寶珮如被掌摑時忘記臉頰內藏鈦金屬片　99年車禍破相靠好友解困

61歲女星寶珮如（Baby）日前接受王俊棠訪問時公開一張駭人的面部瘀傷照，揭露當年拍攝電影《藍天白雲》時，遭狂摑至微絲血管爆裂的慘況。Baby接受傳媒訪問時披露更多細節，原來當日是她主動要求對手梁雍婷「真打」以協助新人入戲，但卻忘記自己經歷過嚴重車禍、臉頰內藏有鈦金屬片，實在險過剃頭！

寶珮如最近接受好友王俊棠訪問。（抖音@王俊棠在灣區）

遭飾演女兒嘅梁雍婷真打狂摑。（抖音@王俊棠在灣區）

主動要求「真打」被摑十幾巴

Baby憶述，當晚正通宵拍攝一場女兒虐殺母親的重頭戲，為趕在天光前完成，動作必須「快、狠、盡」。當時還是新人的梁雍婷，拍了幾次都未能達到導演張經緯的要求。Baby見狀，為了幫後輩入戲，便主動提出：「你不如真打，快、靚、正，好過NG多次。」為了配合電影不同角度的拍攝，Baby要被真摑十多巴，當中幾take還需要「硬食」，直到劇組發現她臉部嚴重紅腫，才急急叫停。

寶珮如曝光被打傷勢。（抖音@王俊棠在灣區）

半邊面微絲管管爆裂，觸目驚心。（抖音@王俊棠在灣區）

寶珮如在《白日之下》飾演院舍員工陳美芳，亦係梁雍婷飾演嘅黃小鈴母親。（劇照）

寶珮如在《白日之下》的演出相當懾人。（影片截圖）

車禍後臉頰植入鈦金屬片

落妝後看著又紅又腫的臉龐，Baby才猛然醒起自己曾因車禍在臉頰植入了鈦金屬片，根本不適合拍攝掌摑戲！她驚嘆自己當時「太專業」，更笑言若早記起此事，絕不會建議真打。事後她連續兩日找美容院朋友用冰機急救，醫生證實微絲血管爆裂，足足休養了一個月才自行復原。經此一役，她笑言經一事長一智：「我都唔再俾人打塊面」。

不打不相識 與梁雍婷延續母女情

雖然被打到口腫面腫，但Baby的專業與犧牲不但為她贏得金像獎最佳女配角提名，更與梁雍婷結下不解之緣。Baby笑言兩人是「不打不相識」，事發後導演與梁雍婷都驚慌地瘋狂道歉，但Baby卻大方派定心丸表示無大礙。兩人至今一直保持緊密聯絡，最近更在電影《我們不是什麼》中再度結緣，再次飾演母女，感情深厚。

寶珮如力挺梁雍婷專業。（facebook@寶珮如）

車禍碎骨重創 拍劇突發面癱拒停工

Baby的臉頰確實承受過常人難以想像的苦楚。1999年的一場嚴重車禍，導致毀容及下顎面骨盡碎、盤骨碎裂，不僅面部植入鈦金屬片，人中更要割取耳背皮作修補，口內上下顎共釘上14隻螺絲假牙，更要重新學習走路。身心受創加上龐大醫療費，令她一度患上抑鬱甚至企圖自毀，與她相戀15年的初戀人駱達華，亦未能共患難而分手收場。幸得好友林建明一開始為她籌錢及在情緒上支援，而袁潔儀更將出糧一半薪金給她應付生活，助她走出難關。之後Baby在教會認識圈外人鄧秋雄，拍拖兩個月，便於2011年閃婚。

寶珮如係亞視出身。（facebook@寶珮如）

寶珮如遇車禍後，曾得「大姐明」林建明情緒及經濟幫助。（facebook@寶珮如）

袁潔儀更將出糧一半薪金給她應付生活。（facebook@寶珮如）

拍攝《痞子殿下》突發性面癱

早年Baby復出為TVB拍攝劇集《痞子殿下》，她透露當時因鼻竇炎嚴重腫脹壓迫三叉神經，導致突發性面癱！她說：「塊面、眼、下顎都冇知覺，刷牙食嘢都冇知覺，以為腦入面爆咗一條血管！」幸好經醫生電腦掃描後找出病因，但為了不拖累劇組進度，敬業的Baby寧願先靠藥物控制病情，堅持完成拍攝後才入院接受手術，其拼搏精神實在令人敬佩。

拍攝劇集《痞子殿下》突然面癱。（facebook@寶珮如）

Baby現在美滿婚姻。（facebook@寶珮如）

Baby現在美滿婚姻。（facebook@寶珮如）