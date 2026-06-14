陳啟泰專訪｜亞視台慶掟壽包唔見人激嬲王征　揭離巢真相：好困擾

今年是亞視《百萬富翁》播出21週年，講起這個節目，大家一定會想起「最後答案」陳啟泰。陳啟泰自小在溫室長大，住半山、讀名校，即使爸爸生意失利，他都可以豪氣說：「我無窮過！」大學畢業後，陳啟泰難忍刻板的銀行工作，抱著一個「明星夢」闖入娛樂圈，由TVB《香港早晨》主持做起，期間雖然參演過不少劇集，但起伏不定的發展與不善於「埋堆」拉攏關係，曾令他深感氣餒。直到1998年毅然跳槽亞視，除了遇上「山本一夫」，其後還憑《百萬富翁》創下收視神話、奠定「亞視一哥」位置，合約酬勞暴增，內地登台「秘撈」不斷，就連星爺周星馳都要叫他一聲「泰哥」。不過，名利雙收也讓陳啟泰一度飄飄然、意氣風發，因對製作要求過分苛求而被謔稱為「百彈齋主」。近日，陳啟泰接受《香港01》訪問，跟大家「由零說起」，不但分享事業和人生路上的高低起跌，還揭露當年為何意興闌珊離開亞視。



陳啟泰接受《香港01》專訪，同大家「由零說起」。（林志龍、潘樂文 攝）

自幼過舒適溫室生活

網上形容陳啟泰的父親叱吒風雲，陳啟泰直言父親確實是個很厲害的人，令他十分仰慕與尊重。父親曾於輔警擔任華人總警司長達30年，在當年洋行（大行）中還是首位華人董事，隨後更自己做生意。陳啟泰透露，媽媽一直是家庭主婦，全家六口全靠父親一人養活。身為「孻仔」的他，與三個哥哥年紀相差甚遠，大哥大他12歲，三哥也大他8歲。他笑言當年母親懷上他後，父親讚「腳頭好」，因剛入了大行，於是開開心心換了新車去醫院接他，雖然護士告知是兒子時父親有些失望，「因為爸爸想追個女兒」，但平日依然非常疼愛他 。陳啟泰坦言，出世時住在般咸道，一歲搬到麥當勞道一千八百呎的豪宅，自小在溫室長大，從不用憂柴憂米，一直過著舒適的生活，「我覺得是比中產好少少。」

陳啟泰自幼過舒適溫室生活，而且非常仰慕爸爸。（受訪者提供）

陳啟泰演繹爸爸當年知道又生仔時的表情，十分搞笑。（林志龍、潘樂文 攝）

一門四傑 自嘲「最不厲害做戲子」

談到童年與哥哥們的相處，陳啟泰自嘲因為年紀差距大，哥哥們玩打架、拆樓時往往沒有他的份。不過，幼時兄弟間也有不少趣事，因為他個子較小，例如媽媽外出時會把零食鎖在房間，哥哥們便會把他困在媽媽房的櫃子裡充當內應，等媽媽走後，他在裡面開門給哥哥拿東西吃 。二哥與三哥更常常把他「撻來撻去」地玩，陳啟泰指著自己凹了的牙齒笑說：「就是我三哥練洪拳，他拿著啞鈴操拳，我在房間裡看著說：『三哥，很棒』，突然砰一聲就被他打中了，流到滿地都是血。」當時三哥為了不讓在客廳的媽媽發現，連忙捂住他的嘴哄他不要出聲，當然最後還是穿幫了。如今四兄弟各有成就，可謂一門四傑，大哥做生意、二哥是工程師、三哥是建築師，陳啟泰笑言：「最不厲害就是我，做戲子。」

陳啟泰笑言經常被兩個阿哥「撻來撻去」，跟試過被三哥打中牙齒，搞到滿口血。（林志龍、潘樂文 攝）

與李澤鉅同屆讀名校

陳啟泰出身名校，中、小學都是就讀聖保羅，他自爆是成績最差、考試經常「名列前茅」排最後的學生，更曾考試不及格被媽咪打過唯一一次屁股，「屋企對我讀書是有要求的，但有幾個哥哥，會幫我分擔一些責任。而且我始終孻仔，媽咪會比較疼錫，只因為考試不及格打過我一次，如果是哥哥會打到飛起。」而其同屆同學仔皆是赫赫有名的人物，包括李澤鉅、房屋局局長何永賢，以及前特首董建華的大兒子Andy（董立均）。問到當年李澤鉅上學是否有保鏢隨行，陳啟泰表示未見過，兩人小學和中學都是同級，小學更曾同班。他回憶道，當年未知李嘉誠是誰，但對接送李澤鉅放學的超長大車印象深刻；此外，當年小學生一律穿短褲，可能因為李澤鉅怕冷，獲家長寫信特許穿長褲上學。

即使當年爸爸經歷破產，但也沒有影響陳啟泰的生活質素。（林志龍、潘樂文 攝）

屋企生意失利但未窮過

儘管家庭環境順風順水，但在陳啟泰讀大學第二年的時候，父親經歷生意失利甚至試過破產。幸好當時幾位哥哥已經出來社會工作，尤其是長兄肩負起他留學的學費，令他得以順利完成學業。其後屋企雖然搬離麥當勞道，但仍舊留在半山區，維持過千呎的居住環境。陳啟泰坦言：「爸爸生意失敗，但我是沒有捱過、沒有窮過，真是很幸運。」

留學加拿大自力更生 週末送外賣賺錢改車

中三畢業後，家人見陳啟泰性格散漫，便安排他前往加拿大首都渥太華升學。由昔日什麼家務都不懂，搖身一變要照顧哥哥、負責煮飯洗衣，成為他成長的重要轉變。陳啟泰稱當年留學生不像現在能頻繁回港，一、兩年才回港一次，迫使他們融入當地社會。他透露自己曾在當地打工做外賣，開著哥哥留下的舊車去送「雜碎餐」，一個週末星期五、六、日，最忙時能賺取二百多加幣（約合千四、五港元），在四十年前相當可觀。

陳啟泰在加拿大留學時，週末開車送外賣賺錢改車。（林志龍、潘樂文 攝）

身為愛車之人的陳啟泰，當時把賺來的錢，百分之百都用在「改車」中，甚至曾與車友開著愛驅前往美國購買零件親自動手改裝。他透露由加拿大至今，自己曾擁有超過四十輛車，當中最貴的是一輛價值五十萬左右的福士新車。

陳啟泰，留學時曾組樂隊及參加合唱團。（受訪者提供）

初登《香港早晨》現場直播壓力爆煲

除了愛車外，陳啟泰也熱愛唱歌，留學時曾組樂隊及參加合唱團，甚至暑假回港時報名參加《第二屆新秀歌唱大賽》。他憶述當時黎小田曾在後台問他若入圍會否回港發展，但他直言要先完成剩下兩年的學業而婉拒，最後便沒了下文，「其實是能入圍的。（為什麼放棄大好機會？）屋企給了那麼多錢你去讀書，最基本都要大學畢業，沒有其他懸念。到之後我第二次參加新秀，那次就落選了。」

陳啟泰在周梁淑怡的富才製作公司，由幕後做到幕前。（廣告截圖）

更因拍廣告及當模特兒而萌起「明星夢」。（廣告截圖）

大學畢業後，修讀經濟的陳啟泰滿足父親進入銀行工作，卻發現自己完全不喜歡刻板式工作，在介紹下又回到曾做過暑期工的地方，就是周梁淑怡的富才製作公司，由幕後做到幕前，更因拍MV、廣告及當模特兒而萌起「明星夢」。因為陳啟泰本身與前TVB監製徐正康相熟，後來獲對方安排試鏡，結果一試就成為了《香港早晨》的主持。

陳啟泰透露當年試鏡《香港早晨》時，對方覺得他樣子有點惡，叫他戴眼鏡，一戴就戴了30多年，現在更成為他的Icon。（林志龍、潘樂文 攝）

陳啟泰回想當時現場直播《香港早晨》，壓力爆煲「震過貓王」。（《香港早晨》節目截圖）

由想當歌手變成要應付「倒塔咁早」，大清早四、五點便要起床，乘過海小巴轉車回公司準備的直播節目，這對零經驗的陳啟泰而言是一大挑戰。他坦言首幾個月每日都緊張得不想上班，尤其是英文訪問需要即時翻譯，只得一次機會不容有錯，壓力大得無法形容。他回憶第一日開工時，自己內心「震過貓王」，幸得前輩余文詩、李有毅及楊瑞麟在旁指導和提點。不過，節目也帶給陳啟泰不少難忘回憶，例如曾訪問《虎膽龍威》國際大導演John McTiernan及《加菲貓》作者並獲贈親筆簽名卡通。

不過節目也帶給陳啟泰不少珍貴回憶。（《香港早晨》節目截圖）

首演主要角色撞板 片場「偷笑」被點醒

在主持《香港早晨》期間，陳啟泰開始客串劇集，他說雖然戲份不多，但透過劇集令他曝光率暴升。陳啟泰記得首個客串角色是與毛舜筠演對手戲的律師，其後他在劇集《三喜臨門》中飾演一名「番書仔」，算是第一個較主要的角色，與關寶慧演一對，但期間因不懂走位、燈光和望攝影機而撞板，經常被導演及攝製隊痛罵。有沒有「母親」也被拿出來？陳啟泰直言：「一定不留手的，但都習慣了，因為文化是這樣。」不過劇中與朱江、張英才及李司棋合作，也令他獲益良多。陳啟泰記得有場戲，是拍朱江大聲罵兒子，他在攝影機後面看著時候忍不住，馬上被張英才「點醒」，「才叔說，阿泰不要笑，一定要這樣演的。因為我那時不太懂演戲，又沒上過訓練班，但之後我就知道演戲是要有那麼多層次。」

在主持《香港早晨》期間，陳啟泰開始客串劇集。（《同居三人組》劇集截圖）

陳啟泰在劇集《三喜臨門》中，與多位前輩合作。（《三喜臨門》劇集截圖）

與關寶慧演一對。（《三喜臨門》劇集截圖）

三次推演「尹志平」 被痛罵耿耿於懷

而令觀眾和網民至今仍印象深刻的，必然是《神鵰俠侶》中的「尹志平」。陳啟泰坦言當年曾向監製李添勝推了三次這個角色，並非介意演壞人或強姦犯，而是因為造型一出，身邊的同事和演員都笑他：「阿泰，有沒有搞錯，鬼仔做道士哪裡像？」讓他十分氣餒，還去懇求李添勝不要給他演，因為自己覺得不適合。後來對方苦口婆心解釋「尹志平」是個悲劇角色，雖然他並未被說服，但在不能「推劇」的情況下，他只能照做。

「尹志平」可以說是陳啟泰演戲生涯中，其中一個令觀眾難忘的角色，但原來當初監製李添勝找他時，他曾推過三次。（林志龍、潘樂文 攝）

陳啟泰稱當年劇集試造型時，被指「鬼仔做道士」。（《神鵰俠侶》劇集截圖）

劇集播出後，「尹志平」玷污「小龍女」李若彤，為陳啟泰帶來排山倒海的負評，有些觀眾甚至直接罵「陳啟泰」本人而非角色，對此他直言：「一直都有少少耿耿於懷。」但陳啟泰沒想到近年到內地發展，此角竟成為最多人認識他的作品，更有網民開始幫他平反才釋懷 。「可能他們之後看了我主持《百萬富翁》和演其他戲，知道原來陳啟泰不是這樣的人，有的人還開玩笑，說當年小龍女衰在你手上都抵的。」

劇中「尹志平」玷污「小龍女」李若彤，為陳啟泰帶來排山倒海的負評。（《神鵰俠侶》劇集截圖）

這幕當年令不少觀眾對陳啟泰留下陰影。（《神鵰俠侶》劇集截圖）

《地獄天使》當男一 冷到痛不欲生

至於在TVB生涯中唯一的「男一」劇集《地獄天使》，陳啟泰再次感激監製李艷芳，當時竟大膽起用他線位這麼低的演員當主角。他回想拍攝時正值嚴冬，因為該劇「單生雙旦」，所以他戲份非常重，睡覺時間很少，最記得連續數星期在十度以下的低溫下開工，每天穿著羊毛底衫加外面一件T恤，累得回家洗澡後又穿回它睡覺，翌日直接開工，「那次真的冷得痛不欲生，幸好是年輕。其實拍香港式的劇集，做男一真的很辛苦。」陳啟泰亦言，劇中幸得飾演其老婆的蘇玉華在親熱戲中叫他「放膽錫」，幫助和教導了他很多。

陳啟泰在劇集《地獄天使》首當男一，周旋在張可頤和蘇玉華之間。（《地獄天使》劇集截圖）

陳啟泰稱幸得劇中老婆蘇玉華在親熱戲中放膽帶領，教了他很多。（《地獄天使》劇集截圖）

於TVB發展感氣餒 雙倍薪金跳槽亞視

1998年，因感到在TVB的事業如同過山車般起伏，且自認性格耿直不善於「埋堆」山頭文化，陳啟泰約滿後決定跳槽亞視。他說：「那時《再見亦是老婆》、《大鬧廣昌隆》播出後都有些迴響，但之後突然又跌下去。其實在TVB已發生過很多次，很多演員都經歷過，的確是很氣餒，因為真的有觀眾談論，反應又好，收視又好，但為何沒得延續呢？摸不著頭腦。（跟山頭文化有沒有關係？）我相信是，因為我的人比較戇居，不懂上去幾多樓找誰聊天。（你是不是不埋堆的人？）是我不太懂，我是希望用實力去感染到大家，而不是埋堆。可能亦有其他原因，但既然拍不到隊，便走囉！」碰巧當時，陳啟泰的經理人幫他接洽了亞視，不但薪金雙倍，由效力TVB時的兩萬多，提升至五萬，首部作品更是《我和殭屍有個約會》，該劇監製冼志偉跟他講解劇本角色時被打動，於是順勢過檔。

陳啟泰有感在TVB的事業如同過山車般起伏。（《再見亦是老婆》劇集截圖）

陳啟泰直言每次角色有些迴響，之後又會跌回下來。（《大鬧廣昌隆》劇集截圖）

演「山本一夫」成經典 難忘找無牌牙醫造假牙

面對《我和殭屍有個約會》特技要求極高，陳啟泰當初也曾懷疑亞視是否有足夠資源，拍出來會否便一坨東西。但開拍後，所有導演和攝影師皆「全民皆兵」出盡飲奶之力，以「土炮人手」代替機器不足，甚至當時沒有攝影機穩定器，他們用木棍晾著攝錄機來拍攝他與楊恭如的跳舞戲。而他飾演的「山本一夫」不但令觀眾印象深刻，其對白：「支那人，無一個是無辜的」更成為金句，「我現在經常都說『芝麻人，無一個是蘑菇的』，有這樣一句話被傳頌，都不錯。」

當年陳啟泰被《我和殭屍有個約會》監製冼志偉打動，順勢過檔亞視，「山本一夫」亦成為他戲劇方面的重要「一角」。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

陳啟泰飾演的「山本一夫」不但令觀眾印象深刻，其對白：「支那人，無一個是無辜的」更成為金句。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

陳啟泰更大爆當年因製作費有限，幾位演殭屍的演員都安排到舊唐樓，找「無牌牙醫」倒模吸牙做殭屍牙。「其實過程都有點害怕，因為沒人陪你，要自己摸上去造，出來都fit得，但當時就是慳得就慳。」至於劇中有不少動作戲。他直言瘀青、割傷一定有，但慶幸未曾受重傷，最傷的是萬綺雯在北京拍《我和殭屍有個約會III之永恆國度》吊威也時，因要擺出高難度的撐腰動作而傷及腰部，現場見著對方吊到流眼淚，即時暫停拍攝。

陳啟泰稱劇中與楊恭如的跳舞戲，當時工作人員是用了「土炮人手」代替機器不足。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

陳啟泰更大爆當年製作費有限，公司安排他們到無牌牙醫造殭屍牙。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

《縱橫四海》海報排位體會娛樂圈現實

雖然「山本一夫」令陳啟泰人氣急升，但其後又再次跌回低線位，這讓陳啟泰很不開心。他記得當年在劇集《縱橫四海》的海報上，原本他戲份不重，連宣傳活動都少出席，但有日在地鐵站見到劇集海報中，自己的頭像竟然被放得跟主角陶大宇一樣大，「很好笑，好明顯是後來貼上去的」。他笑言因為劇集在他主持《百萬富翁》後播出，亦讓他體會到娛樂圈的生態法則是何等現實。

陳啟泰從《縱橫四海》的海報深刻體會到娛樂圈的生態法則是何等現實。（林志龍、潘樂文 攝）

任《百萬富翁》主持獲「陳伯」點頭認可

陳啟泰當年當上《百萬富翁》主持，可謂改變了他的演繹生涯。他說2000年左右的時間，歐錦棠、林祖輝和林韋辰等男主持相繼離開亞視，或轉戰幕後，只剩下他和何守信，最後老闆封小平選中了他。陳啟泰回憶當年封小平曾以遊玩為名，帶他到郊區拜會著名的風水師「陳伯」看相，陳伯點頭認可後，老闆便放膽讓他上陣。

陳啟泰揭當初任《百萬富翁》主持，是獲風水師「陳伯」點頭認可。（《百萬富翁》節目截圖）

由於節目的問題涉獵範圍太廣，陳啟泰舉例如問「叮噹的開關制在哪裡」，這些怎麼會知道，還有很多天文地理的問題，所以他每次錄影前都會提早一個多小時回電視台，一邊吃飯盒一邊惡補所有題目的答案與詳細解釋，這部分是非常花「腦力」。

陳啟泰錄影《百萬富翁》前，通常都是一邊吃飯盒一邊惡補所有題目的答案與詳細解釋。

獲周星馳稱呼「泰哥」受寵若驚

節目當年創下亞視39點的收視神話，吸引無數巨星排隊參與，連「星爺」周星馳都破天荒首登亞視參與明星慈善版錄影。陳啟泰稱據傳聞，周星馳還欠TVB的「騷債」，一直未還，所以雙方有少少拗撬，而有年金像獎在亞視播出，星爺「現身」亞視引來大台不滿，並發出律師信，於是星爺把心一橫「你做初一，我做十五」的心態，亮相《百萬富翁》。

周星馳當年錄影《百萬富翁》慈善版時，要求與陳啟泰對調位置。（《百萬富翁》節目截圖）

周星馳成功贏得一百萬獎金作為慈善用途。（《百萬富翁》節目截圖）

陳啟泰憶述在辦公室對稿時，星爺竟主動握手和叫他「泰哥」，「嚇到我，真的受寵若驚。（有沒有嚇到腳軟？）又沒有，那時候很厲害、氣場很強的，見到誰都不害怕。」問到周星馳除了要求高獎金和跟他調轉位玩之外，有沒有要求事前先把題目給他「過目」？陳啟泰笑言其實看不看都沒有關係，因為大家都知明星版有「提水」，大家都是演員，只是做一場戲，為觀眾帶來開心氣氛，籌款先是最重要。「而且大家都想看久一點星爺，沒理由8000元就走，這是你自己蝕底，如果他不願意，不要說100萬，1000萬也請不到他。」

陳啟泰笑言這集節目大家只是做一場戲。（《百萬富翁》節目截圖）

大家都很好戲。（《百萬富翁》節目截圖）

佩服黃霑：No.1才子

而黃霑（霑叔）與馮寶寶那一集《百萬富翁》創下最高收視。陳啟泰直言霑叔為心目中「No.1的才子」，不但才氣勁、做人做事勁，音樂都勁，「我當晚完全被他操控著。」提到第一條問題便問到有關林燕妮的問題，黃霑笑問陳啟泰是否想「挑」釁他？陳啟泰大讚霑叔現場控制功力深厚，除了能做到節目效果外，又不會喧賓奪主，而且最厲害的是，霑叔平時常講髒話，但上節目可以一句不講。

陳啟泰大讚黃霑是他心目中「No.1的才子」。（《百萬富翁》節目截圖）

黃霑非常有壓場感。（《百萬富翁》節目截圖）

累陳芷菁被取笑多年感不好意思

節目另一「經典畫面」，絕對是其好友陳芷菁因充滿自信地選擇了錯誤答案，並拋下一句「我讀Drama㗎」，導致獎金跌回八千元，拍檔鄧光榮也當場呆掉，結果更被網民笑足多年，甚至讓陳芷菁留下陰影，稱不再參加任何問答節目。對此，陳啟泰直言：「可憐囉，最慘她說了那句。」雖然事後陳芷菁沒生他的氣，但陳啟泰自言每次見到芷菁都感到不好意思，因為對方是上她節目而難受，並呼籲網民高抬貴手：「都20多年前的事，每個人年輕的時候，可能都會因為太開心衝口而出，大家就不要去再介懷這件事，令人難受，尤其是女仔，很慘的。」

陳芷菁這幕「我讀Drama㗎」，成為經典。（《百萬富翁》節目截圖）

慘被網民笑足多年！（《百萬富翁》節目截圖）

陳啟泰覺得自己累陳芷菁被笑足多年感不好意思，希望網民高抬貴手。（林志龍、潘樂文 攝）

爆紅意氣風發被諷「百彈齋主」

《百萬富翁》為陳啟泰帶來名利，不但合約酬勞再度翻倍至十多萬元，而且一年300多個騷再加「秘撈」做不停，他不禁直認那時的錢真的「飛埋嚟」。陳啟泰指當時星期五至日錄影《百萬富翁》，星期日晚錄影完便到內地「秘撈」，拖著行李箱坐電氣化火車前往深圳，內地經理人接了他後就在內地，由星期一撈到星期四，「當時檔期排到密麻麻，我記得做《百萬富翁》頭半年，只放過一日假。」節目在珠江三角洲非常受歡迎，陳啟泰稱曾於深夜坐車經過內地舊區的平房，沿途透過車窗看出去，看到每家每戶的電視畫面全部都是他主持的《百萬富翁》，感覺很神奇。此外，因節目是錄影播放，陳啟泰爆內地曾有人邀請他開外圍，要求他提前提供賽果，但他並未答允。

陳啟泰稱當時回廣東省「秘撈」時，夜晚坐車見到家家戶戶都同時在看《百萬富翁》，感覺很神奇。（林志龍、潘樂文 攝）

事業推向高峰，陳啟泰坦言當時真的有些飄飄然與意氣風發，對寫稿及製作單位要求變得極高，後來熟絡的記者朋友告知，工作人員給他取了個稱號叫「百彈齋主」，諷刺他什麼都挑剔。「（當時）飄！現在回想起，有些位置都感到後悔。我覺得語氣不是十分鐘，幸好屋企教育『手抱都係阿哥』，不會說話得罪人，但要求是高了，之後聽到別人這樣說，我都有自我檢討，因為我自己不停有機會，而別人都是打份工，我覺得不應該那麼苛求。」

《百萬富翁》讓陳啟泰名利雙收，他坦言當時真的有點飄飄然，對工作人員過於苛求，甚至被起花名「百彈齋主」。（林志龍、潘樂文 攝）

難忍王征 意氣闌珊離開亞視

內地商人王征入主令亞視發生巨變，連串騎尼舉動令他們深感困擾，陳啟泰說例如要主持在香港播放的大騷用國語，又安排大批藝員北上北京大搞台慶，但台下全是一張張空凳，因而出現「掟壽包」的尷尬畫面，甚至因安排不善，令很多人不開心，包括歌手葉振棠憤而宣布不再與亞視合作，陳啟泰看在眼裡也大感心酸，幸運的是，當時他因姪女在加拿大結婚一早請假而「執返身彩。」「我無去北京台慶這次，他（王征）有生氣，他堅持了很多次說我是台柱，一定要去，但我說對不起，半年前我拿了假，去加拿大出席姪女婚禮。」

陳啟泰稱看到「掟壽包」這幕，非常心酸。（視頻截圖）

至於王征率藝員到政總大跳《江南Style》一事，陳啟泰透露，當天大家只被通知去政總請願，原本以為亮個相便可，但去到現場發現不對勁，他與朱慧珊等人報到後便立刻「閃人」走避，慶幸自己走得早。

內地商人王征入主亞視後，連串騎尼舉動令陳啟泰深感困擾。（視頻截圖）

陳啟泰經歷2009年外借有線「清騷」，到及後於2011年簽約重返亞視，主持配對節目《撻著》。可惜，後來亞視節目製作進一步減少，陳啟泰直言，回巢做了兩年真的讓他感到意興闌珊，眼見亞視已沒有自己製作，於是在2013年決心不續約，「我不記得有沒有跟我談續約，但我已經決定不簽。」離開亞視時，陳啟泰稱有兩位女人為他落淚，一位是鮑起靜（鮑姐），在拍攝《開心大發現》時，聽到他說要走「將來外面見了」便不捨落淚，「鮑姐說阿泰你又不續約了，為什麼亞視會搞成咁。」另一位是服裝間阿姐「大眼」，哭著對他說會一直為他保留那個專屬儲物櫃，絕不給別人使用；這成為陳啟泰在亞視最感觸的回憶 。

陳啟泰曾主持亞視配對節目《撻著》。（《撻著》節目截圖）

陳啟泰稱離開亞視時，有兩位女人為他落淚，其中一位是鮑起靜（鮑姐）。（《開心大發現》節目截圖）

想睇更精彩和完整的專訪內容，一定要留意《香港01》YouTube，等陳啟泰親自同你「由零說起」！