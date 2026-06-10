前「晶女郎」驚喜現身氣質出眾　曾入獄淡出娛圈前年驚爆離婚

現年60歲的第一代「晶女郎」關秀媚在1987年參選港姐後入行，拍過不少電影，包括《賊王》、《黑馬王子》等，但她在2006年拍完王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後全面息影。直至近年關秀媚宣布復出，並積極經營抖音、小紅書等社交平台，吸引不少人關注。日前關秀媚現身為前港姐鍾潔怡慶祝生日，鍾潔怡分享合照，並寫道：「開心6月6日星期6見番你🥰🥰🥰大家努力💪🏻加油😘」

關秀媚。（電影截圖）

關秀媚當年好靚女。（電影截圖）

關秀媚與張家輝在《黑馬王子》每次同框必有笑料，深受影迷歡迎。（電影截圖）

近年關秀媚宣布復出，並積極經營抖音、小紅書等社交平台。（影片截圖）

王晶於個人Youtube頻道邀請昔日「星女郎」關秀媚擔任嘉賓，回顧二人之間的合作。(《王晶笑看江湖》影片截圖）

關秀媚笑言作為女性，覺得劇情輸血場面後一句對白很奇怪。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

關秀媚復出。（葉志明 攝）

60歲關秀媚露膊為鍾潔怡慶生 淡妝凍齡氣質令人驚艷

相中所見，淡妝出鏡的關秀媚身穿露膊衫，一頭濃密黑髮，優雅氣質令人驚艷！關秀媚當年落選後簽約TVB入行，但在劇集中以演配角為主，其後她轉戰電影圈，她曾在1995年電影《賊王》中飾演任達華女友，戲中鴛鴦戲水及僅穿內衣被嚴刑逼供的一幕令人印象深刻，而在《黑馬王子》中飾演的廿四孝女友「沙律」同樣經典，即使同片有女神級的李嘉欣，關秀媚亦沒有被比下去。

優雅氣質令人驚艷！（IG@kittychung_official）

關秀媚在《賊王》中大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

出位。（影片截圖）

好經典。（影片截圖）

關秀媚於《黑馬王子》中演活張家輝女友「沙律」，亦是其演技生涯代表作。（劇照）

關秀媚曾捲醉駕風波 近年進駐小紅書積極復出

關秀媚在90年代尾至2000年初拍了多部由王晶執導的作品，包括《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，因而被封為「晶女郎」，其後她又憑《每天愛你八小時》獲提名台灣金馬獎最佳女配角。可惜2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。關秀媚在出獄後沉寂了一段時間，直至2005年復出拍攝電影《黑白戰場》，翌年她拍完內地劇集《暴雨梨花》後全面息影。有指關秀媚投資有道，生活無憂。而在感情方面，關秀媚前年在受訪時大方承認已離婚，並表示已放下，重新展開新生活！

關秀媚近年不時出席圈中聚會。（IG@mirandalee1978）

關秀媚出席上山詩鈉生日會。（IG@annaboop）

關秀媚仍不時與圈中人聚會。（小紅書圖片）

依然省鏡！（IG@candymancandy）

關秀媚近年進駐抖音。（抖音截圖）