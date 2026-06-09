吳文忻病逝｜4月底最後露面睇草蜢演唱會　獲抗癌蔡一傑擁抱鼓勵

51歲前港姐吳文忻（吳忻熹）在2024年8月宣告乳癌復發，惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直保持積極樂觀的態度，以各種方式試圖戰勝癌魔。可惜，今日傳來噩耗，吳文忻家人好友透過社交平台公布其死訊，指她在睡夢中安詳離世。

吳文忻不敵癌魔病逝。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻自2024年癌病復發以來，不時在社交平台分享自己的抗癌日記，她透露是因為想勉勵同路人，如實述說自己的治療、病況和感受。不過她自4月30日後，已有超過一個月無更新，相信是身體狀況不容許。而4月30日她貼出的，正是她去睇草蜢演唱會的片段，她在最前排位置，期間跟蔡一智握手，至於在演唱會上透露自己「切除腦瘤後腦癌癌細胞擴散」的蔡一傑，更走到台下與吳文忻擁抱以表支持。

吳文忻自4月30日後已有超過一個月無更新社交平台，而4月30日她貼出的，正是她去睇草蜢演唱會的片段。（IG@nat_ng_nat）

蔡一智與吳文忻握手。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻發文時透露當時的身體狀況及心情：「呢排食嗰啲抗生素和類固醇都搞到我嘅脾胃好差，每日都好頂反胃作嘔，唔係好食到嘢，每晚又瞓得好差，既然是藥物影響的副作用，也解決不了事情，不如先處理自己的心情！昨晚去睇了草蜢40周年演唱會，感謝草蜢給了我很多青少年時的回憶，蔡一傑還下了台攬住我錫咗一啖，超興奮，有點受寵若驚，傑哥，我們要一起努力，加油啊！💪💪💪🥰」

吳文忻發文時透露病況：「呢排食嗰啲抗生素和類固醇都搞到我嘅脾胃好差，每日都好頂反胃作嘔，唔係好食到嘢，每晚又瞓得好差，既然是藥物影響的副作用，也解決不了事情，不如先處理自己的心情！昨晚去睇了草蜢40周年演唱會，感謝草蜢給了我很多青少年時的回憶。」（IG@nat_ng_nat）