寶珮如曬與梁雍婷合照撐專業　主動要求真打面：求良好電影效果

現年61歲的寶珮如（Baby）早前作客好友王俊棠的訪問節目，激罕公開一張驚心動魄的受傷照片。相中可見，她的半邊面頰佈滿大面積的深紫色瘀傷，甚至連嘴唇邊緣也嚴重紅腫發紫，駭人的傷勢猶如遭受家暴般觸目驚心。原來是當年拍攝電影《藍天白雲》時，被飾演女兒的梁雍婷「真打」，Baby憶述當時拍攝被梁雍婷追殺，要連環掌摑多巴，她說：「打我打到花晒，啲相仲喺度，喺微絲血管爆裂，打時係拍拍拍拍拍，我仲有相喺度。」

事件引起廣泛關注，不少人覺得Baby好慘，質疑梁雍婷用力過度「太重手」。昨晚（8日）Baby為梁雍婷平反，讚對方絕對是一位專業演員。

寶珮如拍《白日之下》被掌摑。（抖音@王俊棠在灣區）

遭飾演女兒嘅梁雍婷真打狂摑。（抖音@王俊棠在灣區）

寶珮如曝光被打傷勢。（抖音@王俊棠在灣區）

半邊面微絲管管爆裂，觸目驚心。（抖音@王俊棠在灣區）

寶珮如力挺梁雍婷專業演員

寶珮如昨日在facebook為梁雍婷說好話，指報道未是最全面，或引起大家誤會，並讚對方是專業演員，並附上一張合照，證關係友好。寶珮如寫道：「當日電影拍攝已經超過10年，拍攝時雙方係有共識，是我主動提出有關的拍攝手法，為求達到良好的電影效果。🎬我和梁雍婷關係非常良好❤️❤️，她絕對是一位專業演員，我百分百支持她，亦希望將來她有更好嘅成績。💪💪 #謝謝大家關心」。

寶珮如讚梁雍婷專業演員。（facebook@寶珮如）

梁雍婷於2024年憑《白日之下》奪得金像獎最佳女配角。（資料圖片）

寶珮如憑《白日之下》獲金像獎女配角提名。（劇照）

寶珮如在《白日之下》的演出相當懾人。（影片截圖）

梁雍婷演技出眾。（劇照）

寶珮如係前亞視藝員。（抖音@王俊棠在灣區）

寶珮如最近接受好友王俊棠訪問。（抖音@王俊棠在灣區）

走過毀容車禍與15年情傷 閃婚收穫幸福人生

其實寶珮如的人生軌跡可謂歷盡驚濤駭浪。早在1999年，她不幸遭遇嚴重的交通意外，導致下顎面骨盡碎、盆骨碎裂，甚至一度面臨毀容的殘酷打擊，經歷了極漫長且痛苦的康復歲月。感情方面，她曾與前TVB「御用奸人」駱達華有過一段長達15年的初戀愛情長跑，可惜最終未能開花結果，只能和平分手收場。幸好雨過天青，Baby後來在教會結識了現任圈外丈夫鄧秋雄。兩人一拍即合，拍拖短短兩個月便決定在2011年閃婚！雖然婚後未有生育，但兩夫妻一直恩愛如昔。

年輕時的寶珮如。（網上圖片）

Baby遇上車禍後，在教會結識了現任圈外丈夫鄧秋雄。（微博圖片）

婚後美滿。（微博圖片）