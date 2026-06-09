張紋嘉被小朋友一句話致不懂反應　男友手機被hack令親友失5位數

張紋嘉今日（9日）為美容中心活動擔任嘉賓，獲司儀強尼大讚好靚女。張紋嘉表示自己最近有勤力做facial，算是有些成績。說到她的容貌10年如一日，甚至20年如一日，她就表示：「講起20年，就嚟入行20年喇，我依家嘅體力未可以返去以前。（會唔會想趁20年re-u跳下舞？）唔敢諗，跳唔返以前個狀態，但跳舞時有肌肉記憶。（介唔介意啲人話細細個睇hotcha？）唔介意，試過有小朋友話佢阿媽好鍾意我，我當時聽到有啲反應唔切。」

張紋嘉keep得好好。（葉志明攝）

男友手機被hack令親友失5位數

提到張紋嘉昨日（8日）突然在IG限時動態代男友林子傑 （Ronald) 發布緊急聲明，寫道：「Ronald WhatsApp is hacked 佢冇需要人幫佢過錢！！！」其後，Ronald本人亦親自出Post，並附上一張駭客以他名義向友人借錢的對話截圖。對此，張紋嘉表示：「尋日佢發現畀人Hank咗入電話，話過唔到數要問親友借錢，佢無㩒過任何link，唔知點解會畀人hack咗入電話度，我哋已經報咗警，有幾位親友被騙，夾埋有5位數，我哋都好沮喪，希望可以追得返啲錢，我自己就無中招，唔會責怪男朋友，佢都唔知道點解被hack。」

張紋嘉好靚。（葉志明攝）