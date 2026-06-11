視后龔嘉欣多年來是非纏身　被指雙面人曾與三位一線花旦鬧不和

現年36歲的無綫（TVB）視后龔嘉欣，入行以來憑藉演技一步步爬上女主角位置，實力毋庸置疑。不過，她自入行以來亦多次被捲入是非漩渦，與圈中多位花旦傳出不和，近日更因梁嘉琪在訪問中的爆料，再次成為網民熱議的焦點。

龔嘉欣日前首度回應雙面人風波。（胡凱欣 攝）

龔嘉欣多年來是非纏身。（胡凱欣 攝）

以下為大家盤點龔嘉欣入行以來的6大是非風波：

1. 梁嘉琪爆橫店拍劇有女星「擺款」 網民矛頭直指龔嘉欣

日前，梁嘉琪在訪問中大爆當年在橫店拍攝經典劇集《金枝慾孽貳》的秘聞，直指劇中某位女星在片場愛擺款、對人「指指點點」，幸好當時有同劇的伍詠薇出手相助解圍。此話一出，隨即引來網民紛紛化身偵探，翻查當年的演員名單，並將嫌疑人矛頭直指同劇演員之一的龔嘉欣。

梁嘉琪憶述片場被一名「姐仔」恰。（節目截圖）

伍詠薇霸氣出手保護後輩。（節目截圖）

2. 陳瀅爆遭女藝人「篤背脊」 龔嘉欣反擊：我是捱返來的

陳瀅曾在林柏希的節目《月傾會》中，大爆曾被某女藝人入高層房間「篤背脊」。陳瀅當時透露：

「佢上咗某個阿姐（高層）嘅房，喊晒咁話：『我唔明點解要俾佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦……』」

不少網民懷疑陳瀅口中的女藝人正是龔嘉欣。其後龔嘉欣出席活動時，被問到與近年崛起的花旦陳瀅競爭激烈，她句句有骨落地回應，強調自己雖然與陳瀅同年，但資歷更深：「我是捱返來的，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到現在都好感恩。」

對於傳被龔嘉欣眼紅，陳瀅接受《香港01》訪問時曾表示：「我哋之前冇合作過，我有聽過（傳聞），但我就相信應該唔係咁嘅。」

在《女人俱樂部》中機心滿滿的陳瀅，在《嬌娃》中變成低估自身實力的傻大姐。（官方提供圖片）

陳瀅剖白入行初衷。（公關提供）

3. 《大醬園》隔空罵戰 朱晨麗：要炒作走遠點！

龔嘉欣在拍攝劇集《大醬園》期間，曾在私人社交平台發文，暗指同劇有演員頻頻請病假，導致她要連續開廠、捱到體力不支送院。外界隨即傳出她與另一女主角朱晨麗不和，兩人更演變成隔空罵戰。

朱晨麗其後在社交平台反擊寫道：「要炒作！走遠點！不送！謝謝！」令不和傳聞甚囂塵上，其後二人更雙雙缺席劇集的宣傳活動，關係正式決裂。

朱晨麗與龔嘉欣雙雙缺席劇集的宣傳活動。（IG@rebecca_zhu）

4. 與昔日同居閨密姚子羚因「放料」決裂？

龔嘉欣與姚子羚向來是圈中的好閨密，昔日更曾在將軍澳同居。不過其後有消息指，兩人關係急速惡化，有傳因龔嘉欣將姚子羚的感情事當作是非「人情」向外放料，導致姚子羚大怒並決定疏遠對方。雖然兩人事後均否認傳聞，但明眼人均看出兩人感情已大不如前，從此漸行漸遠。

姚子羚龔嘉欣曾到沖繩旅行。（姚子羚Facebook）

龔嘉欣在台上多謝了多位演藝前輩、拍檔及好友，當中並沒有姚子羚。（資料圖片/陳順禎攝）

5. 捲楊明莊思明戀情 被冠「姣花」稱號

除了與女星不和，龔嘉欣的緋聞亦不少。她曾被指介入楊明與莊思明的戀情，更有傳搞喊莊思明，令她再度被冠上「姣花」稱號。

對於屢傳緋聞，龔嘉欣曾無奈開腔回應：「可能娛樂圈很少像我這個年紀的女仔是單身，而且我多數與男拍檔合作、有感情線，變成一定會傳緋聞。認識我的人都知道，我不是一個嗲聲嗲氣的女仔，你硬要幫我安一些名稱，隨便啦。」

莊思明楊明拍拖10年。（IG/@lisa_chng）

莊思明楊明拍拖10年宣布結婚。（IG/@lisa_chng）

6. 涉嫌勾引有婦之夫周國賢

龔嘉欣提到最憤怒的一次緋聞，是傳她與跟周國賢在拍攝旅遊節目期間，主動拍對方酒店房門：「事後我都有同周國賢講番呢件事，佢都話知道係邊個做，嗰次根本唔係我！點解出嚟變咗係我呢？嗰時當然唔開心！當時初入行，冇諗過冇事實根據嘅事能變成娛樂新聞，仲要發生自己身上！當時係唔識處理，今日終於有機會講，其實我一直都想講，呢件事好離譜，係無中生有，大家都可以問番周國賢！」

周國賢（IG@koholaendy）