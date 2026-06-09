李施嬅不會因情傷影響愛情看法　讚龔嘉欣nice判斷不了是否雙面人

李施嬅今日（9日）以代言人身份出席美容中心活動，她表示自己13歲已開始做facial：「從此愛上咗，16歲喺加拿大學識揸車就自己揸車去做facial，佢哋當我水魚咁，一有咩新嘢就叫我試，做過水晶磨皮，一個禮拜磨兩次，我嗰時唔識吖嘛。我嗰時有做part-time，使咗好多錢去做facial，我媽咪從來唔做facial。最貴買過幾萬蚊嘅package，細個想開美容院可以日日去做facial。」提到將會開第一次直播帶貨，李施嬅表示想跟粉絲分享她用過的好物，可以享受很大的折扣，她屋企人也會受惠。

李施嬅以代言人身份出席活動。（葉志明攝）

享受單身生活感快樂

問到現時的感情狀況？李施嬅說：「依家都係努力工作中，都無時間有咩感情狀況，單身幾開心㗎，淨係好自私地顧及自己嘅感受，咩都係諗自己，照顧自己愛自己，人生唔一定要有另一半先開心，單身都可以係開心，就算一生人無另一半都唔係一個失敗，呢啲社會嘅框框可以慢慢搣甩。有啲人相愛可以白頭到老，但係離婚都好多，我覺得有嘅時候就珍惜另一半，無嘅時候就放手，接受，唔好太執着要結婚生仔。（會唔會係你上上一段感情受傷害影響到你嘅諗法？）每一段感情都會受傷，都有開心同唔開心，呢個係一個過程，唔會因為受傷害而影響到我嘅將來，咁樣太唔公平，佢唔係我唯一一段感情，每段感情都令到我成長。（同舊愛有聯絡？）有需要時就聯絡，都係朋友，都希望佢開心幸福，越嚟越好。（ready新戀情？）我都無時間，但如果緣份到都歡迎新嘅關係。」

李施嬅好靚。（葉志明攝）

讚龔嘉欣好nice不知對方是否雙面人

近日龔嘉欣被指是雙面人，問到曾經與她合作過的李施嬅可會覺得龔嘉欣是雙面人？李施嬅說：「我唔知呢啲報道，同佢唔係好熟，但係見佢時覺得佢好nice，我判斷唔到。我自己做新人時無俾前輩蝦過，啲前輩對我好好，只係無得瞓覺。有見過人哋不和，但係自己好lucky無遇過。（有無試過畀男演員抽水？）無，啲男演員仲驚過啲女演員，驚畀你話抽水。無試過俾人加戲，減戲就試過，會講清楚。自己好少親熱戲，好似無床戲。（接唔接受到床戲？）劇情需要會接受，如夾硬為做新聞就唔好。」

李施嬅享受單身。（葉志明攝）

願吳文忻安息

另外，對於吳文忻今日病逝的消息，李施嬅亦有留意，她表示感到傷心，知道吳文忻在努力抗癌，覺得對方很有正能量，好正面，得悉對方離世感到好震驚，希望吳文忻安息。兩人並沒有合作過，但有共同朋友。

李施嬅好fit。（葉志明攝）