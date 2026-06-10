三太樊亦敏豪請台前幕後食午餐　投資有道身家豐厚被稱「萬歲王」

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》向來上下老友鬼鬼，台前幕後儼如大家庭。在劇中飾演「三太」白天鵝一角深入民心的樊亦敏（Amy姐），私底下亦是出了名的「萬歲王」。日前，有劇組工作人員在社交平台小紅書上貼相，透露樊亦敏再度豪請台前幕後食午餐，更爆出原來今次飯局是「喜迎三大喜事」！

樊亦敏大方請客！（小紅書@隊長威）

工作人員列「慶祝有三」

該名工作人員在小紅書上載飯局照片，並興奮寫道：「多謝三太午膳🥳 慶祝有三！1/楊明拉埋天窗👩‍❤️‍👨 2/豪仔Youtube訂閱衝破十萬！鼎爺身體非常健康💪 3/三太Amy姐生日快樂呀🥳✨️🎊🎊🎊」

樊亦敏在圈中是公認的「萬歲王」。不論是拍攝《愛·回家》還是早前的主演劇集《神耆小子》，她都經常自掏腰包，大手筆請全劇組工作人員吃喝，慰勞幕後團隊，台前幕後對她讚不絕口。

為人大方！（小紅書@隊長威）

圈中隱形富婆 自攜百萬私伙Hermès拍劇

樊亦敏之所以能如此大方，全因她多年來投資有道，是圈中名副其實的「隱形富婆」。私底下極具投資眼光的她，身家相當豐厚，過去更曾被爆出動用多款價值不菲的私伙Hermès手袋進組拍劇，完美將「豪門三太」的貴氣由戲內帶到戲外。戲裡演活巴辣卻不失可愛的少奶奶，戲外則是照顧全場的暖心大姐大，難怪Amy姐在無綫人緣極佳！

樊亦敏憑在《愛．回家之開心速遞》飾演「三太白天鵝」而人氣急升。（IG圖片）

樊亦敏好受歡迎。（葉志明攝）