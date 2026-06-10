眾籌還債女藝人美國誕女　告別劏房大曬4卡鑽戒生活無憂歎世界

曾有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩（CC Cho）曾經歷代舊愛孭過千萬巨債、淪落住劏房的悲慘谷底。但正所謂「坎坷過後有艇搭」，曹思詩不但成功捱過難關，生活更迎來180度大逆轉！前日（8日），她在社交平台宣布在美國洛杉磯順利誕下愛女，盡顯現時富貴無憂的闊太排場！

曹思詩初出道有「翻版唐詩詠」之稱。（ig@choccccc）

做Yama Girl時期嘅曹思詩，好pure呀！（電視截圖）

豪赴美國產女歎靚服務 坐飛機靚位周遊列國

初為人母的曹思詩在IG限時動態分享與愛女的合照，囡囡鼻高高五官標緻，似足媽媽。剛誕下女兒的曹思詩抱著囡囡，一臉幸福，興奮地寫道：「My girl first day in this world（我的女兒來到這個世界的第一天）。」原來曹思詩今次是遠赴美國洛杉磯分娩，並大讚當地的醫院服務周到：「美國醫院好好，有駐場攝影師，Day 1緊係要影返啲相留念。」另一張照片則由護士從高角度拍攝正在床上的囡囡，曹思詩不禁感嘆：「How small is this little one（這個小傢伙多麼嬌小）。」她更透露兩母女在醫院逗留短短24小時便已獲准出院。

曹思詩緊緊擁著女兒，一臉慈母模樣，好有愛。（ig@choccccc）

BB囡第一日嚟到世界，影番張靚相先。（ig@choccccc）

曹思詩幾乎清空IG，只留少量有內涵詩句，及高質生活靚相。（ig@choccccc）

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去年4月疑閃婚 清空IG火辣舊照

曹思詩自去年4月疑似有新戀情兼低調閃婚後，生活便極度富足。她曾大曬戴在無名指上的4卡水滴型巨型鑽戒，並標示了一位年輕大隻俊男，甜蜜放閃。從她現時的IG可見，版面早已徹底清空昔日惹火的性感照，取而代之的是坐飛機商務位、巴黎鐵塔打卡、出海潛水及充滿意境的哲理書法，完美洗底蛻變成充滿氣質的上流富太。

曹思詩突曬水滴型巨鑽。（ig@choccccc）

仲要係戴係代表結婚嘅左手無名指上。（ig@choccccc）

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甜蜜手勾手行街。（ig@choccccc）

曹思詩tag了疑似另一半，都係屬於大隻俊朗型。（ig圖片）

離巢TVB後做過「晶女郎」

現年34歲的曹思詩曾改藝名曹卓榣，2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍，之後拍過廣告及MV女主角，又推出過寫真集。曾經為亞洲電視合約女藝員，2013年過檔無綫報讀藝員訓練班，期間演出角色多屬閒角，如宮女、妓女及食客等，反而在J2主持旅行節目《Go! Yama Girl》及《山系女行Yama Girl》系列，靠好身材獲觀眾關注。至2019年離巢後加入王晶公司做「晶女郎」，發展亦不大，最後轉行做保險！

曹思詩初出道有好似唐詩詠，都係走清純踏線。（ig@choccccc）

曹思詩曾經同陳嘉寶一齊行山。（ig@choccccc）

曹思詩年前轉行做保險經紀，收起性感，十足女強人。（ig@choccccc）

為前度男友孭千萬巨債 曾眾籌被嘲「無腦」

看到曹思詩如今的奢華美滿生活，實在難以想像她曾跌入人生最黑暗的深淵。2019年，她就因誤信拍拖八年的前度，為對方孭上連本帶利過千萬的巨債。當時她在網上緊急眾籌，更提供了個人銀行戶口，稱賣樓後會還錢，卻引來網民嘲笑「無腦」。除了賣樓還錢，她更與母親耗盡畢生積蓄，被迫遷淪落到租住狹窄的劏房。面對每日數百個奪命追數電話，她一度崩潰寫好遺書企圖輕生了結一切，幸最後咬緊牙關度過，如今更覓得如意郎君，徹底搣甩過去的悲慘標籤，飛上枝頭過著幸福又富泰的生活。

曹思詩身材惹火，曾推出過性感寫真集。（ig@choccccc）

曹思詩身材惹火，曾推出過性感寫真集。（寫真集封面）