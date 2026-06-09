吳文忻病逝｜節目指周汶錡「擘大眼講大話」 得罪王晶遭封殺13年

現年51歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）今日（9日）傳出噩耗，其社交平台證實她已在醫院睡夢中安詳離世。吳文忻自2024年8月宣告乳癌復發第4期後一直堅強抗癌，可惜最終不敵病魔。回顧其十多年的幕前生涯，她除了是香港首位百萬整容港姐外，最轟動娛樂圈的，莫過於2007年因一句話得罪名導王晶，慘遭全面封殺足足13年，導致演藝事業在中期近乎停滯。



前港姐季軍吳文忻整容後首次上節目。（截圖）

《問題娛樂圈》一句「大話」 惹怒王晶遭全面封殺

2000年代初是吳文忻在電影圈的黃金期，產量極高，曾參演《跑馬地的月光》、《35米厘兇心人》等，更在王晶執導的2001年電影《情迷大話王》中飾演張柏芝的好姊妹，戲份吃重。豈料，她與王晶的賓主關係，卻在2007年因一檔TVB節目徹底決裂。

吳文忻難忘在《情迷大話王》與張栢芝合作，戲中演閨蜜。（影片截圖）

2007年，吳文忻擔任TVB遊戲節目《問題娛樂圈》嘉賓。在「娛樂鬥大細」的環節中，題目問到名模周汶錡與肥姐沈殿霞「邊個大」，吳文忻竟公開暗諷周汶錡：「周汶錡（周汶錡咩大呢？）大話！唔關我事呀，唔係我話㗎，我都係最近睇報紙啲記者朋友話佢喺度擘大眼講大話咁解。」此言論衝著周汶錡極力否認整容的傳聞而來，隨即引發全港熱議。

稱對方講大話！（影片截圖）

指名道姓！（影片截圖）

王晶代愛將出頭 怒下封殺令：保留法律追究權利

由於周汶錡當時是王晶旗下的頭號愛將兼力捧模特兒，吳文忻的言論隨即燃爆王晶的怒火。王晶當時怒不可遏，破天荒代愛將高調出頭，聯同董事局對吳文忻及其經理人蕭定一的公司發出「全面封殺令」，公開表明：「董事局好憤怒，會保留法律追究權利！現階段唔會起用佢哋嘅藝人拍電影，出席活動都唔會！」

當時網絡討論區隨即掀起「吳文忻與周汶錡邊個靚、邊個真」的罵戰，雖然大批網民力撐吳文忻「夠勇夠膽」、「敢言真性情」，但在現實的娛樂圈殘酷現實下，得罪大導演的代價極其沉重。

Niki家姐周汶錡剛度過了她的49歲生日。(周汶錡ig)

周汶錡好靚。(IG圖片)

王晶下令封殺。（YouTube@王晶笑看江湖）

代價沉重幕前神隱13年 直至2020年方解凍客串

在王晶的全面封殺令下，原本在影圈極具潛力的吳文忻，大銀幕作品在2010年後全面絕跡，形同被「雪藏」及邊緣化。這場風波導致她整整13年無法在主流影視作品中立足，直到2020年，她才終於獲得「解凍」機會，以客串身份參演ViuTV劇集《熟女強人》飾演「鄭太」一角。如今這位昔日的「敢言港姐」不敵癌魔離世，這段長達13年的影圈恩怨，亦正式劃上句號。

吳文忻曾是1998年度香港小姐季軍。（網上圖片）

敢言港姐。（影片截圖）