郵票與舒芙蕾｜糖衣包裝的毒品劇　陳意涵聽到有小學生吸食感震驚

由陳意涵、張懷秋、林子閎主演，鄭芬芬導演的劇集《郵票與舒芙蕾》，即將於7月在台灣首播。一個優雅得文青定必心動的劇名，內裡卻是首部華語青少年毒品劇。導演鄭芬芬表示經過5年時間創作，留意到時下流行的毒品，都用上「易入口」的包裝名字，如軟糖、果汁粉、朱古力，以及郵票，而內裡的禍害眾人皆知。故該劇就從探討青少年毒品、校園霸凌、上流社會慾望與警界弊端等多重議題，將這重糖衣重重撕開。劇組早前亦來港做宣傳，道起這個時下最急切面對的年輕人問題。



劇集《郵票與舒芙蕾》主創團隊早前來港宣傳，包括左起張懷秋、陳意涵、鄭芬芬導演及林子閎。（大會提供）

郵票與舒芙蕾 墮落跟療癒的對立

來港宣傳的三位演員陳意涵、張懷秋、林子閎，在劇中的關係也相當複雜。首先張懷秋與陳意涵飾演兩夫妻，太太一心為家庭放棄醉心的鋼琴演奏，但日子久遠才發覺二人的感情出現缺口，並得知張懷秋外面有小三。張在劇中是位律師，私下不僅遊走法律邊緣，還與黑道勾結販毒。而林子閎的角色，就是張懷秋小三女兒的男友，事實上劇中還有張孝全、林奕嵐等重要角色，關係錯綜複雜。

要了解該劇，先從劇名入手，到底郵票與舒芙蕾（梳乎厘），如何可以聯繫上？導演鄭芬芬︰「郵票其實是毒品的名稱，學名是LSD，除了外形像一枚郵票，也有吃了有迷幻的感覺，帶你去一趟很遠的旅程，所以劇名用上郵票代表毒品。而每個吸食毒品的人，內裡都是因為不開心，得不到關懷，如果有人願意關心他們，他們用毒率便會降低，所以另外面我從療癒手法著手，便用了舒芙蕾（梳乎厘）一種甜點做代表，因為吃甜是有療癒作用，故劇名的兩者分別代表了墮落跟療癒的對立，而劇中不同角色的相處也同樣有著郵票與舒芙蕾的關係。」

劇中亦有張孝全主演。（《郵票與舒芙蕾》劇照）

陳意涵在劇中，為家庭放棄了做演奏家的理想。（《郵票與舒芙蕾》劇照）

網絡間接推動吸毒年輕化及趨向便宜

毒品問題在世界各地都需要面對，但當導演鄭芬芬作深入研究下，發現問題最嚴重是年輕化。「過往毒販都有都有底線，不會賣予小朋友，但現在販毒實在太好賺，而且一心要擴大市場，已經沒去理買毒品的人是誰，幾多歲，加上網絡太發達，令年輕人更易接觸到，年輕化的情況很恐怖。」

在拍攝前，導演都有安排演員上一些毒品課，了解毒品的種類，從影片看服用了某程毒品會有甚麼反應，陳意涵就從而看到一些難以想像的個案。「好些國小學生（小學生）已經試過吸毒。一直以為毒品是很昂貴的東西，但毒販會將一些劣質的貨品混在一起賣，便宜得100台幣（約港幣25元）都有，還有網絡上會教你怎樣去買。」

劇集《郵票與舒芙蕾》主創團隊早前來港宣傳，陳意涵拍攝前接觸不少個案，部分聽到令她大吃一驚。（大會提供）

張懷秋父母教育對我影響很重要

已有一子一女的意涵得知後都感到心寒，不過她相信只要有足夠的愛和關心予子女，是足以向毒品說不。只是導演鄭芬芬在做資料搜集時，接觸到一位退役的警官，他道出一個很殘酷的情況。「他說現在吸毒的年輕人，家庭背景可以很好，父母有正當職業，甚至是教師，對子女的關心也很充足，可惜他們避不開同輩的影響。這情況令當警員的他很氣餒，斷言決定辭退，我聽後很氣憤，為甚麼更是更努力去幫助這些年輕人打擊販毒嗎？」

張懷秋對此也認同，又以自己做例子，贊同父母教導自己的方法。「我在美國長大，都遇過不少壞朋友，亦有見過毒品，但我沒去接觸，這跟爸媽對我的教育很有關係。爸爸是位記者，他不會跟我說不要吸毒，因為他清楚知道自己不能杜絕全部，我將來終有機會接觸到，所以他選擇跟我分享自己接觸過的吸毒人士，其狀況的可怕以及吸毒致死的下場，聽到這些都令我覺得很恐怖，到有機會接觸到時，自會作出決定，不去嘗試。」

張懷秋在美國長大，爸爸是位記者，他不會跟自己說不要吸毒，而是選擇跟他分享自己接觸過的吸毒人士，其狀況的可怕以及吸毒致死的下場。「我聽到這些都覺得很恐怖，到有機會接觸到時，自會作出決定，不去嘗試。」（大會提供）

心目中的「舒芙蕾」

選擇吸毒，往往是因為心靈空虛，甚至不開心所致，問到三位演員可有心目中的「舒芙蕾」分享，結果各有不同甜度供大家選擇。陳意涵︰「我的方法是做運動和看《蠟筆小新》，更小的時候會食冰淇淋，現在就沒有。拍完這部劇，我發現打舒芙蕾也不錯，因為由蛋白打到凝固狀態是很花時間，而且打得挺挺的也有成功感，劇組全部人都會拍掌，雖然我已很少吃甜點，但這過程就是很開心。」

林子閎︰「我是會對自己好一點的人，所以療癒方法有很多，吃冰淇淋、吃甜點，打電動、打藍球，跟朋友吃飯，當發現自己思考太多便想辦法停下來，目的就是要對自己好一點。」

張懷秋︰「我會選擇就讓它繼續，如果是工作關係就繼續工作，讓自己忙，因為身體的辛苦始終比不上心靈的辛苦，有時間也會打掃家居作為療癒方法。」此話一出，陳意涵與林子閎都笑著要他來自己家。

劇集《郵票與舒芙蕾》主創團隊早前來港宣傳，林子閎飾演一個非常深情的男生：「這個內容蠻炸裂的，劇本非常好看，所以一定要演！」意（大會提供）

《郵票與舒芙蕾》簡介：

故事聚焦於一名 17 歲少女(林奕嵐飾)的報復行動，她為報復玩弄母親感情的渣男(張懷秋飾演)決定對其家庭下手。然而少女在認識渣男的元配(陳意涵飾演)後，才發現對方同樣是受害者，兩人從此成為忘年之交，卻也一同踏上毒品的不歸路。緝毒刑警陳啟明(張孝全飾演)偵辦案件時與初戀(陳意涵飾演)重逢，難戒斷的情愫使他負疚掙扎。與上癮無異的執念，使他們陷落各自的深淵，戒不掉對彼此的依賴，從此難以自拔。