟹」現身反擊 辯稱爆粗全因被挑釁

面對業主Alan的種種指控，裝修公司負責人細黃生在節目中大呼冤枉。他強調涉事單位的傢俬一直由戶主Alan自行設計，如今完工後對方不合心水卻反咬一口，直斥對方「相當無賴」：「我估唔知係咪同佢想法有出入，但依家變相係將責任全部賴晒我頭上，但我冇參予過（設計）。」至於電線顏色出錯及牆身未批盪等甩漏，他則以「仍未完工」為由作辯解，指現階段不能作準。

對於被指帶人上門爆粗兼恐嚇，小細黃生情緒激動地反擊，指責是Alan兩夫婦在網上欺凌及做得太絕在先：「話我哋講粗口又點，我哋係識講粗口，但講粗口一定係你激發咗我哋，我哋先會用粗口去表達！」他又對「恐嚇」一詞大感不解，認為當時有警察在場，根本無法恐嚇對方。細黃生更抱怨Alan太太經常要求他認錯及挑釁：「我都話我肯改，冇話追究邊個啱同錯，我哋做裝修啫，佢哋係有學識嘅人，係咪要講啲嘢去挑釁人呢？」

裝修公司負責人細黃先生現身受訪。（《東張西望》截圖）

電線駁錯線。（《東張西望》截圖）

好多位未整好。（《東張西望》截圖）

驚爆為「黑心寵物店」前老闆 曾被指剪傷狗脷金句惹公憤

不過，事件發展峰迴路轉！業主Alan在追查下有一個驚人發現，原來這位小黃生，竟然是2022年曾被《東張》報道過的「黑心寵物美容店」東主！當年該店將狗狗的舌頭剪傷，小黃生受被苦主追問不但莫不關心，更爆出冷血金句：「條脷又唔係我嘅，我點知佢！」引起全城公憤。

得知對方的「黑歷史」後，Alan氣憤地表示：「睇得出呢個人係非常無良同好奸，估唔到三年後佢喺第二個領域，就係裝修繼續設局害人！」

細黃先生被揭原來2022年亦人投訴過。（《東張西望》截圖）

當年寵物店將狗狗嘅舌頭剪傷，當年嘅負責人原來亦係細黃先生。（《東張西望》截圖）

【明晚預告】「原味人妻」按摩 街坊直斥有淫褻成份

除了裝修糾紛，節目亦播出了明晚（9日）的超激預告片。近日網上有人以「人妻女妓師，原味按摩」作招徠，受訪街坊覺得有淫褻成份，「唔係點會標榜係人妻」。預告片中，更有男士背對鏡頭大爆內幕：「好清楚咁樣睇到佢嘅裙底或者打底褲。」而根據觀眾提供的片段可見，一名身穿黑色短裙的女子全程赤腳脫鞋，坐在一張會轉動的工作椅上，而被按摩的客人則躺在下方，鏡頭雖然已打上厚格，但畫面依然引人遐想。到底這間「原味按摩」底蘊如何？就要密切留意明晚的《東張西望》。

下集預有「原味人妻按摩師」。（《東張西望》截圖）

下集預有「原味人妻按摩師」。（《東張西望》截圖）

係咪同色情有關？（《東張西望》截圖）

受訪者話見到內褲或打底褲。（《東張西望》截圖）