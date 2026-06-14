前豪門新抱歐遊大騷火辣身材　70萬限量版Hermès手袋創拍賣會紀錄

已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。近日齊嬌去了意大利威尼斯旅行，她在社交平台分享了不少靚相，除了遊船河之外，又在戶外花園享受美食，更大曬限量版Hermès Kellydole Picto手袋，價值約70萬港元！

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟是經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。（IG圖片）

齊嬌離婚後生活瀟灑。（IG圖片）

依然好Fit。（IG截圖）

慶祝生日。（IG圖片）

慶祝生日。（IG圖片）

性感慶生。（IG圖片）

性感慶生。（IG圖片）

齊嬌離婚後獨力照顧兩個囡囡。（IG圖片）

齊嬌帶大女何煦齡（Tittania）一起去印尼旅行，更在社交平台大曬度假靚相！（小紅書圖片）

好性感！（小紅書圖片）

齊嬌歐遊大曬70萬限量版Hermès手袋

齊嬌在社交平台曬出歐遊靚相，相中所見，一身白色Bra top度假look的她漫步街頭，相當寫意，她又曬出在花園用餐的照片，當中枱上的Hermès Kellydole Picto手袋就成為焦點！據知Hermès於2022年春夏系列推出Kellydole Picto系列手袋，對原版Kelly Doll手袋全面改造，採用像素風格設計，配備肩帶及可拆卸的長方小袋，以Epsom小牛皮製作，限量生產，極具收藏價值。而齊嬌擁有的這款奶油白色拼青檸色、錦葵粉紫色及奶茶色，在2026年5月以70,400瑞士法郎（約70萬港元）的價格售出，成為迄今為止拍賣會上售出的第二昂貴的手袋！

一身白色Bra top度假look。（IG截圖）

大騷火辣身材！（IG截圖）

大騷火辣身材！（IG截圖）

遊船河。（IG截圖）

遊船河。（IG截圖）

Hermès Kellydole Picto手袋。（IG截圖）

2026年5月以70,400瑞士法郎（約70萬港元）的價格售出！（Sothebys）

創拍賣會紀錄！（Sothebys）

齊嬌月入40萬年花過百萬養女

據知齊嬌婚前從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。2020年7月何猷啟被爆與一名神秘女伴行街，其後他發聲明稱與齊嬌已離婚數月。失婚的齊嬌曾在接受訪問時直言不會再婚，並強調拒絕姊弟戀，更自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約138萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」

獨力照顧兩個囡囡。（IG圖片）

齊嬌帶大女何煦齡到呂良偉夫婦家中拜年。（IG截圖）

親力親為照顧囡囡。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

拒再婚搵富二代。（影片截圖）