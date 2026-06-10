歐錦棠再爆欺凌事件　目擊新星唔醒目被教演掌摑戲：個個埋去冚佢

早前伍詠薇在主持的節目《九運會客室》上，大爆當年楊思琦拍劇遭欺凌，其後陳曼娜更指出商天娥及一位已淡出的年輕男演員便是欺凌者，事件令電視台欺凌事件鬧得沸沸揚揚，而歐錦棠日前亦在自己的YouTube節目《乜乜棠水舖》分享自己的所見所聞，親證有欺凌事件，剖析背後原因。他指自己不認同欺凌，但不諱言新人被欺凌的主因就是「唔得醒目」，表示：「有時嗰啲唔係恰你，而係你力有不逮。」歐錦棠曾目擊一位女新人因為不敢掌摑對手、怕打傷人，NG了很多次，結果導演叫劇組其他人輪流掌摑這位女新人：「幾個輪流冚，『你埋去冚，話俾佢聽點樣冚！』『唔係咁，大力啲！』咪個個埋去冚佢！」

伍詠薇爆楊思琦拍劇時被集體欺凌：「佢當時呢套電視劇係比一圍人恰佢、一群人恰佢。」（YouTube@ HOY媒體網絡）

欺凌皆因新人唔醒目拖累進度 阻人收工惹禍

歐錦棠一開始已表示電視台有欺凌，自己亦被欺凌過，但就冇欺凌過人，他說：「點解會俾人恰？四隻字，唔得醒目！」他說有新人力有不逮，所以自己做監製選角時，都盡量避走「唔醒目」的人，他又解釋「欺凌」事件發生的原因，主要就是表現差拖累大家遲收工，因為在電視台流水作業式開工，廠景接外景、外景接廠景，時間甚至會重疊，演員根本無法同時出現在兩個廠，做主角的話更冇時間休息，他說：「時間就是金錢，大家都攰，唔好淨係話演員，我哋叫做crew，工作人員、攝影師、收音機、燈光等等，佢哋都要輪班制，個個除咗返工都想有自己生活，夜晚放工，雖然收廠都係兩點或者三點，可以出去食個宵夜，大家紓緩吓今日嘅工作壓力，然後先返屋企瞓覺或者睇波。」

歐錦棠一開始已表示電視台有欺凌，他指自己不認同欺凌，但不諱言新人被欺凌的主因就是「唔得醒目」，表示：「有時嗰啲唔係恰你，而係你力有不逮。」（YouTube@ 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

NG累街坊慘受劇組面口 寄語新人執生學睇機位

不過新人埋到位會緊張，有時新人守尾門就大件事，前面主角、配角已講了很多頁對白，若果最後因為新人忘記台詞要NG的話，就會被怪責，他續說：「梗係唔想自己衰，但呢個世界就係越窮越見鬼，你越唔想衰就越會衰，如此類推，面口就嚟㗎喇。」導演可能頭一次次都會說：「唔緊要啦嚟多個啦。」但慢慢面口就會愈來愈差，因為沒有人想工作耽誤：「以前電視台我最高紀錄一日拍超過二十幾場戲，係好過分㗎依樣嘢，係好過分，但係一般嚟講十幾場走唔甩，大家唔想OT咁辛苦，盡量爭取時間唔去娛樂都要去休息，你咁樣係令到人哋減少咗佢自己嘅私人時間，為咗你一個。有啲新人準備唔好，有啲以為自己準備好，其實係死背書，就係好緊張，咁就會睇面口㗎啦。一而再，再而三，咁點呢？唔單止主角係咁，有啲人會『嘖』，最輕㗎喇，或者『唉，又嚟呀？』個個就避開你，攝影師嗰啲阿哥就會『唉，嚟多個啦。』或者俾啲聲氣你聽『都唔使搭廠車喇，自己call車走啦。』」他理解新人一定會壓力大，加上很多人衰在「唔識睇機位」，但也只能執生，多睇playback摸索導演和攝影師要求：「你再冇進步嘅話呢，咁就會俾人嫌棄。」

歐錦棠指若演員一再「阻人收工」會有很多說話聽：「有啲人會『嘖』，最輕㗎喇，或者『唉，又嚟呀？』個個就避開你，攝影師嗰啲阿哥就會『唉，嚟多個啦。』或者俾啲聲氣你聽『都唔使搭廠車喇，自己call車走啦。』」（YouTube@ 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

憶昔日返工「帶住阿媽返工」 導演開咪爆粗鬧

歐錦棠直指個個都是被人鬧大，自己以前都「帶住阿媽返工」，尤其亞洲電視的導演好火爆，無法達到要求就會鬧，他憶述：「喺panel（控制室）開咪落嚟，對住喇叭，成廠都聽到，就問候你阿媽！就係『你咁乜蠢！』、『帶咩返嚟返工？乜你老乜！』好難堪嘅說話我都聽過，有時唔一定鬧我，鬧其他演員，自己聽到都戥人哋唔開心，唯有點啊？醒目啦又係嗰句。」他提及鬧他最多的便是鄧衍成（Billy Tang）導演，但自己從對方身上學到很多，因此他覺得有時鬧人說不說得上欺凌是值得商榷：「所以你話係咪欺凌，一定會畀面口你睇，無非都係個個都有一個自私理由，就係想俾多啲時間自己，如果你自己能力唔及，影響到大圍福利，呢個自不然會。我冇話呢一種欺凌係啱，但係俾人鬧算唔算欺凌？唔係，針對你，話你算唔算係欺凌？唔算係，自己爭氣！自己爭氣啲！」

他提及到鬧他鬧得最多的便是鄧衍成（Billy Tang）導演，但自己從對方身上學到很多，因此他覺得鬧人說不說得上欺凌是值得商榷：「如果你自己能力唔及，影響到大圍福利，呢個自然會。我冇話呢一種欺凌係啱，但係俾人鬧算唔算欺凌？唔係，針對你，話你算唔算係欺凌？唔算係。」（YouTube@ 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

零經驗女主角怕掌摑對手頻NG 終被劇組輪流掌摑

歐錦棠指有些女藝人很陰功，可能是選美出身或樣貌突出，被高層相中重點栽培，很快就有戲份重的角色可演，但她們卻沒經驗，結果表現強差人意都會被幕後糟躓，他說：「有啲導演唔係人咁品！埋得嚟呢個位你應該孭得起呢個責任，對白、表情所有嘢你起碼交足俾我，唔好講感情。都係唔得嘅，何止鬧！」他曾經見過一位女新人做女主角，因為不敢掌摑人，結果被工作人員輪住冚：「嗰個case係咩？新人做女主角，冚人，冚唔到，NG好多次，唔識冚，就住，因為驚冚到人，所以導演好嬲！你知唔知點？真事嚟，嗰場有其他工作人員有武師喺度，佢企喺度，幾個輪流冚，『你埋去冚，話俾佢聽點樣冚！』『唔係咁，大力啲！』咪個個埋去冚佢！導演叫到都憐香惜玉，其實叫就叫教佢，就唔係大巴大把車埋去，個個埋去冚佢，都俾少少力，好慘呀嗰次，呢個你當唔當係欺凌吖？定係你當導演教呢？我覺得你唔一定要咁教嘅，不過真係有啲咁嘅事。」講到拍掌摑戲，他認為就住就住反而最易NG，分享經驗之談：「你一係一嘢冚埋嚟，你就住就住盞NG十幾次，我就俾你冚十幾巴，但係你扯行用晒肩力冚落去，入得院㗎喇，嗰日收工㗎喇！你放軟手腳，『啪』一下，鬆鬆地，快嘅，導演聽到聲就收貨。」

不過，歐錦棠認為這些欺凌情況近年已甚少發生，因為電視台生態已改變，TVB減少製作，一年只開一、兩套劇，不會再像以前那樣日接夜、夜接日拍很多場，也不會再開三部機；而ViuTV則以外判劇為主，時間較易控制，只要準時交貨就OK。

歐錦棠親眼見證過，一位女新人做女主角，因為不敢掌摑對手所以NG了很多次，結果被工作人員輪住冚：「導演好嬲！你知唔知點？真事嚟，嗰場有其他工作人員有武獅喺度，佢企喺度，幾個輪流冚，『你埋去冚，話俾佢聽點樣冚！』『唔係咁，大力啲！』咪個個埋去冚佢！」（YouTube@ 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）