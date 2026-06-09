梁詠琪保持活力全靠佢！首公開細胞級抗老秘訣 升級NMN重現年輕肌

無論是開巡迴演唱會、拍電影還是照顧家庭，天后梁詠琪（Gigi）每次現身幕前，總是散發着滿滿的活力，那一張白滑緊緻的「0皺年輕肌」更是羨煞旁人，完全看不出歲月痕跡！不少網民驚嘆，Gigi的顏值仿佛在「逆生長」，究竟她是如何在兼顧高強度工作的同時，依然Keep住如此巔峰的狀態？



早前Gigi就公開了她的保養心得。原來面對年紀漸長帶來的「初老警號」，單靠外塗的護膚品或美容儀器是絕對不夠的！Gigi直言：「外在保養只局限於淺層修護，想真正逆轉顏值、保持充沛體力，必須從『衰老根源』入手，進行細胞級的保養！」

拆解初老元凶 NAD+斷崖式下降＋「喪屍細胞」作怪

很多人過了25歲，會發現膠原蛋白流失特別快，皺紋開始浮現，而且身體極易疲累、睡眠質素變差，這其實都是細胞衰老的警告！日本JP研究所醫學團隊指出，衰老的兩大根源在於：

• NAD+水平下降：NAD+是為細胞賦能、修復受損DNA的關鍵。但隨着年齡增長，體內的NAD+會呈現斷崖式下降，令細胞失去能量。

•「喪屍細胞」累積：細胞的淨化能力會隨年齡降低，未能及時清理的老化細胞會變成「喪屍細胞」囤積體內。它們不但霸佔空間，更會釋放老化因子（SASP）侵害周圍的正常細胞，加速身體衰老！

因此，要真正逆齡抗老，單靠補充單一營養並不足夠，必須「清理廢物」與「注入能量」雙管齊下！

素顏狀態下的Gigi肌膚水潤透亮，完全不見歲月痕跡。她透露只要精準清理體內的「喪屍細胞」並注入能量，便能輕鬆逆轉顏值，無懼初老警號。

哈佛大學教授實證 靠食西蘭花補充NMN根本不可能

被譽為「NMN之父」的哈佛大學教授Dr. David Sinclair曾發表震驚醫學界的研究，證實提升體內NAD+能有效延緩甚至逆轉衰老。由於NAD+不能直接口服吸收，補充其前體「NMN」是臨床實證最有效的方法。NMN功效更獲國際三大權威科學期刊《Science》、《Nature》、《Cell》一致肯定！

雖然日常食物中含有微量NMN，但要達到逆齡的臨床攝取量（以480mg為例），你每天需要狂食240個西蘭花、或250個牛油果、或13,000粒枝豆！這在現實中根本不可能做到。所以，精準挑選高效的NMN補充品，才是最聰明的保養法。

無論工作多麼忙碌，化着淡妝的Gigi依然神采飛揚。她表示每天為細胞「叉足電」，不但讓肌膚維持彈滑，更讓她時刻保持充沛體力迎接每一天的挑戰。

Gigi激推逆齡法寶 Return升級版「Optima NMN 40000」

Gigi私藏的逆齡法寶，就是100%日本製造、榮獲多項國際專利及檢測認證的全新升級配方Return「Optima NMN 40000」！有別於市面上單一成分的NMN，Return獨家研發的突破性醫學級配方，針對三大衰老根源，帶來極震撼的兩大升級：

2倍NMN總含量提升（激活能量）︰每粒NMN含量倍增至480mg，純度高達>99.5%！採用世衛WHO認可的臨床實證劑量，毋須轉化，直達細胞注入能量，15分鐘內極速激活細胞發電廠（線粒體），提升NAD+水平，提高長壽基因Sirtuins的活性。

科研實證，NMN可在口服後2分鐘內進入人體血液、於15分鐘後轉化為NAD⁺，最適合生活節奏急促的香港人。

加入諾貝爾研究成果「亞精胺」（清理喪屍細胞）︰獨家加入珍貴的天然活性「亞精胺」及植物檞皮素。可以大幅強化細胞自噬功能（Autophagy），精準探測並極速清理體內的「喪屍細胞」，重建健康的細胞年輕化循環，終極逆齡抗老！

配方更揉合了八大醫學級活性成分，包括：

• 法國專利橡木提取物：抗疲勞、保五臟六腑

• 白藜蘆醇X紫檀芪：「修護DNA組合」紫檀芪能產生36倍白藜蘆醇效能，強效抗氧化保護細胞

• 稀有珍貴成分PQQ︰5,000倍維他命抗氧效能，加速能量推動

• Quercefit™檞皮素，有效清理喪屍細胞、抗囤積老化物質、淨化細胞

• 日本專利褐藻糖膠︰抗醣化侵害細胞，有助鞏固細胞機能

• 特製DRcap®腸溶膠囊：抵抗胃酸破壞，直達腸道吸收發揮功效，一粒同時達致激活、清理和保健3大功效

• 20倍Phytosome晶球利用技術，2分鐘瞬間進入血液，15分鐘轉化為NAD+，吸收率全面稱霸

Gigi用後感大公開 素顏自帶光芒 每日叉足電

Gigi分享親身服用的驚人變化：「以前工作忙起來，真係點瞓都好似好攰咁，食咗1星期，最明顯係個人精神咗好多，每日起身就好似『叉足電』咁，唔會再有嗰種點瞓都好攰嘅感覺！冇左嗰種沉重疲憊感。去到第2個星期，專注力集中咗，開會、看劇本時頭腦轉得特別快，工作效率提高。最令我驚喜係Keep住食咗1個月，連化妝師都問我係咪做左咩療程，讚我啲皮膚水潤咗、有彈性咗，以前轉季啲暗沉乾紋全唔見了哂，而家就算素顏出鏡，都feel到由內到外自帶光芒，成個人充滿年輕活力！」

產品效能更有強大的數據支持，超過9成用家靠Return逆轉顏值：

• 98%有效提升肌膚彈力緊緻（水潤度 +92%、抗皺度 +79%、光澤度 +91%、彈性 +90%、緊緻 +82%）

• 96%有效增加深層睡眠

• 93%有效提升頭腦敏銳度

無論是想逆轉肌齡、改善睡眠、抵抗熬夜疲勞，還是想鞏固免疫力與心血管健康，這款取得日本GMP/cGMP及SGS認證的素食膠囊，絕對是你重拾青春的最佳投資！

建議服用方法：25歲以上每日1粒；50歲以上每日2粒，餐後服用。

萬寧出位價只限1天！極罕激抵優惠搶購Gigi同款NMN

想像Gigi一樣Keep住充滿活力、擁有0皺年輕肌？年度最抵入貨時機來了！萬寧出位價（只限6月12日星期五）2盒平均$1,050／盒，單件激減至$1,200／盒！把握這一天極罕優惠，徹底清理衰老細胞，讓顏值與體力同步「回本」逆生長！

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