Tyson Yoshi遭製作公司入稟追討64萬元　急發聲明澄清不存在違約

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）於去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》，昨日被指拒絕支付演唱會光碟製作費用，而遭製作公司入稟控告。原告Arturistic（International）Limited，被告為Tyson Yoshi（程浚彥）、Just Kidding Limited（宏星娛樂有限公司）及Cart Cart Cart Limited。

Tyson Yoshi去年7月舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》。（IG@tysonyoshi）

案情指被告去年12月與一間設計公司製作其演唱會藍光光碟套裝，被告於今年1月7日表示訂購1000套光碟套裝，雙方分別透過多方渠道達成合作協議。原告於今年2月7日向被告發送64.1萬港元的帳單，而1000套的光碟套裝已完成製作，同年3月5日起被存放於原告公司位於觀塘的倉庫，被告沒有付款亦沒有接收相關貨物，故入稟區院追討上述64.1萬港元的協議款項及相關貨物自4月起的儲存及手續費等。

Tyson Yoshi（IG@tysonyoshi）

案件編號：DCCJ 2920/2026

今日（9日）Tyson Yoshi一方面於社交平台發出聲明，表示要澄清不實的指控，並已經委託法律團隊跟進及處理。

被告方面於社交平台發出聲明．(ig@culturalcapitalasia)

Just Kidding聲明全文如下：

嚴正聲明



有關媒體報導指原告人向本公司提出訴訟一事及相關報導，本公司特此作出以下嚴正聲明，以澄清有關不實指控：



一、本公司從未與此項目設計公司簽署任何形式之報價單或合約，在沒有簽署合約的基礎下，絕不存在任何違約行為。



二、相關生產行為屬原告人自身之商業決定



報導中所指之產品生產、印製及備貨等行為，純屬原告人在未獲得本公司正式授權、確認或簽署合約的情況下，所作出之自身商業決定。本公司對該批貨品及相關費用恕不承擔任何責任。



三、保留法律追究權利



鑑於本案現已進入司法程序，本公司已委託法律團隊跟進及處理。



本公司絕不承認報導中所提及之任何不實指控或原告人之申索，並保留對任何損害本公司商譽、或與事實不符之言論及行為追究法律責任的權利。



特此聲明。



Just Kidding Limited

Cartcartcart Limited

A Plus Music Company Limited



2026年6月9日

