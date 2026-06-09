吳文忻病逝｜當歌手獲獎圓夢　司儀一句「末期癌症病人」被冒犯

現年51歲的前港姐吳文忻（吳忻熹、Natalie），2024年8月宣告乳癌復發，隨後更惡化至第四期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，直至今日（9/6）傳來噩耗，在社交平台公布病逝消息。雖然一直病重，但在抗病期間吳文忻一直保持積極樂觀態度，甚至出歌《重生》勉勵同路人並一圓歌手夢，去年底更在《新城勁爆頒獎禮2025》獲頒新人獎，但在公布「勁爆我撐新人」獎項時，司儀照稿宣讀，使用了「末期癌症病人」一詞，引起當事人覺得被冒犯。

吳文忻的社交平台公布自己離世的消息。（FB截圖）

吳文忻去年底出席《新城勁爆頒獎禮2025》，為自己一圓歌手夢，推出新歌《重生》而獲得「勁爆我撐新人」感興奮。（葉志明攝）

四期不等於末期 「希望用生命影響生命」

在去年底舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》，吳文忻在病重期間仍堅持出席《新城勁爆頒獎禮2025》，並高興獲得「勁爆我撐新人」，場面令人鼓舞。可惜當時台上司儀未有細閱司儀稿，便照直以「末期癌症病人」去形容吳文忻，令當事人感到被冒犯。事後吳文忻接受《香港01》訪問時，也坦言對這稱呼感到不快，亦在社交平台發文抒發感受。

吳文忻因為服用荷爾蒙鏢靶藥，令情緒受影響，完全提不起勁和能量去做任何事，加上要做放血、放膿等另類治療，都令她狀態不是太好。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻表示︰「當司儀介紹我出場時，這個末期癌症病人（下刪30字我已聽不進去）……跟住我已經心一沉，可能大家覺得冇乜嘢，但是我實在按捺不住要為四期癌症病人發聲，想番起很後悔沒有在台上立刻糾正對方，請不要再將四期癌症病人標籤為『末期癌症』病人吧！」

吳文忻理解有人會覺得這個獎是給她的「安慰獎」，但她也很快調節好心情，反問：「就算是一個安慰獎又如何？我也曾經過一番的努力去實現這個夢想。」而且她出歌最主要目的，是鼓勵身處低谷和患病的人。（葉志明攝）

她更指出末期是指「接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味。」而她也明白司儀只是照稿讀，想營造煽情氣氛，而非故意冒犯，不過她確實覺得好「哽耳」，續指：「吳文忻從來都唔係賣慘！又或是他不知道，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見介紹自己是『末期病人』，當刻，真係覺得好哽耳，個心即刻沉一沉！」

當日宣布吳文忻攞獎的司儀，是香港首位輪椅羽毛球運動員 （現役）以及2024巴黎殘奧銀牌得主陳浩源，內容相當正面，但可能是撰稿員忽略了措詞上不當，或有機會影響得獎者情緒。（MBOTV）

新城事後公開致歉 「也許一句『生命鬥士』已經足夠」

事後新城亦發表聲明，向吳文忻及其家人致歉︰「本公司明白『第四期癌症』與『末期癌症』在醫學及心理層面上有絕對的差異，甚至其實根本不應作此描述，也許一句『生命鬥士』已經足夠！這個不當表述的確引起了不必要的傷害、誤解及標籤感，作為節目製作單位，本公司有責任確保所有公開用詞準確、尊重，並承諾日後會加強稿件把關，避免同類事件再度發生。本公司會繼續支持吳文忻女士以無比的勇氣和生命力，戰勝病患，為社會帶來更多的正能量。」