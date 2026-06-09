傳郭柏妍拒絕交社交平台帳號及密碼被雪藏　否認工作清零解釋原因

由香港機場管理局協助的無綫劇《飛常日誌II》，今日（9日）在香港國際機場舉行盛大宣傳活動。出席的演員陣容鼎盛，包括有馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、徐榮、郭柏妍、吳偉豪、鍾柔美等，吸引大批粉絲及旅客圍觀。

郭柏妍驚喜以機師服現身。（關穎賢 攝）

郭柏妍否認遭公司雪藏

郭柏妍驚喜以機師服現身，接受訪問時透露，今次飾演副機師完全時大開眼界，除了機師術語很困難之外，更表示亦有幸到模擬駕駛艙學習，笑言有機會都想考個牌。至於近日有報道指TVB疑強制要求旗下藝人上交個人社交平台帳號及密碼，有傳郭柏妍因拒絕上交帳號及密碼，加上久未露面被指遭工地雪藏，她表示早前沒有劇集出街，還出外拍攝旅遊節目，日前亦出席了TVB節目巡禮，更表示今年有新劇參演。

郭柏妍否認遭公司雪藏。（關穎賢 攝）

劉穎鏇獲樂小姐點名積極瘦身值得學習

問到劉穎鏇今次在劇中可有感情線，她笑言上一輯播出後有不少網民將她與朱敏瀚的片段剪接一起，但第二輯兩人沒有太多發展，不過與周嘉洛及朱敏瀚都有很多對手戲。至於提到日前樂易玲在港姐面試時建議參賽者要減肥，並以劉穎鏇作為瘦身的成功例子。對於被樂小姐大讚，劉穎鏇指當年有Baby fat，加上身高予人身材較橫的感覺，現時找到合適自己的減肥方法，建議參賽者不要挨餓及用錯方法減肥，會對身體造成很大影響。