湯俊明入行逾20年欠爆紅作品　開心兌現承諾：太太可以退休

現年52歲的綠葉演員湯俊明，於2020年底第二度離開TVB，毅然北上轉戰直播帶貨。雖然曾被網民冷嘲熱諷是「死茄喱啡」、「二打六」，但他毫不介懷，展現出極高情商。近日他作客香港演藝人協會的YouTube頻道訪問，親自剖白當日離巢的殘酷真相，更大爆做配角的辛酸史。不過皇天不負有心人，現時帶貨收入大增的他，最驕傲是成功兌現承諾，讓愛妻提早退休享清福！

湯俊明接受演藝人協會YT節目訪問。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

湯俊明入行逾20年。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

底薪被「狂劈」難以維生

湯俊明在訪問中直認，當年其實並不想離開TVB，但現實卻逼人太甚：「離開嗰份底薪減得太誇張，我生活唔到！」適逢當時正值疫情，中港兩地封關，如果繼續留在舊東家，接得兩三場戲卻要經歷長達20多日的隔離，根本無法兩邊走。面對生活重擔，他最終掙扎決定「沽注一擲」，放棄那份微薄的人工，全面北上尋找生機。

湯俊明在2020年底第二度離巢TVB。（IG@tong_chun_ming）

綠葉苦等無了期 認清現實放下主角夢

演藝生涯廿多載，湯俊明最難忘拍攝《男親女愛》、《少年四大名捕》及《巾幗梟雄之義海豪情》等經典劇集。但講到拍戲的辛酸，他大嘆綠葉演員往往要乾等。他舉例指，主角的通告可以順序拍1至4場，但配角的戲份卻會被拆散為第1、5、10場，中間的時間只能呆等，而且不能離開：「冇辦法，呢個世界係咁樣，你紅就梗係可以休息！」

他坦言，入行頭十年的確充滿憧憬，更幻想過能否有機會遇到「發哥」周潤發。但到了三、四十歲，他已經認清現實，放下了做主角的執念。不過，他強調自己從未「交行貨」，全因對演戲的熱愛：「當打份工，但我又唔係話求其去做，求其演又唔會，因為我真係鍾意做呢行！」

《男親女愛》係難忘劇集之一。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

演出整整一年。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

《少年四大名捕》。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

湯俊明係TVB第6期藝員訓練班出身，多演怕事小人物角色。（電視截圖）

點擊睇更多湯俊明演出劇集：

+ 11

愧對母妻無怨無悔 帶貨賺錢霸氣寵妻

說到家人，湯俊明難掩內疚。他坦言當初母親與妻子都反對他入行，結果做了20多年也沒有代表作，無奈說：「有時都覺得幾對唔住我阿媽同老婆，因為當時佢哋叫我唔好做，但結果都做咗20幾年，又覺得好冇咩嘢俾到佢哋睇，真係冇乜嘢爆過，但佢哋都係咁支持我。」

如今他轉型做直播帶貨，坦言現在的收入比在TVB時多一點。但最令他開心的，是終於完成了人生一大目標！他憶述年輕時曾對太太許下承諾，不知能否在50歲前讓對方退休。前幾年太太因公司問題失業，湯俊明霸氣向太太說：「你唔好做囉！」現時他一個人肩負起養家重任，舉家移居內地，成功讓愛妻提早退休享福：「我而家好開心可以令佢退休，呢個係我人生好似完成咗一個目標咁樣，佢唔使做啦！」

湯俊明曾被媽媽同太太反對做演員。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

自覺冇乜嘢俾屋企人睇。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

欠爆紅作品。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

欠爆紅作品。（YouTube@HKPAG香港演藝人協會）

湯俊明感激太太陪伴33年，今年仲係佢哋結婚26周年。（小紅書@湯俊明）

返內地做直播，開心可以讓太太50歲前退休。（小紅書@湯俊明）

+ 1

湯俊明情深表示：「有幸有個愛我的人」。（小紅書@湯俊明）

繼續尋找演出機會 積極組團約跑步

雖然帶貨成績理想，但湯俊明心中那團演戲的火從未熄滅。他隔空向各大製作單位呼籲：「如果你問我想唔想繼續拍戲，梗係想啦！如果大家有興趣想搵我拍戲嘅隨時！」此外，熱愛運動的他亦非常活躍，笑言大家如果有跑團夾到時間，隨時可以找他一起跑，貫徹其貼地親民的作風。

曾轉行做裝修由學徒做起

湯俊明於1993年報讀TVB藝員訓練班入行，與傅明憲、蔡子健、戴耀明等屬同班同學，入行32年，拍超過三百套劇，可惜演藝事業未有太大突破，多演配角角色。在TVB工作了近20年的他，於2013年因豐厚薪酬及發展機會等條件太吸引跳槽到港視，但因未獲發牌，令他的事業遇上一大衝擊，無工開唯有轉行做裝修，由學徒做起，他曾在訪問中透露：「嗰三個月真係人生最辛苦，由朝早9點做到晚上9點先收工，做足12個鐘，日曬雨淋，仲要一個人搬起成棵樹咁粗嘅鐵通，一手一脚搭鐵皮屋。」

湯俊明熱愛跑步。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明經常孖住古明華一齊拍片。（影片截圖）