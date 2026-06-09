黃淑蔓25歲生日鼓起勇氣貼校服唱聲樂片　網民：好羨慕妳嘅同學

黃淑蔓（Feanna）昨日（8日）25歲生日，她趁著這個特別日子，在社交平台激罕貼出一段自己中學時期穿著校服唱歌的片段，片中的Feanna一臉稚氣，字正腔圓，大展驚人歌劇腔演繹高難度英文聲樂歌曲《Let My Song Fill Your Heart》，展現出極高水準的唱功。不過她就發文表示有啲怕醜：「你哋唔會明我鼓起幾大勇氣先敢post呢條片。」還以「好假的肥仔」自嘲是「好假的蔓」。

黃淑蔓6月8日25歲生日！（Instagram：feannaswag）

在社交平台激罕貼出一段自己中學時期穿著校服唱歌的片段，片中的Feanna一臉稚氣，字正腔圓，大展驚人歌劇腔演繹高難度英文聲樂歌曲《Let My Song Fill Your Heart》，展現出極高水準的唱功。（Threads：feannaswag）

網民羨慕有好同學 黃淑蔓自嘲：佢哋淨係覺得我好嘈

片段一出，隨即引來大批網民激讚，紛紛留言大讚她年紀輕輕已經有一把靚聲，簡直是天生食這行飯！當中有網民留言表示：「全能蔓！你係有咩唱唔到架🥹」、「雖然真係唔識欣賞古典嘢，但都覺得好好聽🙏🏿🙏🏿🙏🏿」「好羨慕妳嘅同學有妳呢位同學！」不過Feanna就自嘲：「我諗佢哋淨係覺得我好嘈🤣🤣🤣」。

她就發文表示有啲怕醜：「你哋唔會明我鼓起幾大勇氣先敢post呢條片。」還以「好假的肥仔」自嘲是「好假的蔓」。（Threads：feannaswag）

網民留言表示：「好羨慕妳嘅同學有妳呢位同學！」不過Feanna就自嘲：「我諗佢哋淨係覺得我好嘈🤣🤣🤣」（Threads：feannaswag）

兩奪金像獎歌曲獎 歌藝獲業界肯定

其實今次已非Feanna首次曬出中學時期的歌唱片段，早前她亦曾貼過另一段在課室著PE衫唱聲樂的片段，當時已引起網民極大迴響。而她的天籟之音早已受到業界肯定，她年僅14歲已憑《差一點我們會飛》首奪金像獎「最佳原創電影歌曲」，到今年2026年再憑《再見UFO》主題曲《華富一號》第二度奪得該殊榮，唱功實力早已毋庸置疑，被睇好是天后接班人。

其實今次已非Feanna首次曬出中學時期的歌唱片段，早前她亦曾貼過另一段在課室著PE衫唱聲樂的片段，當時已引起網民極大迴響。（Threads：feannaswag）

黃淑蔓年僅24歲已兩度奪得金像獎「最佳原創電影歌曲」！（ViuTV）