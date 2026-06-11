連詩雅單手抱女展現媽媽力Fit爆身材惹羨慕　囡囡小動作嗲到暈

現年37歲的連詩雅（Shiga）當年以歌手身分出道，憑藉一雙逆天長腿迅速成為不少人心中的「長腿女神」，其後她還拍戲、拍劇，作歌影視三棲發展。至2023年，連詩雅與陳家樂結婚，婚後極速迎來愛情結晶品，翌年誕下寶貝女兒「星星」（Camila）。榮升做媽咪的連詩雅產後不僅火速修身成功，更積極復出幕前工作，雖然要同時兼顧家庭和事業，但她的狀態相當之好，甚至比婚前有過而無不及。近日，連詩雅就被網民野生捕獲，零濾鏡下生圖曝光了她的真實狀態。

連詩雅與老公陳家樂以及寶貝女兒。(ig圖片)

有網民於抖音分享了一段偶遇連詩雅的短片，寫道：「偶遇香港實力派女歌手、影視演員#連詩雅 帶著可愛的女兒出現在動漫展，她的丈夫是香港知名演員 #陳家樂 先生」。片中可見連詩雅戴着眼鏡，身穿黑色背心配襯白色牛仔褲，打扮簡約有型，充滿時尚氣息。她的身材Fit爆，完全看不出她曾經生過小朋友，她一手抱住囡囡，一隻手在㩒電話，盡顯媽媽力。連詩雅㩒完電話後，便拉住女兒的手仔呵護着她，可見十分愛錫女兒。囡囡Camila在媽媽懷中，含住奶嘴，相當可愛，期間Camila挨向媽媽胸口，又握實媽媽隻手，非常之嗲，輕易地搶了媽媽鏡。

連詩雅單手抱住囡囡。(Hello哥在香港@抖音截圖)

連詩雅好靚。(Hello哥在香港@抖音截圖)

連詩雅展現媽媽力。(Hello哥在香港@抖音截圖)

連詩雅好fit。(Hello哥在香港@抖音截圖)

連詩雅囡囡好嗲。(Hello哥在香港@抖音截圖)